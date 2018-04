Volání v Česku? Příliš drahé, jinde se volá levněji!

Zahraniční turisté jezdí do České republiky jako do levného ráje. Ovšem to pomalu, ale jistě, přestává platit a pokud nejde zrovna o pivo, ceny v České republice mnohdy vůbec nejsou v porovnání se západem nízké.

My jsme se rozhodli trochu prozkoumat cenové nabídky mobilních operátorů v našich sousedních zemích, abychom zjistili, jak jsme na tom s cenami volání. Rozhodli jsme se porovnávat ceny především u našich sousedů, takže v článku se dozvíte, zda voláme levněji, nebo dráže, než Němci, Rakušané, Poláci a Slováci. Do srovnání jsme se ještě rozhodli zařadit Velkou Británii, kam jezdí poměrně hodně Čechů za prací.

Srovnávací metr

Při porovnání jsme samozřejmě nemohli obsáhnout kompletní nabídku všech operátorů ve zmíněných zemích. Připravili jsme si proto srovnávací kritéria, která nám pomohla situaci vyhodnotit. Rozhodli jsme se, že se zaměříme na tři cenové úrovně tarifů a služeb operátorů. Základním porovnáním tak je srovnání předplacených karet v daných zemích. Dále jsme se snažili volit tarify s cenou paušálu kolem 600 Kč, poslední porovnávanou skupinou pak jsou tarify s cenou zhruba 1 200 Kč.

V tabulkách v textu pak najdete vždy porovnání těch nejzajímavějších nabídek. Z každé země jsme většinou v dané kategorii vybrali nejdražší a nejlevnější produkt. Nebrali jsme ohledy na speciální akce operátorů, pokud tyto ovšem měly dlouhodobější charakter, v textu jsou zmíněny. Kritériem porovnání pak je cena za minutu volání, odeslanou SMS a cena volné minuty v tarifu.

Než jsme ovšem začali koukat do nabídek zahraničních operátorů, museli jsme prozkoumat nabídku našich domácích. Podívejme se tedy nejprve na aktuální ceny u nás.

Pro přepočet cen jsme použili kurz 1Eur = 28,3 Kč, 100 SK = 81 Kč, 1PLN = 7,3 Kč a 1GBP = 42,8 Kč. Všechny uváděné ceny jsou včetně místní sazby DPH!

Tabulky s cenami tuzemských operátorů nemají za úkol srovnávat tarify u nás, slouží pouze k tomu, abychom se v cenách zorientovali a mohli porovnávat ceny v zahraničí.

Česká republika - jak jsme na tom

Základní předplacené tarify T-Mobilu a O2 nejsou příliš výhodné, operátoři v této oblasti sází spíše na různé další tarify. To Vodafone nabízí na své předplacence tarif jediný, zato mnohdy daleko výhodnější, než konkurence. U T-Mobilu se nabídce Vodafonu blíží tarif Twist Home s voláním kamkoli za 5,50Kč po celý den. SMS stojí 3,40Kč. U O2 nabízí stejnou cenu za volání tarif O2 Special, SMSky jsou o desetník levnější než u T-Mobilu.

Ceny předplacených služeb v ČR předplacenka Volání do vlastní sítě (Kč/min) Volání do ostatních sítí (Kč/min) cena za SMS (Kč) T-Mobile Twist Standard 5,70 (špička) / 3,40 (mimo špičku) 7,90 3,40 O2 Original 7,50 (špička) / 5,00 (Mimo špičku) 7,50 (špička) / 5,00 (mimo špičku) 3,7 Vodafone karta 2,98 7,14 2,38

