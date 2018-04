Volání ze zahraničí bude za 12 korun, dohodla se EU

Unie by mohla začít regulovat ceny už před prázdninami. Podle agentury Reuters je však tento termín nemožný a mluví se spíše o konci letošního léta. Dohodu musí ještě schválit parlament a členské státy, což se ale považuje za velmi pravděpodobné.

V prvním roce regulace by měl cenový strop spadnout na úroveň 49 eurocentů (asi 14 korun) za minutu volání ze zahraničí a na 24 eurocentů (zhruba sedm korun) za příchozí hovory. Omezení se týká i velkoobchodních cen a je stanoveno na 30 eurocentů (více než osm korun) za minutu hovoru. V současnosti stojí minuta hovoru v zahraničí v průměru jedno euro, tedy 28 korun.

Dle dohody by se ceny měly v dalších letech dále snižovat. V druhém roce by měly klesnout až na 46 eurocentů za minutu (necelých 13 korun) u hovoru ze zahraničí a na 22 eurocentů (zhruba šest korun) u přijatých hovorů. Ve třetím roce by měl hovor ze zahraničí stát 43 eurocentů (12 korun) za minutu a přijatý hovor 19 eurocentů (více než pět korun) za minutu.

Evropský parlament by měl o návrhu hlasovat 24. května ve Štrasburku. Členské státy budou rozhodovat 7. června na zasedání ministrů dopravy a telekomunikací. Nařízení by mělo začít platit ihned poté, co jej Evropská komise otiskne v oficiálním žurnálu EU.

Proti jsou odborníci i operátoři

Jde o kompromis; europoslanci dosud totiž uvažovali o cenovém stropu na 40, respektive na 15 eurocentech. Členské státy naopak usilovaly o 60 a 30 eurocentů. Asociace GSMA, která zastupuje asi 690 mobilních operátorů, celou dobu tvrdí, že i hranice kolem 50 eurocentů je příliš nízká. Podle ní by si operátoři přáli vidět poplatky u odchozích hovorů na 65 eurocentech a u příchozích na 35 eurocentech.

Proti regulaci se staví i čeští operátoři. "Nevidíme důvod k regulaci, jelikož ceny za volání ze zahraničí trvale klesají, a to především díky konkurenčním nabídkám operátorů. Už dnes mohou naši zákazníci v rámci roamingové služby Vodafone Passport volat ze všech zemí EU za domácí sazby a propojovací poplatek, které jsou v součtu v mnoha případech výhodnější než ceny navržené Evropskou komisí," říká Jakub Hrabovský z Vodafonu.

"Regulace roamingových cen, zvláště na maloobchodní úrovni, představuje návrat regulovaného hospodářství a může vést k likvidaci konkurenčního prostředí," říká Martina Kemrová z T-Mobile a dodává: "Konkurence v této oblasti funguje a operátoři dlouhodobě sami snižují ceny. O tom svědčí i fakt, že např. ceny roamingu u TMCZ v prvním čtvrtletí meziročně klesly o 31 %."

Stávající zvýhodnění zůstanou

EU se dohodla i na způsobu, jak regulaci cen uplatňovat. Zatímco parlament usiloval o to, aby nižší ceny začaly platit pro všechny zákazníky bez rozdílu, státy chtěly, aby si spotřebitelé museli žádat o speciální tarif, který se nazývá Eurotariff. Konečné řešení bude v podstatě kombinací obou způsobů, které umožní operátorům zachovat i stávající roamingové nabídky, které by jinak nesplňovaly podmínky navrhované Evropskou komisí.

Klienti mobilních operátorů se během tří měsíců budou muset rozhodnout, zda si podrží současný tarif s neregulovanými poplatky za roaming, nebo přejdou na Eurotariff. Pokud se zákazník se standardním kontraktem do stanovené lhůty nerozhodne, budou pro něj automaticky platit regulované ceny, tedy Eurotariff. V případě, že již využívá tarif se speciální zvýhodněnou nabídkou u roamingu, zůstane mu tento dosavadní tarif.

Náklady se mohou promítnout u jiných služeb

Podle Kemrové jsou schválené limity příliš nízké a mohou vyústit v přenesení nákladů do jiných služeb. "Otázkou je, zda zmíněné limity budou univerzální, či se vztahují pouze na tzv. záchytný tarif. Pokud by měly univerzální platnost, znamenalo by to konec všech ostatních roamingových tarifů a tarifních zvýhodnění, a zákazníci by tak přišli o výhody, které jim vyhovují. Unifikace nabídky všech operátorů by logicky vedla k likvidaci konkurence v této oblasti," dodává.

"Dnešní dohoda Evropské unie je jedním z dalších návrhů, které se, jak je vidět, neustále mění, a proto je předčasné je nějak detailně komentovat," řekl Martin Žabka z O2 s tím, že platnosti regulace ještě před prázdninami nevěří. "Snaha EU by měla vést ke snížení nákladů, měla by se tedy soustředit na poplatky účtované mezi sítěmi."

"V celé Evropě existuje dostatek důkazů o tom, že konkurence mezi operátory cenu snižuje, ovšem pouze do té míry, do jaké její snížení dovolí náklady. Pokud dojde ke snížení nákladů mezi operátory, otevře se i cesta, jak tyto úspory postoupit dále na zákazníky," vysvětluje Žabka.

Každý trh je jiný

Rozhodnutí komise bude závazné pro všech 27 členských států. Žabka však poukazuje na rozdílnost jednotlivých trhů. "Naše čísla kupříkladu ukazují, že Irové jsou zvyklí v roamingu hodně telefonovat, zatímco Němci píší spíše SMS. Jiným příkladem jsou země, do kterých hodně jezdí turisté a operátoři tak musí svoji síť připravit na velký prázdninový provoz. Tato kapacita však v síti zůstává i během roku, kdy ji nelze plně využít," říká.

"To je velký rozdíl oproti zemím, které mají relativně stabilní provoz během roku. Všem těmto faktorům tak odpovídá i dimenzování přenosových kapacit do zahraničí i nastavení cen. Operátor vždy na základě nějakých očekávání a propočtů investuje do infrastruktury a počítá, že při stávající ceně a předpokládaném objemu volání se mu investice za určitou dobu vrátí."

"Kdyby ale náhle někdo donutil operátora změnit tuto cenu, nemusela by se mu tato investice také již nikdy vrátit a mohlo by to pro něj zejména v některých případech znamenat významnou ztrátu," říká Žabka s tím, že při volání v roamingu je vedle sítě vašeho operátora zainteresována i síť operátora, v jehož síti jste přihlášeni, a také přenosová síť zajišťující spojení mezi navštívenou zemí a Českou republikou. "Takových sítí přitom může být několik a za pronájem každé části trasy je nutné platit," uzavírá svůj komentář.