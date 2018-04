Volat ze zahraničí lze i velmi levně nebo úplně zadarmo

Pro úsporu zajděte do budky

Jste-li ochotni za levnější volání obětovat něco ze svého pohodlí, můžete oprášit své staré zvyky a pro volání využít pevnou linku. Jednou z variant je opět koupit si místní telefonní kartu, ale výhodnější volání získáte s předplacenými kartami, které si pořídíte už v Česku.

Jednou z možností je předplacená O2 Karta X Plus. Ta umožňuje volat prostřednictvím pevné telefonní sítě z 32 zemí za ceny od 8,40 Kč do 12,60 Kč za minutu, přičemž místní hovor se neplatí. Cena za volání se odečítá z kreditu na kartě. O2 Karta X Plus se prodává s přednabitým kreditem 300, 500 a 1 000 Kč.

Pokud máte doma stále pevnou telefonní linku, můžete využívat pro volání ze zahraničí také službu Telekonto. Za její zřízení zaplatíte jednorázový aktivační poplatek 50 Kč a ze zahraničí pak můžete volat za stejné ceny jako s O2 Karta X Plus. Na rozdíl od předplacené karty se nemusíte starat o dobíjení kreditu - všechny hovory se totiž účtují na vaši telefonní linku.

Pro použití obou služeb v zahraničí si stačí před odjezdem aktivovat Telekonto, nebo pořídit předplacenou kartu. Musíte si také zjistit přístupové číslo platné pro konkrétní zemi, kde je chcete použít. Volání na tato čísla je ve všech zemích zdarma, příslušná čísla najdete na stránkách O2.

Volejte úplně zadarmo

Pokud s sebou vozíte na dovolenou nebo zahraniční cesty notebook, můžete volat také úplně zadarmo a o žádné roamingové ceny se nestarat. Na notebook stačí nainstalovat nějakého klienta pro volání přes internet. Může to být samozřejmě třeba populární Skype. Pokud si aktivujete některý z nedávno ohlášených paušálů pro volání na pevné linky zdarma nebo službu Skype OUT, můžete volat i na běžné telefony po světě.

Další možností je pak využít některého z operátorů poskytujících volání pomocí protokolu SIP. Výhodou tohoto řešení je, že si s sebou "odvezete" i svoje telefonní číslo, takže pokud budete připojení, vaši přátelé se vám dovolají za stejnou cenu, jako byste byli v Česku, budou totiž volat na české telefonní číslo.

K tomu, abyste mohli volat přes internet, stačí najít v zahraničí internetové připojení. Ve většině hotelů dnes najdete wi-fi, v řadě zemí nejsou kavárny s wi-fi připojením zdarma žádnou výjimkou.

I kdybyste si měli připojení k internetu pořídit, cena za 30 minut připojení se obvykle pohybuje kolem jednoho eura, přitom můžete samozřejmě udělat libovolný počet hovorů. Pokud se rozhodnete využívat internetové volání v zahraničí častěji, můžete si pořídit telefon s podporou Skype nebo SIP, který lze k wi-fi připojit i bez počítače. Pak budete mít téměř stejné pohodlí jako s mobilním telefonem.

Jediné číslo po celém světě

V minulosti se často hovořilo o tom, že je výhodné pořídit si předplacenou SIM kartu místního operátora. Ostatně dodnes lze na internetu najít spoustu diskusí a rad právě na toto téma.

Výhodou takového řešení je to, že neplatíte cenu za příchozí hovory. Na druhou stranu musíte dát všem svým známým nové telefonní číslo. Navíc při volání budete platit za mezinárodní hovor do Česka podle tarifu toho operátora, jehož kartu si pořídíte.

V některých zemích může být navíc pro cizince problém si místní kartu vůbec pořídit. V Evropské unii byste se s problémy setkat neměli, nicméně v rámci Evropy nepůjde o nijak zásadní úspory. V některých dalších zemích si může předplacenou kartu pořídit jen občan toho kterého státu po předložení dokladů.

Neplaťte za příchozí hovory

Přesto existuje poměrně jednoduchý způsob, jak neplatit za příchozí hovory v řadě zemí. Pokud často cestujete do různých zemí, rozhodně se vám vyplatí o tomto způsobu uvažovat. Ve světě totiž existuje několik takzvaných virtuálních operátorů, kteří nabízejí předplacené SIM karty s relativně výhodnými cenami volání, ale především s příchozími hovory zdarma. V Česku lze nejsnadněji získat SIM kartu United Mobile, který má v Česku prodejce, nebo SIM4Travel, jehož předplacené karty lze koupit na palubách nízkonákladové letecké společnosti EasyJet (včetně letů z Prahy).

Oba tito operátoři původně nabízeli SIM karty s lichtenštejnskou předvolbou (+423), ale nyní nabízejí i čísla s britskou předvolbou (+44). V tomto případě jde o čísla jednoho z operátorů působících na ostrově Jersey, který je součástí Spojeného království.

Vy tak budete mít jedno jediné telefonní číslo, na kterém budete k dispozici ve všech zemích světa. V případě United Mobilu máte příchozí hovory zdarma v 81 zemích světa. V ostatních zemích se pohybují ceny hovorů od 4,64 Kč za minutu do 35 Kč za minutu. Odchozí hovory se pohybují mezi 6,81 Kč za minutu do 93,74 Kč. V případě SIM4Travel jsou příchozí hovory zdarma "pouze" v 50 zemích světa. Ceny volání se pohybují od 5,87 Kč za minutu do 37,36 Kč

Pochopitelně jistou slabinou tohoto řešení je fakt, že zatímco vy budete mít příchozí hovory zdarma, ostatní budou platit při volání na váš mobilní telefon cenu za mezinárodní hovor. Na druhou stranu, ceny za volání jsou pořád výhodnější než roamingové sazby - za volání na tyto SIM karty zaplatíte ze sítě O2 (s využitím O2 NetCall *55) a U:fon 9,40 Kč, při volání ze sítě T-Mobile (I-Call) a Vodafone pak 11,30 Kč za minutu. Volání z pevné linky se službou O2 XCall stojí minuta volání 8,57 Kč.