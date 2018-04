Je to postavené na hlavu. Do zahraničí se vyplatí volat zpoza čáry

A důvod je nasnadě. Roamingové sazby v zemích EU totiž podléhají regulaci ze strany Unie, do sazeb účtovaných operátory za mezinárodní hovory však zasahovat nemůže. Nemá k tomu totiž žádnou pravomoc. A podle zjištění redakce Mobil.iDNES.cz mají operátoři v tomto ohledu de facto zcela volnou ruku.

Podle tiskového mluvčího Českého telekomunikačního úřadu Martina Drtiny totiž sazby za mezinárodní hovory nepodléhají žádné regulaci ani ze strany tuzemského regulátora. Operátoři je tak stejně jako maloobchodní ceny vnitrostátních hovorů, které také nepodléhají regulaci (ČTÚ reguluje pouze výši terminačních poplatků, které si operátoři navzájem účtují za ukončení hovorů ve své síti), mohou stanovovat svobodně podle svého obchodního rozhodnutí.

„Ceny mezinárodního volání jsou stanovovány tržně, tedy jsou věcí jednoho každého operátora. Na nákladové stránce se do nich promítá velkoobchodní cena za terminaci (doručení) hovoru do konkrétní volané sítě,“ informovala redakci Mobil.iDNES.cz mluvčí T-Mobilu Martina Kemrová.

Určování sazeb na základě mezinárodních propojovacích poplatků lišících se podle operátora potvrdily redakci i mluvčí O2 a Vodafonu.

Na Slovensko za devět korun, ale i za necelé dvě koruny

Jako modelový příklad propastného rozdílu nákladů za mezinárodní hovor a hovor uskutečněný z některého ze členských států EU zvolíme například desetiminutový hovor na Slovensko. Za telefonát uskutečněný z Česka zaplatí zákazník T-Mobilu 69,90 korun, zákazníka Vodafonu pak takový hovor vyjde na 72,60 Kč (v případě některých starších tarifů lze i pro mezinárodní hovory čerpat volné jednotky obsažené v tarifu). Nejvíce si však naúčtuje O2, a to 124,80 Kč.

Avšak využitím služby O2 Netcall *55, kdy hovor probíhá přes IP síť, lze dosáhnout „přívětivějších“ nákladů, v takovém případě si operátor naúčtuje „jen“ 90 korun. Jelikož hovor není uskutečněn přes klasickou telekomunikační síť, tak jsou nižší náklady za jeho spojení. Nicméně nižší částka je vykoupena rizikem horší kvality hovoru.

Zatímco zákazníkům z centrální části republiky patrně nezbude jiná možnost než sazby za mezinárodní hovory akceptovat, tak zákazníci v příhraničí jsou v podstatně výhodnější pozici. Překročením státních hranic, potažmo tedy přihlášením telefonu do sítě zahraničního operátora, lze totiž u hovorů vedených do zahraničí značně ušetřit. Sazby EU roamingu jsou totiž ve srovnání se sazbami, které si tuzemští operátoři účtují za mezinárodní hovory, podstatně nižší.

V EU roamingu mohou od letošního 30. dubna operátoři účtovat totiž pouze Evropskou komisí určené maximální příplatky k sazbám domácího tarifu - pokud tedy zákazník využívá tarif s volnými jednotkami, pak za desetiminutový hovor uskutečněný v rámci Unie zaplatí zhruba 16 korun (v závislosti na operátorovi se částka liší v haléřích). Nerozlišuje se tedy, zda je hovor směřovaný na číslo ve slovenské či například německé síti.

Uspoří však i zákazník, který nemá v rámci tarifu žádné volné jednotky. V takovém případě se totiž minutová sazba za roamingový hovor v EU pohybuje kolem 5,10 Kč, celkové náklady za modelový hovor tak činí zhruba 51 korun.

Rozdíl může být mnohem výraznější. Záleží, kam z Česka voláte

Ne vždy však mezi operátory panuje taková shoda s rozdělením států do jednotlivých zón/regionů jako v případě Slovenska, které shodně zahrnují do nejvýhodnější zóny. Ale například k Německu operátoři přistupují již individuálně.

Pouze u T-Mobilu spadá stále do nejvýhodnější zóny, což je dáno patrně mateřskou společností Deutsche Telekom. Minutová sazba je tak stále 6,99 Kč. U Vodafonu však spadá již do jiné zóny, v níž je účtována sazba 11,50 Kč/min. Desetiminutový hovor s německým číslem, a to i v případě, že se jeho uživatel vyskytuje na českém území, tak vyjde na 115 korun. U O2 pak opět záleží, zda zákazník využije službu Netcall *55, v jejímž případě se náklady od volání na Slovensko neliší. U standardní sazby však Německo spadá již do jiné zóny, kdy minutový příplatek k minutové sazbě za vnitrostátní hovor činí 20,39 Kč. Celkové náklady za desetiminutový telefonát se tak po přičtení minutové sazby 3,50 Kč za vnitrostátní hovor vyšplhají na necelých 240 korun.

Rozdíly mezi účtovanými cenami se netýkají pouze tarifních zákazníků, značné rozdíly jsou patrné i u předplacených karet (viz tabulka).

Desetiminutový hovor do zahraničí s předplacenkou Slovensko Německo O2 (mezinárodní hovor s Netcall *55/standardní sazba) 90 Kč/195 Kč 90 Kč/300 Kč O2 (hovor uskutečněný z EU) 62 Kč 62 Kč T-Mobile (mezinárodní hovor) 110 Kč 110 Kč T-Mobile (hovor uskutečněný z EU) 55,30 Kč 55,30 Kč Vodafone (mezinárodní hovor) 72,60 Kč 115 Kč Vodafone (hovor uskutečněný z EU) 51,20 Kč 51,20 Kč

Existuje však i možnost zvolit vybraný tarif či předplacenku, které obsahují právě v souvislosti s hovory vedenými z ČR do zahraničí různá zvýhodnění. Ať už jde o omezený počet volných minut či jinak zvýhodněnou sazbu.