V oblasti tarifů s cenou paušálu kolem 600 korun je docela zajímavé, že se nabídky jednotlivých operátorů příliš nepřekrývají. Paušál, který by přesně splňoval náš stanovený cenový rámec, nenabízí ani jeden operátor, cenový rozptyl je zde poměrně značný. U O2 jsme zvolili standardní tarif, u Vodafonu jsme museli vzít za vděk jeho kreditním tarifem. V tomto případě se tak ukazuje, jak drahé jsou obyčejné volné minuty k tarifu. U T-mobilu si můžete vylepšit ceny dvouletým úvazkem a aktivací zvýhodnění Hit. O2 nabízí zvýhodnění Max. U Vodafonu přinese stejnou úsporu program Po svém.

tarif měsíční paušál (Kč) volné minuty cena volné minuty (Kč) volání do vlastní sítě (Kč/min) Volání do ostatních sítí (Kč/min) SMS (Kč) O2 Silver 660,45 100 6,60 4,52 6,66 2,26 T-Mobile T80 535,50 80 6,69 4,17 5,36 2,02 Vodafone Nabito 600 714 - - 4,76 4,76 1,19

U dražších tarifů jsou si již ceny trochu bližší. T-Mobile překvapuje cenou volné minuty nižší, než pak samotné volání nad rámec paušálu, T300 rovněž po vzoru Vodafonu sjednocuje sazby volání do všech sítí.

tarif měsíční paušál (Kč) volné minuty cena volné minuty (Kč) volání do vlastní sítě (Kč/min) Volání do ostatních sítí (Kč/min) SMS (Kč) O2 Gold 1059,1 200 5,30 3,93 5,83 2,26 T-Mobile T300 1178,1 300 3,93 4,17 4,17 2,02 Vodafone Nabito 1000 1190 - - 3,96 3,96 1,19

Tyto tabulky nemají za úkol srovnávat tarify u nás, slouží pouze k tomu, abychom se v cenách zorientovali a mohli porovnávat ceny v zahraničí. Pojďme tedy na to.

Německo – zdánlivě drahé

Začneme u naších západních sousedů, kteří by měli dle všeho být poměrně drazí. V případě předplacených karet téměř všichni němečtí operátoři silně motivují zákazníky k telefonování. Pokud měsíčně dobijete určitou částku, volání s předplacenkou se vám zlevní. Na naše podmínky jde však o poměrně vysoké částky dobíjení, u Vodafonu je to například 25 Eur měsíčně. Proto do cenového přehledu zahrneme pouze základní cenu.

Jako nejvýhodnější se jeví nabídka operátora E-Plus, který nabízí hovory za 0,29 Eur, (8,207Kč) za minutu do kterékoli sítě. Za SMS zaplatíte 9 Euro Centů, tedy 2,545 Kč. SMS jsou tedy levnější, než v případě nabídky našich dvou největších operátorů. Volání je dražší, ale v porovnání s cenami hovorů do cizích sítí v ČR nejde o zas tak veliký skok. Vždyť u českého T-Mobilu voláte do cizí sítě jen o 30 halířů levněji.

Stejnou cenu za hovory jako E-Plus nabízí i Vodafone a T-Mobile, jenže jen do vlastní sítě. Za hovory do cizích sítí zaplatíte nejvíc u Vodafonu, konkrétně 0,59 Eur, tedy 16,697 Kč. A to už je opravdu hodně. Navíc SMS přijdou na 19 Centů.

Ceny předplacených služeb v Německu předplacenka Volání do vlastní sítě (Kč/min) Volání do ostatních sítí (Kč/min) cena za SMS (Kč) Aldi Talk 5,70 (špička) / 3,40 (mimo špičku) 7,90 3,40 T-Mobile Xtra Click 4,25 8,49 4,25 Vodafone 1,13 3,96 1,13(vlatní síť) / 3,96 (cizí síť)

Předplacenky v Německu se tedy nejeví jako příliš vhodný způsob k telefonování. Jenže stačí se trochu porozhlédnout a například u T-Mobile najdete tarif, který může zdatně konkurovat i našim cenám. Jmenuje se Xtra Click a volání do sítě T-Mobile stojí 15 Centů, tedy 4,245 Kč. Do cizích sítí stojí hovor dvojnásobek, SMS je za stejnou cenu jako hovor do T-Mobile.

