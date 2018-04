Volání do USA za méně než korunu

Když se internetová telefonie poprvé objevila v počítačových sítích a na trhu, sloužil jako internetový telefon počítač uživatele. Později se objevily speciální internetové telefony a nakonec také analogové telefonní adaptéry pro připojení klasických telefonů do počítačové sítě. Adaptéry působily vedle internetových telefonů směšně, nabízely jen klasické funkce obyčejného telefonu za cenu řádově srovnatelnou s cenou internetového telefonu vybaveného velkým displejem a dalšími vymoženostmi. Adaptéry si však našly svůj tržní segment a jejich cena poklesla, nyní si je oblíbili alternativní operátoři nabízející volání s využitím internetu malým a středním firmám i domácím uživatelům.

Opakuje se tak situace s takzvanými dialery. Když ve světě i u nás začínali alternativní operátoři a nebyla k dispozici volba operátora v síti dominantního operátora, u malého zákazníka se mezi jeho telefon či pobočkovou ústřednu a telefonní zásuvku vedoucí do sítě dominantního operátora připojila krabička. Dialer naslouchal vytáčenému číslu a pokud detekoval volání do zahraničí (u nás dvě nuly na začátku čísla) nebo třeba na mobilní telefon (u nás tehdy 060x), vytočil číslo telefonní ústředny alternativního operátora, identifikoval se a odeslal volané číslo. Vzhledem k až neuvěřitelným maržím dominantních operátorů pohybujících se v řádu až stovek procent stačilo nasadit přirazit si o něco menší marži, zákazník byl spokojen a alternativní operátor také.

Vždy však bylo a je nutné dominantnímu operátoru něco zaplatit, ať již za místní hovor mezi dialerem a ústřednou, nebo za hovor z dialeru přes zelenou linku, či poplatek za použití místní smyčky při použití volby nebo předvolby operátora. Firmy i domácnosti však začínají být připojeny k internetu prostřednictvím pronajatých okruhů, ADSL, mikrovln i sítí kabelové televize. Místo dialeru pak může nastoupit analogový telefonní adaptér a telefonní hovor pak mezi telefonem a ústřednou alternativního operátora putuje po internetu.

Do Ameriky za méně než jednu korunu

U nás analogové telefonní adaptéry proslavila firma Dyad Group, když začala agresivně nabízet levné volání do Spojených států i dalších zemí. Díky přenosu hovorů po internetu měl uživatel k dispozici americké místní telefonní číslo, jeho američtí obchodní partneři mu tak mohli volat za cenu místního nebo nejvýše meziměstského hovoru. Dyad pak spustil další akce jako zřízení americké zelené linky a nabídku rozšířil o možnost neomezeného volání po České republice, do Spojených států, západní Evropy a některých asijských zemí za měsíční paušály.

Využití internetu a analogových telefonních adaptérů umožnilo Dyadu nabízet neomezené volání mezi svými zákazníky zdarma, jednotlivé pobočky firmy tak spolu mohou zdarma telefonovat pomocí adaptérů připojených k pobočkovým ústřednám. Dyad Group zpočátku poskytoval zákazníkům osvědčené analogové telefonní adaptéry Cisco ATA 186, nyní však podle našich informací přešel na zařízení od Motoroly, která je prodává za nižší cenu.

Dyad, který využívá služeb amerického operátora Vonage, začal expandovat i na trh v sousedním Polsku. Prvního dubna Dyad oznámil snížení cen za volání do vybraných zemí až o polovinu, takže se v některých případech cena za minutu hovoru dostala pod jednu korunu. Tato příjemná cena je k dispozici při volání do Austrálie, Kanady, Francie, Německa, Hong-Kongu, Itálie, Japonska, Velké Británie a v neposlední řadě do Spojených států. Dyad tvrdí, že tak nabízí nejlevnější mezinárodní hovorné z České Republiky.

Předplacenka pro domácí uživatele

Dalším průkopníkem masové internetov telefonie se stal americký podnikatel Michael Robertson. V současné době šéfuje firmě Lindows Inc., která prodává distribuci operačního systému Linux pro domácí a kancelářské stolní počítače. Zároveň založil firmu SIPphone.com nabízející levné volání přes internet. Nejprve dodával zákazníkům klasické internetové telefony, nyní však stejně jako Vonage/Dyad přešel na analogové telefonní adaptéry. Volání mezi uživateli i do některých jiných internetových telefonních sítí je zdarma, zřízení amerického telefonního čísla pro příchozí hovory stojí určitý měsíční paušál, zatím jsou však k dispozici jen čísla pro oblasti ve státě Michigan a chystá se Ohio. Odchozí hovory je možno uskutečňovat jen pomocí koupě předplaceného kreditu. To může vyhovovat domácnostem, nemá však velký smysl používat adaptér od SIPphone.com ve firmě nebo jej připojovat k pobočkové ústředně.

Další konkurent zatím adaptéry nevyužívá

Zajímavé je, že ambiciózní hráč na českém a slovenském trhu, služba Fayn firmy Voipac, dosud stále spoléhá na klientský software v PC a na vlastní internetový telefon. Uživatelé v domácnostech a v malých firmách mohou být spokojeni, připojení ústředny však nemá smysl. Internetový telefon společnosti Voipac obsahující malý počítač s operačním systémem Linux a grafickým displejem je však určitě ozdobou psacího stolu. Na druhou stranu je pravda, že Cisco ATA umí používat kromě protokolu SIP používaného Dyadem a firmou SIPphone.com také protokol H.323 používaný v síti Fayn.

Služby Dyad Group jsou díky analogovým telefonním adaptérům čím dál zajímavější.