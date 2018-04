Voláme v Chorvatsku a z Chorvatska

Jedete-li do Chorvatska, určitě berete svého mobilního společníka sebou. Jaké je Chorvatsko po stránce mobilní telekomunikace? Protože druhý operátor vstoupil na trh až v minulém roce (1.8.1999) a dosavadní jediný GSM operátor byl zároveň NMT operátor a také operátor pevných linek a co víc je i operátor pagingové sítě, tak je jasné, že se musel hodně ohánět. Přesto je nyní trh s mobilními komunikacemi poměrně rozvinutý: oba operátoři již mají aktivovanou službu WAP, investují do reklamy, mobilní telefony jsou mezi obyvateli relativně rozšířeny a pokrytí je více než dobré.

Aktéři

Na chorvatské scéně nyní působí tři operátoři. Dva GSM a jeden NMT. GSM operátoři používají jen 900 Mhz pásmo.

CRONET předvolba 098 (21901-Croatia Post + Telecoms) 098 123 (bezplatné volání na infolinku).

VIP předvolba 091 (21910 - VipNet GSM, 56 procent vlastní rakouský Mobilkom)

Mobitel je operátor v analogové síti NMT předvolba 099, má 75.000 uživatelů. Vlastníkem je také Croatia Post + Telecoms (zajímavé je, že svým zákazníkům při pobytu na území Bosny a Hercegoviny účtuje vnitrostátní sazby).

Pro všechny operátory platí, že kromě vybraných čísel si telefonní hovory do Bosny a Hercegoviny účtují jako vnitrozemské. Zajímavé je také ještě to, že ještě daleko na území Hercegoviny vysílají pouze chorvatští operátoři.

Kvalita sítí

Celé uzemí Chorvatska je značně různorodé - od rovin po horská pohoří. Ostrůvky i města. Z toho vyplývá, že určitě nedosáhnete 100 procentního pokrytí.

Chorvatský časopis Mobil prováděl na trase Záhřeb-Osijek test pokrytí. Provedl dva testy - jeden téměř celý po dálnici směr Srbsko a jen posledních 56 km do Osijeku vedl po silnici 1 třídy. Druhá cesta pak vedla po cestě 1. třídy nedaleko maďarských hranic.

Údaje uvádím pro oba testy ve formě test1/test2. Redaktoři při testu zaznamenali na vzdálenosti 282/299 km u sítě CRONET celkem 29/22 míst bez signálu a 42/44 míst se slabým signálem. Síť VIP je budována lépe - pouze 1/1 místo bez signálu a 5/8 míst se slabým signálem.

NMT operátor Mobitel měl těchto slepých míst 27/33.

Nutno dodat, že testovaná trasa vedla oblastí Slavonie (tedy nikoliv kolem Jadranského pobřeží, které je pro nás zajímavější).

Tento srovnávací test potvrdil i subjektivní srovnání turistů ve významných letoviscích. Zatímco VIP síť byla prakticky všude, CRONET kolísal a telefonista musel tento signál často hledat a vybírat vhodné místo pokrytí.

Pokrytí si můžete ověřit zde: Cronet a VIP.

Ceny za roamingové služby

Ceny při roamingu nás budou asi zajímat nejvíce. Nevěnujeme se zde operátoru Mobitel, protože u NMT sítě roaming není možný.

Kolik stojí komunikace v Chorvatsku při klasickém roamingu (vlastníkem paušálního programu) zobrazuje následující tabulka:



VIP (špička - 7.00-19.00) Paegas Eurotel Oskar Do ČR (špička) 30.97 30.80 - Do ČR (mimo) 30.97 30.80 - Přízhozí z ČR (dle typu tarifu) 25.00-30.00 28.73-38.23 - Ostatní sítě (špička) 22.66 22.50 - Ostatní sítě (mimo) 15.11 15.00 - V síti (špička) 22.66 22.50 - V síti (mimo) 15.11 15.00 - SMS zpráva 3.78 3.70 -

CRONET (špička 7.00-19.00 vč. Víkendu) Paegas Eurotel Oskar Do ČR (špička) 37.96 37.70 37.70 Do ČR (mimo) 28.48 28.30 28.30 Přízhozí z ČR (dle typu tarifu) 25-30 28.73-38.23 25-45 Ostatní sítě (špička) 12.94 12.90 12.90 Ostatní sítě (mimo) 8.55 8.40 8.50 V síti (špička) 8.55 8.40 8.50 V síti (mimo) 8.55 8.40 8.50 SMS zpráva 1.73 1.70 1.70

Vlastnící předplacené karty mají situaci jednodušší v tom, že ceny nejsou tak různorodé. Za tuto výhodu, ale také řádně zaplatí.

