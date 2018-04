Volat levněji než s Telecomem už může každý

Pokud máte pocit, že za telefonování platíte Telecomu příliš mnoho, potom byste si nejspíše měli prostudovat nabídku čtyř alternativních operátorů – Aliatelu, Contactelu, eTelu a Tele2. Ti totiž poskytují hlasové služby prostřednictvím volby operátora a to za výrazně nižší ceny, než které požaduje Telecom.

Služba Volba operátora umožňuje volat z telefonu připojeného do sítě Českého Telecomu a přitom za služby platit jinému operátorovi – toho, jehož čtyřmístný kód před zadáním telefonního čísla na telefonu zadáte. Tento alternativní operátor potom část peněz (propojovací poplatek) zaplatí Telecomu za to, že pro hovor byla využita část jeho sítě (od vašeho telefonu přes ústřednu až do sítě zvoleného operátora). Více o technickém řešení volby operátora najdete v tomto článku.

Využívat volbu operátora se nevyplatí každému. Vždy totiž musíte platit Telecomu měsíční poplatek – podle zvoleného cenového programu. A až provoláte kredit, který vám Telecom každý měsíc dává, potom teprve se začne volba operátora vyplácet. Jenže Aliatel, Contactel a eTel požadují minimální částku, kterou musíte každý měsíc zaplatit. V případě že používáte dialer (zařízení, které vytočí kód za vás – takže můžete zadávat jenom telefonní číslo a na kód nemusíte myslet) po vás budou chtít nejméně 1050 Kč (všechny ceny v článku jsou s DPH 5 %). U eTelu bez dialeru fungovat nemůžete, Aliatel po vás v takovém případě bude chtít jenom 525 korun. Pokud provoláte méně, zaplatíte stejně tuto částku. Proto si dobře rozmyslete, kolik hodláte měsíčně prostřednictvím volby operátora provolat. Contactel po vás bude chtít 525 korun ať už vám dialer půjčí nebo ne. Pokud se pro něj rozhodnete, potom se budete muset Contactelu upsat nejméně na půl roku (bez dialeru na tři měsíce). Podobné podmínky mají i ostatní operátoři (s výjimkou Tele2).

Nejbenevolentnější je v případě vyžadovaných měsíčních plateb společnost Tele2, která se na rozdíl od Aliatelu a eTelu primárně zaměřuje na domácnosti. Platit budete pouze v případě, že měsíčně provoláte nejméně 10 korun. V opačném případě se vám nižší provolaná částka připočítá až k účtu za další měsíc. Přestože nabídku Aliatelu a eTelu může využít také každý (u všech tří operátorů stačí zavolat na infolinky nebo vyplnit formulář na webu), je šitá na míru především menším a středním firmám – největší slevy oproti tarifům Telecomu jsou totiž u meziměstských a mezinárodních hovorů ve špičce, což se příliš mnoha domácností netýká.

Minutové ceny pro volbu operátora

V tabulce najdete ceny pro všechny tarify Aliatelu, Contactelu, eTelu a Tele2 dostupné prostřednictvím volby operátora. Informace o speciálních akcích a slevách najdete u jednotlivých operátorů najdete na konci článku.

Aliatel Contactel eTel Tele2 BC Smart Linka 1055 1010 Express 1010 Standard 1010 Plus 1010 EU Místní hovory - špička 1,37 Kč 1,37 Kč 1,34 Kč 1,34 Kč 1,34 Kč 1,34 Kč - Místní hovory - mimo špičku 0,68 Kč 0,68 Kč 0,89 Kč 0,89 Kč 0,89 Kč 0,89 Kč - Meziměstské hovory - špička 1,37 Kč 2,47 Kč 3,05 Kč 2,68 Kč 2,15 Kč 2,85 Kč 2,40 Kč Meziměstské hovory - mimo špičku 0,68 Kč 1,42 Kč 2,15 Kč 1,89 Kč 1,51 Kč 2,15 Kč 1,20 Kč Meziměstské hovory - noc 0,68 Kč 1,42 Kč 2,15 Kč 1,89 Kč 1,51 Kč 2,15 Kč 0,99 Kč Hovory do mobilních sítí 5,15 Kč 5,15 Kč 5,99 Kč 5,04 Kč 4,07 Kč 5,23 Kč 5,50 Kč Hovory na Slovensko 5,15 Kč 4,73 Kč 5,52 Kč 4,84 Kč 3,87 Kč 4,15 Kč 4,00 Kč Hovory do Německa 5,15 Kč 4,73 Kč 5,52 Kč 4,84 Kč 3,87 Kč 4,15 Kč 4,00 Kč Hovory do Velké Británie 5,15 Kč 4,73 Kč 6,58 Kč 5,78 Kč 4,62 Kč 5,20 Kč 5,00 Kč Hovory do USA 5,15 Kč 4,73 Kč 6,58 Kč 5,78 Kč 4,62 Kč 6,62 Kč 5,00 Kč Měsíční poplatek 525 Kč/1050 Kč 525,00 Kč 1 050,00 Kč 1 050,00 Kč 1 050,00 Kč 1 050,00 Kč - Kč Hovorné v měsíčním poplatku 525 Kč/1050 Kč 525,00 Kč 1 050,00 Kč 1 050,00 Kč 1 050,00 Kč 1 050,00 Kč - Kč