Rybník všem ovšem vypaluje virtuální operátor obchodního řetězce Aldi. S kartou Aldi Talk můžete volat již od 4 Centů za minutu a za stejnou cenu odesílat SMS. Ovšem pouze do sítě Aldi, jinam vás tyto služby budou stát 14 Centů.

tarif měsíční paušál (Kč) volné minuty cena volné minuty (Kč) volání do vlastní sítě (Kč/min) Volání do ostatních sítí (Kč/min) SMS (Kč) E-Plus 707,5 100 7,08 12,74 12,74 5,66 T-Mobile 537,7 100 5,38 11,034 11,04 5,38 Vodafone 508 100 5,08 10,19 (i do pevné linky) 14,43 5,66

V případě klasických tarifů se v Německu objevuje jedna zvláštnost. Koupíte-li si k tarifu dotovaný telefon, budete platit větší měsíční paušál, než když se bez přístroje obejdete. Telefon si tak de facto kupujete na splátky. Za účelem našeho srovnání jsme se ovšem soustředili na tarify bez dotovaných přístrojů. Operátor O2 pak představuje ještě jeden zajímavý model. První rok platíte poloviční paušál, další roky pak plnou cenu. To samé platí pro cenu hovorů. Tento zvláštní model je populární především v Rakousku, ovšem v německých poměrech se nám příliš do srovnání nehodí, takže tarify O2 v tabulkách nenajdete.

V případě našeho levnějšího modelového tarifu se nabídka operátorů poměrně vzácně shoduje na 100 volných minutách. Rozdílné jsou ovšem ceny paušálů a hovorného. Tarify překvapí i na naše poměry relativně nízkou cenou volné minuty, hovorné nad rámec, stejně jako SMS, jsou ovšem pro našince nepředstavitelně drahé.

tarif měsíční paušál (Kč) volné minuty cena volné minuty (Kč) volání do vlastní sítě (Kč/min) Volání do ostatních sítí (Kč/min) SMS (Kč) E-Plus 990,5 200 4,95 12,74 12,74 5,66 T-Mobile 1386 400 3,47 8,21 8,21 5,38 Vodafone 919,95 200 4,60 8,77 11,60 5,66

U vyšších tarifů trend pokračuje, nejnižší cenu volné minuty ze všech zde nabízí Německý T-Mobile. Ceny hovorného jsou nad rámec volných minut ovšem i v jeho případě zhruba dvojnásobné oproti těm v naší krajině. SMS jsou pak v Německu drahé všeobecně.

U tarifů německých mobilních operátorů je ovšem největší výhodou právě nízká cena volné minuty. Mnohdy se tak zákazníkovi vyplatí i dražší tarif u něhož nevyčerpá všechny volné minuty. Operátor si tak přijde na své peníze v každém případě, zákazník má naopak, pokud se pohybuje na hranici volných minut, velmi levné volání.

Rakousko – telefonistův ráj

V Rakousku vládne na poli mobilních operátorů obrovská konkurence. Kromě čtyř velkých operátorů se o trh perou i operátoři virtuální. Tato konkurence stlačila ceny v Rakousku na téměř neuvěřitelné hodnoty.

Stačí se podívat již jen na nabídku předplacených karet. Tak třeba operátor Drei, který v Rakousku provozuje pouze 3G síť (pobočka Hutchinson Three) nabízí volání a SMS kamkoli v přepočtu za 5,66 Kč. Navíc vám operátor platí za příchozí hovory z cizích sítí a to 2,83Kč. Pokud měsíčně dobijete nejméně 20 Euro, ceny za volání a SMS jsou rázem poloviční.

