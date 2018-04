Volání z pevné linky na mobil za sedm korun

O telekomunikační společnosti Kiwwi, která včera svou licencí rozšířila řady alternativních operátorů u nás, jsme vás již informovali na začátku tohoto roku. Stejná historie, která provázela ostatní operátory, snažící se konkurovat Českému Telecomu, šla ruku v ruce i s Kiwwi. Jak dopadly vize společnosti a jaké jsou nové představy a pohledy, by vám mohlo přiblížit nejen Kiwwi, ale i operátory, kteří od 1. ledna příštího roku vstoupí na liberalizovaný trh. Kiwwi totiž včera získalo telekomunikační licenci a připojí se tak ke Contactelu, Aliatalu, GTS a Globixu.

Kde se s Kiwwi setkáte?

V současné době se síť Kiwwi nachází v České republice, na Slovensku a v Maďarsku. Začátkem příštího roku by měla být spuštěna síť ve Slovinsku a v měsíci únoru i v Polsku. Plány firmy směřují na východ, respektive jihovýchod Evropy. U nás jsou spuštěny zatím tři popy, a to v Praze, Brně a Ostravě. Do konce tohoto roku budou otevřeny regiony, které si společnost naplánovala již v době vzniku, a přibude Plzeň a Ústí nad Labem.

Hlasové služby

Největším lákadlem pro potenciální zákazníky bude nesporně garance platby pouze toho, co účastníci protelefonují. Služba Kiwwi Voice nevyžaduje žádný měsíční paušál, aktivační poplatek, Kiwwi bezplatně instaluje technické vybavení a detailní výpis je na internetu k dispozici taktéž zdarma. Při sepsání smlouvy zůstává zákazníkovi účastnické číslo. Účtování probíhá po vteřinách od začátku hovoru s výjimkou meziměstských hovorů, které jsou stále podmíněny dvouminutovým voláním.

Internet

Kiwwi od pátku nabízí připojení k internetu zdarma z většiny velkých měst v České republice. V budoucnu by se měl počet měst ještě zvýšit. V rámci internetového připojení zdarma připravuje společnost k prodeji multimediální počítače, které může zákazník zakoupit s pomocí Multiservisu na splátky. Před Vánoci chystá Kiwwi bonus a ze zaregistrovaných počítačů bude vylosován jeden, jehož majitel získá automobil Volkswagen.

Ceník

Jak to tedy vypadá s cenami hovorů u Kiwwi? Za volání do sítí mobilních operátorů platíte 7,15 korun za minutu, mezinárodní hovory jsou účtovány 7,23 korunami za minutu a meziměstské hovory, které jsou podmíněny dvouminutovým voláním, stojí 1,24 korun.

Nad celou sítí bdí společnost 24 hodin denně sedm dní v týdnu a stejnou pracovní dobu má i zákaznický servis.

Od konce září, kdy byla spuštěna síť Kiwwi v České republice, ji využívá již přes 800 firemních zákazníků a dle slov představitelů společnosti by mělo toto číslo utěšeně stoupat. O tom, jaké číslo bude figurovat ve statistikách příští rok a jaké bude ve srovnání s ostatními alternativními operátory, se můžeme nyní pouze dohadovat, ale podle toho, co nyní probíhá v České republice v souvislosti s liberalizací telekomunikačního trhu, se zřejmě ještě dočkáme změn. Doufejme, že změn k dobrému.