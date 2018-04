Společnost RadioMobil nebude svým zákazníkům účtovat hovory uskutečněné z ČR do USA v průběhu 11. a 12. září 2001.Zákazníkům s tarifními programy nebudou hovory do USA účtovány. Zákazníkům, u nichž za dané období již bylo provedeno vyúčtování GSM služeb, bude částka za odchozí hovory do USA kreditována při vyúčtování následujícího období.Zákazníkům, kteří využívají předplacených karet Twist, budou hovory do USA přičteny zpět nejpozději do 30. září 2001.