Ceny předplacených služeb v Rakousku předplacenka Volání do vlastní sítě (Kč/min) Volání do ostatních sítí (Kč/min) cena za SMS T-Mobile Klax Total 2,55 2,55 5,66 3 ReLoad Basic 5,66 5,66 5,66

Takové nabídce může těžko některý z naších operátorů konkurovat. Navíc není Drei zdaleka nejlevnější. Třeba T-Mobile nabízí minutu hovoru kamkoli za 2,547 Kč, SMS stojí to samé, jako u Drei. Chcete-li ovšem SMS levnější, má T-Mobile tarif s cenou zprávy poloviční, téměř poloviční je i hovorné do vlastní sítě, naopak do cizích sítí je hovorné více než trojnásobné.

Ta opravdová radost při telefonování nastává v Rakousku ale až při používání běžných paušálních tarifů. Operátoři se totiž předhání, co a v jakém množství nabídnou zákazníkovi zdarma. U námi zvolené nižší cenové úrovně tak zákazník získává zdarma možnost volání do vlastní sítě, pevné sítě, v případě T-Mobilu i do jedné vybrané mobilní sítě. Teprve volání jinam se platí. A1 nabízí zdarma SMS.

tarif měsíční paušál (Kč) volné minuty cena volné minuty (Kč) volání do vlastní sítě (Kč/min) Volání do ostatních sítí (Kč/min) SMS (Kč) A1 Zero 2 566 (první rok 283) 0 - zdarma 7,08 zdarma One Plus 20 566 75 7,55 4,25 4,25 4,25 T-Mobile SuperZeit 537,7 0 - zdarma (i do pevné linky) 7,08 5,66

Nenechte se mýlit volnými minutami a cenami u operátora One. Do tabulky jsme totiž nemohli zahrnout fakt, že operátor nabízí 1000 volných minut do vlastní sítě, 1000 minut do pevné sítě, volné jednotky se vztahují na volání do cizích sítí. Ovšem vyčerpávají se i v případě volání do vlastní sítě. I nad rámec volných minut je cena za minutu volání nižší, než u nás. Navíc dostanete jeden megabajt dat přes GPRS zdarma.

tarif měsíční paušál (Kč) volné minuty cena volné minuty (Kč) volání do vlastní sítě (Kč/min) Volání do ostatních sítí (Kč/min) SMS (Kč) One Plus 350 1132 350 3,23 4,25 4,25 4,25 T-Mobile Relax 400 990,5 400 2,48 4,25 4,25 5,66 Tele-Ring Mobil 180 933,9 180 5,19 0,28 5,66 2,83

U dražších tarifů si One ponechává stejné schéma, jen za více peněz nabídne více minut do ostatních sítí. Ostatní však již pomalu vyklízejí pole a soustředí se hlavně na své špičkové tarify. Nabídka T-Mobilu v této kategorii je ale stále poměrně lákavá. U A1 a T-Mobile pakk dostanete za zhruba dvoutisícový měsíční paušál veškeré základní služby zdarma. T-Mobile k tomu přidává ještě 25MB dat.

Ukázkovým příkladem výhodných cen je nabídka společnosti Tele-Ring. Cena minuty do vlastní sítě nad rámec volných minut je pouhých 28,3 haléřů (českých!).

Slovensko – nastane zemětřesení

Slovenští mobilní operátoři se o zákazníka rozhodně nesnaží tak, jako jejich rakouští kolegové. Ovšem s příchodem třetího operátora nastane na slovenském trhu zřejmě docela slušné zemětřesení. O2 přisel pro přeregistrované zákazníky s bezkonkurenční cenou hovoru 2 SK do vlastní sítě, přitom ponechal sekundovou tarifikaci, jako je tomu u ostatních konkurentů.

