Volání v letadle je realitou, dnes ho spustil Ryanair

Jako první si mohli z paluby zatelefonovat mobilem cestující linky z londýnského letiště Gatwick do irského Dublinu. Během dneška bude k dispozici volání i v dalších 20 letadlech na různých linkách.

Podle vyjádření zástupců společnosti Ryanair by mělo být telefonování možné na palubách všech 170 letadel již během následujících 18 měsíců.

"Dnes jsme udělali první krok proto, abychom mohli nabídnout volání během letu na všech našich linkách," prohlásil výkonný ředitel Ryanair Michael O'Leary.

Zároveň doplnil, že očekává rychlý nárůst popularity této služby. Volání z paluby letadla přitom nebude úplně levné – minuta hovoru by se měla pohybovat mezi 1,50 až 3 GBP (tedy asi 45 až 35 Kč), odeslání SMS bude stát 0,40 GBP (15 Kč).

Službu zatím mohou využívat jen zákazníci britského O2. Nicméně i čeští operátoři již zařadili volání z paluby letadel do svých roamingových ceníků. Jak nám potvrdil Vlastimil Sršeň z českého O2, volání na palubách letadel Ryanair by mělo být dostupné i českým zákazníkům tohoto operátora.

Zákazníci Telefónica O2 zaplatí 65,45 Kč za minutu odchozího hovoru a 53,55 Kč za minutu příchozího hovoru. Zákazníci T-Mobile pak zaplatí 95,20 Kč za minutu v případě odchozího hovoru a 65,45 Kč za minutu příchozího. SMS stojí 11,90 Kč (O2), respektive 15,47 Kč. Čeští operátoři jsou tedy opět dražší než jejich britští kolegové.

Volání provázejí problémy

Experti dlouho tvrdili, že volání na palubách letadel může být nebezpečné, letecké společnosti se ale snaží volání na palubách umožnit. Na zpřístupnění volání během letů se poměrně aktivně podílejí i výrobci letadel Airbus a Boeing. Letecké společnosti cítí právě v používání telefonů na palubách svých letadel možnost dalších příjmů, s největší pravděpodobností totiž budou dostávat provizi od mobilních operátorů.

Samotný Ryanair ohlásil zavedení mobilních služeb na palubách svých letadel již loni. Až do dnešního dne ale čekal na povolení od evropského regulátora. Přes některé protesty povolil nakonec volání v letadlech nejdříve britský regulátor Ofcom a následně jeho rozhodnutí potvrdila i Evropská komise.

Volání na palubách už nabízí několik leteckých společností. Spuštění mobilních služeb ohlásila již minulý rok letecká společnost Emirates (čtěte Letecká společnost Emirates spustila mobilní telefonování z paluby), v současné době ho nabízí také portugalská TAP Portugal na linkách po Evropě a na portugalské ostrovy.



V minulém roce neúspěšně testovala mobilní služby na palubách svých letadel i Air France (čtěte: Mobily vtrhly na palubu letadel - Air France spouští komerční službu). Služba se ale nakonec nedostala do komerčního provozu, provázeli ji totiž značné technické problémy (čtěte: Mobil v letadle: Zníte jako robot, ozvalo se při hovoru). Od nabídky hlasových hovorů nakonec prozatím ustoupila i britská bmi, která mobilní služby testuje na lince z londýnského letiště Heathrow do Moskvy.

Zprávy a data nadějnější

Letecká společnost bmi se zatím rozhodla nabízet pouze SMS zprávy. Podobným směrem se pohybuje i snaha největší britské letecké společnosti British Airways. Ta by chtěla začít testovat mobilní datové připojení na své lince z letiště Londýn City na newyorské JFK již letos na podzim. "pokud bude služba úspěšná, objednávali bychom ji do všech našich nových letadel," potvrdil mluvčí British Airways.

Podle všeho se v letadlech dočkáme mnohem dříve připojení k internetu a textových či multimediálních zpráv. Kromě technických problémů vstupuje do hry totiž ještě jeden – pohodlí cestujících. Prostor na palubě letadla je totiž relativně malý a několik hodin se v něm tísní mnoho desítek pasažérů.

Z uzavřeného prostoru přitom není úniku, a pokud by někdo sedící jen 20 cm od vás trávil desítky minut hlasitým telefonováním, asi by vám to radost neudělalo. I proto se od začátku počítá s tím, že množství hovorů bude omezeno. Ostatně i na palubě Ryanair může v současné době současně telefonovat pouze šest pasažérů, do budoucna bych jejich počet vzrůst maximálně na 14.