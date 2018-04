Volání může zdražit. Důvodem je levnější roaming, nařízený od EU

Ceny za roamingové hovory, textové zprávy a datové přenosy každým rokem klesají a zákazníci se radují. Takzvaný eurotarif je ale trnem v oku mobilních operátorů, kteří kvůli němu přicházejí o nezanedbatelnou část ze zisku. Aby ztrátu něčím vykompenzovali, hrozí do budoucna zvyšování cen domácích služeb.

"Jednou z variant, jak nahradit propad tržeb, je zvýšení cen domácích hovorů," řekl pro Lidové noviny Jiří Janeček z T-Mobilu. Například ve Velké Británii došlo v souvislosti s evropskými regulacemi roamingu ke zvýšení cen domácích hovorů až o 66 procent.

"Jsme stále přesvědčeni, že telekomunikační trh je natolik konkurenční prostředí, aby nebyly potřeba žádné regulační zásahy," řekla iDNES.cz Martina Kemrová, tisková mluvčí operátora T-Mobile. "I GSM Asociace vyjádřila zklamání nad plánem regulovat v oblasti mobilního internetu nejen maloobchodní ceny, ale zavést i další strukturální opatření. Zavedení cenových stropů by mohlo ohrozit samotnou konkurenci na trhu," dodala Kemrová.

A to není vše. Čeští operátoři O2, T-Mobile i Vodafone se shodují na tom, že regulace výrazně zasáhne do výdajů. "Jakákoli regulace brzdí svobodné tržní prostředí a může mít dopad například na výši investic do nových technologií," sdělila Alžběta Weinfurtová z Vodafonu.

"Regulace mobilních služeb, navíc na úrovni maloobchodních cen, je zbytečná a kontraproduktivní," shodl se s ostatními operátory tiskový mluvčí O2 Martin Žabka.

Regulační opatření se na evropském mobilním trhu objevují již od roku 2007. Původně měl být roaming regulován do roku 2010, poté byl termín prodloužen do roku 2012. V současnosti se však jedná o dalším posunu.

Výhodou eurotarifu přitom nejsou jen garantované cenové stropy. Mezi další pravidla, která musí splňovat, patří i datový limit ve výši 50 eur, tedy asi 1 200 korun. "Operátor je povinen zablokovat roamingové služby, když cena za roamingové spojení přesáhne 50 eur, pokud si sám klient nezvolí vyšší hodnotu," upozornil český europoslanec Pavel Poc.