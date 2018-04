Volání je prý levnější. Průměrná cena za minutu hovoru je 2,51 koruny

Průměrné ceny mobilního volání v České republice v loňském druhém pololetí proti konci roku 2010 klesly o deset procent na 2,51 Kč za minutu. Firmy volaly o 23 haléřů levněji, naopak domácnosti za 2,94 Kč za minutu. Na konferenci s názvem Telekomunikační trh v ČR to v úterý uvedl předseda Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) Pavel Dvořák. S čísly nesouhlasí nevládní vědomostní centrum Informační institut.

Podle Dvořáka jde o skutečně realizované ceny na českém trhu, nikoliv o nabídkové ceny operátorů. Od roku 2007 se průměrná cena volání snížila téměř o dvě pětiny z více než čtyř korun za minutu.

Petr Cibulka z Informačního institutu naproti tomu tvrdí, že údaje ČTÚ jsou nereálné. "Jednoduchý pohled do nedávno akreditovaného tarifomatu ukazuje, že pro průměrnou fyzickou osobu, která provolá po ČR průměrných 80 minut měsíčně, je nejnižší dostupná nabídka za 5 Kč za minutu," uvedl. Podle mluvčího ČTÚ Františka Maliny ale Cibulka porovnává nesrovnatelné, protože vychází z nabídkových cen, které jsou výrazně vyšší, než kolik uživatelé ve skutečnosti platí.

ČTÚ v posledních měsících čelil kritice kvůli údajně vysokým cenám v porovnání s ostatními evropskými zeměmi. Podle poslance a předsedy podvýboru pro ICT Jana Husáka (TOP 09) je v Česku volání 6krát až 13krát dražší než v jiných evropských zemích. Podle srovnání Evropské komise jsou ale ceny zhruba na evropském průměru.

Úřad se chystá během roku snížit poplatky, které si platí mezi sebou operátoři za volání do mobilních sítí, ze současných 1,08 Kč za minutu na 55 haléřů. Dvořák upozornil na to, že pokles poplatku se ale v koncových cenách projevuje jen v omezené míře.

Tlak na snižování cen by mohl vyvolat vstup nového mobilního operátora, který by získal potřebné kmitočty z aukce frekvencí uvolněných přechodem na digitální televizní vysílání. Návrh podmínek aukce úřad zveřejnil k diskusi. Se samotnou aukcí, která by mohla vynést kolem deseti miliard Kč, počítá na podzim.