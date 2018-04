Volání po kabelu může být levnější než přes internet

UPC nabídne dva tarify. Freetime, za něhož v jehož rámci máte místní a meziměstské hovory mimo špičku zdarma. V síti chello si můžete zdarma volat jak chcete. Za provoz služby zaplatíte 330 korun měsíčně.

Levnější tarif Basic je za 220 korun, ale hovory mimo špičku jsou již zpoplatněny necelými šedesáti haléři za minutu.

Vzhledem k tomu, že už není rozdíl mezi místním a dálkovým voláním, je tato sazba stejná.

K volání nepotřebujete internet ani speciální telefon. Stačí klasický přístroj se standardním telefonním konektorem. Volání přes kabel má výhodu v tom, že nepotřebujete internetové připojení. Stačí tak jen platit měsíční paušál za volání.

Basic Freetime měsíční paušál 220 korun 330 korun hovory v síti UPC 0 korun 0 korun volání na pevnou

špička / mimo špičku 1,14 / 0,57 korun 1,14 / 0 korun mobilní sítě 4,87 korun 4,87 korun mezinárodní volání od 1,19 korun* od 1,19 korun* ceny jsou uvedeny včetně 19% DPH

* cena záleží na cílovém státu

Operátor ale připravil balíčky s internetem a nebo komplexní balík s televizními programy a internetem.

Se službou dostanete i klasické telefonní číslo. To ale operátor přiděluje podle plánů, které vydal telekomunikační úřad. V případě, že se přetěhujete, můžete si za poplatek číslo přenést a nebo dostanete nové. Nové číslo dostanete v případě, že se přestěhujete to jiné oblasti. Stejně jako to funguje u pevných linek.

UPC v minulosti nabízela klasické telefonní služby v Liberci, ale jejich poskytování pro velkou technickou náročnost a malé využití v roce 2003 ukončila a zhruba 3000 zákazníků převzal Telecom.

Podobnou službu už ve své síti testuje i Karneval. Ten by ji měl spustit pravděpodobně ještě letošní rok. V testovacím provozu, který se týkal donedávna jen Prahy a Příbrami, jej mohou vyzkoušet i obyvatelé větších krajských měst v nichž operátor působí. - více zde

Volání přes internet prodražuje připojení

Alternativou pevným linkám je i telefonování přes internet. To nabízí především alternativní operátoři. Volný má tarify rozděleny na Nezavěšuj za 475 korun měsíčně a Bez paušálu, který je bez měsíčního paušálu.

S paušálem Nezavěšuj můžete volat zadarmo na pevné linky a v rámci sítě Volný. Volání na mobily je zpoplatněno u obou tarifů stejně částkou 4,63 koruny za minutu.

K volání potřebujete samozřejmě internet. Takže k měsíčnímu paušálu musíte připočíst platbu za ADSL. To ale levněji než za 400 korun těžko seženete. - více zde