Předplacené karty

V Chorvatsku můžete použít také předplacené karty Go, Oskarta a Twist. U Eurotel Go a Paegas Twist za každý odchozí hovor + 15 Kč. Sazby použití roamingu jsou :



VIP (špička - 7.00-19.00) Paegas Eurotel Oskar Do ČR (špička) 40 40 - Do ČR (mimo) 40 40 - Přízhozí z ČR (dle typu) 33 30 -

CRONET (špička 7.00-19.00 vč. Víkendu) Paegas Eurotel Oskar Do ČR (špička) 33 40 - Do ČR (mimo) 33 40 - Přízhozí z ČR 33 30 25

Chorvatské předplacené služby

Pokud Vás ceny Vašeho operátora odradily od roamingu anebo operátor neposkytuje služby, které potřebujete, uvažujte i o možnosti zakoupení si předplacené karty či sady chorvatského operátora. Kartu samozřejmě jen v případě, že máte Váš telefon odblokovaný pro jiné sítě. Zakoupením sady můžete získat levně další telefon, který si ale musíte nechat odblokovat, pokud bude při prodeji zablokovaný. Operátor NMT neumožňuje pořízení NMT předplacených služeb.

Ceny za služby mají operátoři stanoveny takto:



VIPNET (špička 8.00-18.00) Cena v KN Cena v Kč Do ČR (špička) 4.39 20.19 Do ČR (mimo) 3.90 17.94 Ostatní sítě (špička)/ VIP One* 3.66/2.75 16.83/12.65 Ostatní sítě (mimo)/VIP One* 1.83/2.75 8.41/12.65 V síti (špička) 1.22 5.61 V síti (mimo) 1.22 5.61 VIP friends (pro spřátelené č.) 0.61 2.80 SMS zpráva 0.61 2.80

CRONET (špička 7.00-19.00) Cena v KN Cena v Kč Do ČR (špička) 5.33 24.52 Do ČR (mimo) 4.00 18.40 Ostatní sítě (špička)/ Non-stop* 3.03/2.67 13.94/12.28 Ostatní sítě (mimo)/ Non-stop* 2.18/2.67 10.03/12.28 V síti (špička) 1.20 5.52 V síti (mimo) 1.20 5.52 Ti i Ja (pro spřátelené č.) 0.61 2.81 SMS zpráva 0.244 1.12

Jednotka účtování je u obou 15 sec.

Simpa Cena v KN Cena v Kč SIMPA Paket samostatná SIM karta (se 100 KN kreditem) 298 1370 Kupony 50,100,200,500 50,100,200,450 230, 460, 920, 2070 AOC Club DB 1499 6895 AOC Max DB 1298 5971 Siemens C25 1698 7811 Nokia 3210 1898 8731 Ericsson T10s 1898 8731 Benefon Twin 1998 9191 VIP Cena v KN Cena v Kč VIPME samostatná SIM karta (se 100 KN kreditem) 305 1403 Kupony 100, 200 90, 180 414, 828 Siemens C25 1599 7355 Ericsson T10s 1999 9195 Nokia 3210 1999 9195 Nokia 5110 1699 7815 AOC Touch Max 1199 5515 AOC Touch EASY db 1333 6132 Bosch GSM 509 999 4600

Bližší informace na internetu

Operátoři: VIP - www.vipnet.hr CRONET - http://www.tel.hr/mobilne/cronet/index.html

Na závěr: doporučuji se podívat na stránky chorvatského časopisu Mobil. V době když jsem tento časopis pročítal, jsem doufal, že na internetu najdu více informací. Bohužel opak je pravdou a ctěný čtenář nechť sám posoudí jeho úroveň.