Ceny předplacených služeb na Slovensku předplacenka Volání do vlastní sítě (Kč/min) Volání do ostatních sítí (Kč/min) cena za SMS Orange Prima 7,7 / 3,97 / 3,16 11,34 2,84 T-Mobile Easy Nonstop 7,78 7,78 2,75

Právě sekundová tarifikace, která je na Slovensku běžná, může významně pomoci ušetřit finance při telefonování. Ceny hovorného u předplacených sad jsou sice na první pohled vyšší, než u nás, T-Mobile i Orange v základním tarifu ještě rozlišují tři různá časová pásma pro volání do vlastní sítě. Sekundová tarifikace ovšem oproti našim podmínkám výrazně zlevňuje krátké hovory. Zaplatíte opravdu to, co prohovoříte. Překvapivě dobrá je na Slovensku cena SMS zprávy.

tarif měsíční paušál (Kč) volné minuty cena volné minuty (Kč) volání do vlastní sítě (Kč/min) Volání do ostatních sítí (Kč/min) SMS (Kč) Orange Paušál 120 639,09 120 5,33 4,86 / 1,70 / 0,81 8,02 (špička) / 3,97 (mimo špičku) 4,86 (špička) / 1,80 (mimo špičku) (pevná) 1,62 (vlastní síť) / 2,03 (ostatní) T-Mobile 100 Viac 541,89 100 5,42 4,86 / 2,03 / 0,81 (platí i pro pevnou síť) 8,1 (špička) / 4,05 (mimo špičku) 2,025

U paušálů zůstává na Slovensku trochu zmatek v časových pásmech, ve kterých stojí hovory různě. Oba operátoři rozlišují až tři různá časová pásma. Opět si ovšem můžete užívat sekundové tarifikace a navíc cena volné minuty je výrazně nižší, než u nás. V případě volání mimo špičku pak mnohdy platí až směšné ceny za hovory do vlastní sítě. Oproti našim podmínkám se tak na Slovensku prodraží akorát volání mimo špičku do cizích sítí.

tarif měsíční paušál (Kč) volné minuty cena volné minuty (Kč) volání do vlastní sítě (Kč/min) Volání do ostatních sítí (Kč/min) SMS (Kč) Orange Paušál 250 1133,19 250 4,53 3,24 / 1,70 / 0,81 8,02 (špička) / 3,97 (mimo špičku) 3,24 (špička) / 1,70 (mimo špičku) (pevná) 1,62 (vlastní síť) / 2,03 (ostatní) T-Mobile 200 Viac 971,19 200 4,86 3,24 / 1,62 / 0,81 (platí i pro pevnou síť) 8,1 (špička) / 4,05 (mimo špičku) 2,025

Vyšší paušály již nemají s porovnání s ČR tak levné volné minuty, stále však zákazníci volají výrazně levněji do vlastní sítě, obzvláště mimo špičku. Dražší je opět jen volání do cizích sítí ve špičce. Nesmíme ovšem zapomínat na sekundovou tarifikaci i fakt, že T-Mobile na Slovensku dává k tarifům i volné SMS. A s příchodem třetího operátora se na Slovensku mohou těšit na cenovou válku.

Polsko – moc se o nich nemluví

O cenách služeb za telefonování v Polsku se u nás příliš nemluví. Sami jsme měli asi největší problém se v nabídkách polských operátorů zorientovat. Nakonec se nám přeci jenom podařilo některé ceny zjistit.

Ceny předplacených služeb v Polsku předplacenka Volání do vlastní sítě (Kč/min) Volání do ostatních sítí (Kč/min) cena za SMS Era Tak Tak 4,31 4,31 1,17 Orange Go 4,38 5,84 1,10 (vlastní síť) / 1,46 (cizí síť)

Jeden důvodů, proč se našincovi v nabídce polských operátorů špatně orientuje, je ohromné množství akcí a variabilních nabídek. Dokonce třeba operátor Era nenabízí klasické tarify tak jak je známe, ale spíše obdobu tarifu O2 Individual.

