Voláte často do mobilních sítí? Zkuste změnit tarif - ušetříte

Nejrozmanitější reklamní slogany našich operátorů se veskrze snaží skrýt skutečnou tvář nabízených tarifů. Ať už propagují velké množství volných minut či jednotné ceny při volání do různých sítí, tak zákazníka, volajícího především v mobilních sítích, vedou k volbě ne vždy zcela výhodného programu služeb. Abychom naše podezření podložili, srovnali jsme proto nabídky všech operátorů do několika tabulek.

Naše porovnání je zaměřeno ryze na volání mezi mobilními telefony. Většina operátorů ve svých kampaních poměrně často vyzdvihuje různorodost cílových sítí a své nejvyšší tarify nutí i těm, kteří by rádi volali pouze po vlastní, resp. i do ostatních sítí. Skutečně výhodné spojení vám však přinesou i ty nejzákladnější tarify s minimem volných minut.

Volání v rámci jedné mobilní sítě

Bezpochyby "nejlépe" situoval své tarifní programy EuroTel. Pokud totiž voláte ryze v jeho vlastní síti, tak se nesmíte nechat zmást propagovanými počty volných minut jednotlivých tarifů. Vycházíte-li totiž ze základní sazby, nikterak nenadlepšované platbou z inkasa, jednoznačným vítězem se stane Start Týden. O mnoho lépe na tom není ani Paegas. Člověk by očekával, že x volných minut může představovat i přibližnou hranici výhodnosti. Skutečnost je však jiná. Jednotlivé tarify, v našem případě snížené službou Nonstop, začnou být výhodné až po několikanásobně vyšší provolané době.

Oskarově nabídce kraluje tarif podmíněný podepsáním čtyřleté smlouvy. Ten totiž jako jediný rozlišuje volání do vlastní sítě. Je otázka, zda-li tato koncepce není na škodu. Určitě by stála za úvahu alespoň služba snižující hovorné v rámci sítě, jako měl např. donedávna EuroTel v podobě Týdne. Zákazníků Oskara přibývá, proč tedy mají při vzájemné komunikaci platit zbytečně mnoho?

EuroTel



minut ET Start Týden ET Global Týden ET Business Týden ET Relax+ ET Optimum 30 611.10 1054.20 2214.45 363.75 582.75 60 693.00 1054.20 2214.45 507.75 582.75 120 856.80 1218.00 2214.45 795.75 922.95 180 1020.60 1381.80 2214.45 1083.75 1263.15 240 1184.40 1545.60 2214.45 1371.75 1603.35 300 1348.20 1709.40 2214.45 1659.75 1943.55 360 1512.00 1873.20 2378.25 1947.75 2283.75 500 1894.20 2255.40 2760.45 2619.75 3077.55 600 2167.20 2528.40 3033.45 3099.75 3644.55 800 2713.20 3074.40 3579.45 4059.75 4778.55 1000 3259.20 3620.40 4125.45 5019.75 5912.55 1200 3805.20 4166.40 4671.45 5979.75 7046.55 1600 4897.20 5258.40 5763.45 7899.75 9314.55 2000 5989.20 6350.40 6855.45 9819.75 11582.55 2400 7081.20 7442.40 7947.45 11739.75 13850.55 3000 8719.20 9080.40 9585.45 14619.75 17252.55

Oskar



minut OS Volám Málo OS Volám Často OS Volám stále OS Dohoda s Oskarem 30 220.5 525 1050 575.5 60 409.5 525 1050 575.5 120 787.5 619.6 1050 575.5 180 1165.5 903.4 1050 575.5 240 1543.5 1187.2 1050 670 300 1921.5 1471 1050 859 360 2299.5 1754.8 1270.8 1048 500 3181.5 2417 1786 1489 600 3811.5 2890 2154 1804 800 5071.5 3836 2890 2434 1000 6331.5 4782 3626 3064 1200 7591.5 5728 4362 3694 1600 10111.5 7620 5834 4954 2000 12631.5 9512 7306 6214 2400 15151.5 11404 8778 7474 3000 18931.5 14242 10986 9364

Paegas



minut Paegas 20 +Nonstop Paegas 60 +Nonstop Paegas 120 +Nonstop PG Paegas 300 +Nonstop 30 510.35 734 1206.45 2046.45 60 627.05 734 1206.45 2046.45 120 860.45 935.6 1206.45 2046.45 180 1093.85 1137.2 1382.85 2046.45 240 1327.25 1338.8 1559.25 2046.45 300 1560.65 1540.4 1735.65 2046.45 360 1794.05 1742 1912.05 2267.25 500 2338.65 2212.4 2323.65 2782.45 600 2727.65 2548.4 2617.65 3150.45 800 3505.65 3220.4 3205.65 3886.45 1000 4283.65 3892.4 3793.65 4622.45 1200 5061.65 4564.4 4381.65 5358.45 1600 6617.65 5908.4 5557.65 6830.45 2000 8173.65 7252.4 6733.65 8302.45 2400 9729.65 8596.4 7909.65 9774.45 3000 12063.65 10612.4 9673.65 11982.45