Všechny ceny jsou s DPH 5 %.

Způsob účtování:

Aliatel Business Call Smart – místní a meziměstské hovory: první dvě minuty celé, poté každá sekunda; hovory na mobily a mezinárodní hovory: první minuta celá, poté každá sekunda.

Contactel Linka 1055 – místní hovory: první dvě minuty celé, poté každá sekunda; ostatní hovory: první minuta celá, poté každá sekunda.

eTel 1010 Express – místní hovory: první dvě minuty celé, poté každá sekunda; ostatní hovory jsou účtovány po sekundách od první sekundy.

eTel 1010 Standard, Plus, EU – místní hovory: první dvě minuty celé, poté každá sekunda; ostatní hovory: první minuta celá, poté každá sekunda.

Tele2 – meziměstské hovory: první minuta celá, poté každých 30 sekund; hovory na mobil: každých 30 sekund; mezinárodní hovory: první minuta celá, poté každá sekunda.

Minutové ceny vybraných tarifů Českého Telecomu

Home Standard Home Maxi Home Zero Business Standard Business Maxi Business Zero Místní hovory - špička 1,40 Kč 1,40 Kč 1,40 Kč 1,40 Kč 1,35 Kč 1,40 Kč Místní hovory - mimo špičku 0,70 Kč 0,70 Kč 0,70 Kč 0,70 Kč 0,70 Kč 0,70 Kč Meziměstské hovory - špička 3,65 Kč 3,30 Kč 3,30 Kč 3,40 Kč 2,90 Kč 3,00 Kč Meziměstské hovory - mimo špičku 1,70 Kč 1,60 Kč 1,60 Kč 1,70 Kč 1,55 Kč 1,60 Kč Meziměstské hovory - noc 1,00 Kč 1,00 Kč 1,00 Kč 1,00 Kč 1,00 Kč 1,00 Kč Hovory do mobilních sítí 6,50 Kč 6,10 Kč 6,50 Kč 6,20 Kč 5,55 Kč 6,20 Kč Hovory na Slovensko 8,00 Kč 7,00 Kč 8,00 Kč 7,00 Kč 6,10 Kč 7,00 Kč Hovory do Německa 8,00 Kč 7,00 Kč 8,00 Kč 7,00 Kč 6,10 Kč 7,00 Kč Hovory do Velké Británie 9,10 Kč 8,10 Kč 9,10 Kč 8,10 Kč 7,15 Kč 8,10 Kč Hovory do USA 9,10 Kč 8,10 Kč 9,70 Kč 8,10 Kč 7,15 Kč 8,10 Kč Měsíční poplatek 299,00 Kč 499,00 Kč 279,00 Kč 399,00 Kč 999,00 Kč 379,00 Kč Hovorné v měsíčním poplatku 90,00 Kč 280,00 Kč - Kč 100,00 Kč 580,00 Kč - Kč

Všechny ceny jsou s DPH 5 %.

Způsob účtování:

Místní hovory: první dvě minuty celé, poté každá minuta

Meziměstské hovory a hovory na mobily: první minuta celá, poté každých 30 sekund

Mezinárodní hovory: první minuta celá, poté každá sekunda.

Speciální slevy a akce operátorů