Jednotlivé balíčky v něm jsou ale podstatně atraktivnější, za 219 korun můžete mít 40 volných minut a 160 SMS do kterékoli sítě. I nad rámec balíčku není volání nijak předražené, za minutu hovoru zaplatíte 5,256 Kč. Tarify v klasické podobě jsme objevili u operátora Plus a uvádíme je v tabulce. V podstatě lze říci, že nižší tarify mají v Polsku levnější volání, než u nás, nejvyšší tarify jsou zhruba na úrovni těch našich.

tarif měsíční paušál (Kč) volné minuty cena volné minuty (Kč) volání do vlastní sítě (Kč/min) Volání do ostatních sítí (Kč/min) SMS (Kč) Plus Godziny 75 622,50 120 5,19 4,38 4,38 1,31 Plus Godziny 180 1314 300 4,38 4,38 4,38 1,31

Poměrně levné jsou v Polsku předplacené služby. Například předplacenky Era Tak Tak, nebo Orange Go nabízí především lákavé ceny za SMS. Ceny volání jsou rovněž nižší, než u nás, jen s Vodafonem si v našich končinách zavoláte do vlastní sítě levněji, než v Polsku. U Ery ovšem musíte být trochu trpěliví, prvních osm měsíců platí pro zákazníky mírně zvýšené sazby, první pokles přijde po čtyřech měsících, po dalších čtyřech se pak ceny usadí na hodnotách uvedených v tabulce.

Velká Británie – královské ceny

Ve Velké Británii panuje na trhu mobilního volání velká konkurence. O podíl na trhu se pere pět operátorů. Vzhledem k celkové cenové úrovni v Británii by se dalo očekávat, že hovory zde budou podstatně dražší, než u nás.

Ostatně první pohled do ceníku předplacených služeb to naznačuje. Na první pohled praští do očí vysoká cena SMS – 4,28 Kč zaplatíte shodně u všech Britských operátorů. Ani hovory nejsou z levného kraje, obzvláště, když se kouknete do ceníku operátora Orange. Jenže ten alespoň při dobíjení rozumných částek (od 10 Liber) dává zdarma 1 MB dat a hromadu SMS. Už u operátora Three (Hutchinson) se blýská na lepší časy. Hovory do vlastní sítě se nezdají drahé ani na naše poměry, dobrý dojem trochu kazí cena hovorů do cizích mobilních sítí. Three vám ale bude platit za příchozí hovory a zprávy – 2,14 Kč za minutu příchozího hovoru a 0,856 Kč za přijatou textovou zprávu. Při vyrovnané bilanci hovorů tak začínají být ceny operátora Three docela zajímavé.

Ceny předplacených služeb ve Velké Británii předplacenka Volání do vlastní sítě (Kč/min) Volání do ostatních sítí (Kč/min) cena za SMS (Kč) Three Pay and Go 4,28 6,57 (pevná) / 13,14 (ostatní) 4,28 T-Mobile Everyone 5,14 5,14 4,28 Vodafone Anynet 12,84 (špička) / 4,28 (mimo špičku) 12,84 (špička) / 4,28 (mimo špičku) 4,28

Nejlepší nabídku mezi předplacenkami má ovšem ve své nabídce T-Mobile. Se základním tarifem vás bude minuta hovoru kamkoli stát jen něco přes pět korun. S touto nabídkou by operátor byl konkurenceschopný i u nás. Vše opět trochu kazí cena za SMS zprávu. Pro náruživé textovkáře ovšem T-Mobile nabízí tarif s cenou SMS 1,284 Kč. Hovory jsou pak ovšem podstatně dražší.