Volání v rámci mobilních sítí

Zajímavější situace nastane při volání do různých sítí. Následující tabulky byly vytvořeny v poměru volání v případě EuroTelu a Paegasu 2 vlastní síť: EuroTel/Paegas : Oskar ,resp. 2 vlastní síť: EuroTel: Paegas u Oskara. Jak sami vidíte, telefonní poplatky se vyšplhaly do podstatně vyšších sfér, vyjma Oskara, který u většiny svých tarifů cílovou síť nerozlišuje.

Výrazné změny struktury výhodnosti tarifů jsou zřejmé u všech operátorů. Dohoda s Oskarem se začíná prodražovat a do popředí naopak vstupuje nejvyšší Volám stále. Tento poměr volání také vyhovuje novému tarifu EuroTel Optimum, který konečně získal prvenství ve výhodnosti, alespoň v rozmezí jedné až pěti hodin volání. Podmínky naopak nesvědčí nejvyššímu programu Paegasu, který v přehledu rozhodně nepatří k nejvýhodnějším.

EuroTel



minut ET Start Týden ET Business Týden ET Optimum ET Relax+ ET Global Týden 30 721.35 2214.45 582.75 440.95 1054.2 60 913.5 2214.45 582.75 700.75 1054.2 120 1297.8 2214.45 979.65 1220.35 1359.75 180 1682.1 2214.45 1376.55 1739.95 1665.3 240 2066.4 2214.45 1773.45 2259.55 1970.85 300 2450.7 2214.45 2170.35 2779.15 2276.4 360 2835 2463.3 2567.25 3298.75 2581.95 500 3731.7 3043.95 3493.35 4511.15 3294.9 600 4372.2 3458.7 4154.85 5377.15 3804.15 800 5653.2 4288.2 5477.85 7109.15 4822.65 1000 6934.2 5117.7 6800.85 8841.15 5841.15 1200 8215.2 5947.2 8123.85 10573.15 6859.65 1600 10777.2 7606.2 10769.85 14037.15 8896.65 2000 13339.2 9265.2 13415.85 17501.15 10933.65 2400 15901.2 10924.2 16061.85 20965.15 12970.65 3000 19744.2 13412.7 20030.85 26161.15 16026.15

Oskar



minut OS Volám Málo OS Volám Často OS Volám stále OS Dohoda s Oskarem 30 220.5 525 1050 575.5 60 409.5 525 1050 575.5 120 787.5 619.6 1050 575.5 180 1165.5 903.4 1050 575.5 240 1543.5 1187.2 1050 701.5 300 1921.5 1471 1050 953.5 360 2299.5 1754.8 1270.8 1205.5 500 3181.5 2417 1786 1793.5 600 3811.5 2890 2154 2213.5 800 5071.5 3836 2890 3053.5 1000 6331.5 4782 3626 3893.5 1200 7591.5 5728 4362 4733.5 1600 10111.5 7620 5834 6413.5 2000 12631.5 9512 7306 8093.5 2400 15151.5 11404 8778 9773.5 3000 18931.5 14242 10986 12293.5

Paegas



minut Paegas 20 +Nonstop Paegas 60 +Nonstop Paegas 120 +Nonstop PG Paegas 300 +Nonstop 30 516.625 734 1206.45 2046.45 60 652.15 734 1206.45 2046.45 120 923.2 989.15 1206.45 2046.45 180 1194.25 1244.3 1436.45 2046.45 240 1465.3 1499.45 1666.35 2046.45 300 1736.35 1754.6 1896.3 2046.45 360 2007.4 2009.75 2126.25 2276.4 500 2639.85 2605.1 2662.8 2812.95 600 3091.6 3030.35 3046.05 3196.2 800 3995.1 3880.85 3812.55 3962.7 1000 4898.6 4731.35 4579.05 4729.2 1200 5802.1 5581.85 5345.55 5495.7 1600 7609.1 7282.85 6878.55 7028.7 2000 9416.1 8983.85 8411.55 8561.7 2400 11223.1 10684.85 9944.55 10094.7 3000 13933.6 13236.35 12244.05 12394.2

Nejvyšší tarif? Možná!

Jak sami vidíte, ne vždy se vyplatí sáhnout po nejvyšším tarifním programu. Často propíraný EuroTel Optimum našel svou kategorii zákazníků, jimž skutečně přinese užitek. Své tarify vcelku dobře koncipoval Oskar, ovšem ne zcela ideálně zvládl cenovou politiku volání v rámci jedné sítě. K Paegasu snad ani není výhrad, tedy pokud přimouříme oči nad Paegasem 300, převálcovaným o stupeň nižším tarifem.