V oblasti tarifů je Británie jedinou zemí, ke nedostanete příliš nízký paušál. Těžko bychom hledali tarif, který by odpovídal naší nižší stanovené částce 600 korun. Jedině u T-Mobile jsme v nabídce nalezli levný tarif s nímž se dokonce nemusíte operátorovi upsat. A tarif je to poměrně zajímavý. Za 321 korun získáte 50 volných minut k provolání kamkoli, hovor nad rámec volných minut do vlastní a pevné sítě za 4,28 Kč a hovory do ostatních sítí za 12,84. Pravda, hovorné do cizích sítí je poměrně drahé, ale jinak se tarif zdá být docela slušnou nabídkou.

tarif měsíční paušál (Kč) volné minuty cena volné minuty (Kč) volání do vlastní sítě (Kč/min) Volání do ostatních sítí (Kč/min) SMS (Kč) 3 Direct Talker 1000 1498 750 2,00 4,28 10,7 4,28 O2 Anytime 30 1284 400 3,21 8,56 8,56 5,14 T-Mobile Flext 35 1498 Kredit 7704Kč - 8,56 8,56 4,28

U většiny tarifů britští operátoři rozlišují, na jak dlouho se zavážete jejich služby využívat. Standardní je volba mezi délkou kontraktu 12 a 18 měsíců. Delší kontrakt znamená možnost využití více výhod, více volných minut, nebo třeba levnější sazbu za volání. Pro účely našeho srovnání jsme uvažovali tarify s delší dobou úvazku, 6 měsíců navíc za ony nabízené výhody určitě stojí.

T-Mobile v Británii nabízí dnes moderní kreditní tarify. Námi zvolené hranici odpovídá zhruba tarif Flext 35. Za měsíční paušál 1 498 Korun dostanete při patřičném úvazku kredit ve výši 7 704 korun! Ne, opravdu si neděláme legraci. To při cenách hovorů znamená, že s tímto tarifem můžete provolat měsíčně až 900 minut. Za jednu minutu tak zaplatíte méně než korunu a sedmdesát haléřů. Poměrně vysoké ceníkové sazby za minutu hovoru a SMS tak s takovýmto kreditem jistě nikoho trápit nebudou. Klasickým tarifům odpovídá třeba tarif Anytime 30 od O2. Za 1 284 Kč měsíčně dostanete 400 volných minut a 100 SMS zpráv. Cena volné minuty je tak opět bezpečně nižší, než u kteréhokoli z našich operátorů a vysoká cena za minuty a SMS nad rámec volných jednotek opět zákazníky tolik netrápí. Nastává zde totiž stejný efekt, jako u operátorů v Německu, kdy se zákazníkovi vyplatí dražší tarif i když zcela nevyužije všechny volné jednotky.

Závěr – velká džungle

Nabídky světových mobilních operátorů jsou opravdu obrovsky rozsáhlé a velmi rozmanité. Na první pohled mohou některé ceny našince odradit, jenže po bližším prozkoumání zjistíme, že se v zahraničí dá volat i podstatně levněji, než v České republice. A platí to nejen u nám bližších Poláků a Slováků, ale i u našich vyspělejších kolegů. Neplatí to samozřejmě vždy, ale jistý trend zde vidět je. Závidět můžeme především Rakušanům, velmi levně mohou volat také Britové.

Ve srovnání jsme se věnovali pouze cenám za základní služby, tedy volání a SMS. Porovnávat nabídky i v dalších oblastech by vyžadovalo mnohem delší zkoumání a rozsah článku. Vězte ale, že i naše vyhlášené datové tarify mají za hranicemi své ekvivalenty. E-Plus v Německu například nabízí tarif s 5000 MB dat v paušálu, který stojí 30 Euro.

Rovněž jsme nebrali ohledy na platby za další služby. U mnoha zahraničních operátorů se například platí za volání na infolinku, běžné je, že je zpoplatněno volání do hlasové schránky. Naopak mnozí operátoři umožňují různými speciálními akcemi snížit ceny za volání, téměř všichni nabízejí ke svým tarifům různorodé příplatkové balíčky, tak jak je známe z našich končin.

Všechna tato fakta nic nezmění na tom, že především volání je v ČR poměrně drahá záležitost i na zahraniční poměry. A co teprve při porovnání s průměrnou mzdou. V zahraničí jsou ale většinou dražší SMS. Ty jsou právě díky své ceně v ČR velmi populární.