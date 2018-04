Voláme skoro nejdráž v Evropě, ukázal průzkum Mobil.cz

Ve srovnávání jsme postupovali následujícím způsobem: určili jsme si dva modelové spotřebitele. První příliš nevolá a nepíše a za mobilní služby chce utratit nejvíce 400 korun měsíčně. Druhý uživatel je o něco náročnější, svůj telefon třímá v ruce mnohem častěji a na měsíční útratu má připraveno zhruba 1 200 korun. Zajímalo nás, co za tyto peníze v které zemi získají. To znamená, kolik minut, SMS a dat do všech sítí je možné zhruba mít za zmíněné částky.

Ostatní výhody, jako jsou volné jednotky do vlastních sítí a podobně, už nebylo v našich možnostech porovnávat, ale jsou vždy zmíněny v poznámkách nebo v textu. Srovnání rovněž pomíjí délku úvazků (počítali jsme vždy s nejlevnější možnou variantou, tedy nejdelším úvazkem) a tarifikaci. Ani jedno z toho by nemělo výrazněji narušit výsledky, které jsou pouze orientační. Pokud tomu tak bude, je to spíše v další neprospěch českých operátorů. Například tarifikace po vteřinách je v zahraničí obvyklejší než u nás.

Částku jsme dále přepočítali na měnu platnou v dané zemi. Poté jsme hledali tarif co nejblíže okolo této částky (tolerovali jsme maximálně do 25 korun nad). Pokud byl tarif nižší, zbylé finance jsme rozpočítali podle ceníku na další SMS a minuty, a to v poměru jedna ku jedné. A to i v případě, že tarif nenabízel jako základní součást volné SMS. Proto jsou u některých tarifů (např. u českého O2 NEON M) počty SMS tak nízké. Jsou to totiž jen ty SMS dopočítané nad rámec základního tarifu. Počítali jsme čistě nominálně, bez vztažení cen k příjmům. I proto nás překvapilo, že jsou pro nás výsledky tak značně nepříznivé.

Kolik minut, SMS a dat dostanete za 400 korun?

Do srovnání v každé zemi jsme zahrnuli tři operátory, většinou dva velké plnohodnotné a jednoho virtuálního. V Česku jsme zahrnuli tři nejpoužívanější operátory. Názvy konkrétních tarifů zmiňujeme pouze, když existují. V zahraničí jsou obvyklé tarify bez názvu, rozlišované pouze měsíční částkou. Brali jsme v potaz pouze tarify, které může mít každý, tedy ne tarify pro podnikatele, studenty, mladé nebo důchodce.

Celé srovnání pro nás vyšlo značně nelichotivě. Na průměru Evropy se držely pouze ceny za minutu hovoru a SMS nad rámec tarifů. Tarify zahraničních operátorů toho nabídly mnohem víc; ať už volné jednotky nebo další výhody.

A kolik za 1200 korun?

Co se týče Německa, spotřebitel ochotný utratit 400 korun by za tuto cenu mohl mít podle operátora buď neomezené volání, nebo neomezené SMS. O tom si v našich končinách můžeme nechat jen zdát. V Česku se u Vodafone vejdeme do limitu i se základními daty, T-Mobile má na pět čísel SMS a volání zdarma, O2 volání, SMS a MMS o víkendu do vlastní sítě zdarma.

Srovnání cen mobilního volání

U spotřebitele, který má v kapse měsíčně na mobil 1 200 korun, jsou už rozdíly výraznější. Virtuální operátor Simyo nabízí za maximální útratu 39 eur (přičemž to může být i méně - záleží na tom, kolik reálně provoláte a propíšete) neomezené minuty, SMS i data. Německý T-Mobile už v této cenové hladině nabízí neomezená data a volání do vlastní sítě, E-plus neomezené SMS. V ČR se za 1 200 Kč nedostaneme na neomezený počet ani u zpráv, ani u minut, o datech nemluvě. Pouze T-Mobile má své neomezené volání a SMS na pět kontaktů, O2 neomezeně volání do vlastní sítě, ale pouze mimo špičku a o víkendu.

Ve Francii je v cenové hladině 400 korun levnější než u nás (alespoň čistě nominálně, bez přepočtu na životní úroveň) pouze virtuální operátor Virgin Mobile. Nabízí zhruba 60 minut, 200 SMS a neomezená data.

Za 1 200 korun už můžeme mít u tohoto operátora k neomezeným datům i neomezené volání, zbylí dva operátoři nabídnou neomezenou alespoň jednu kategorii.

Nabídka ve Velké Británii se s tou naší nedá v cenové kategorii 400 korun příliš srovnat. Mnohem více zde za tuto cenu dostanete nejen u virtuálního operátora, ale i u operátorů velkých. Neomezené SMS nabízí Tesco mobile, solidní "nadílku" minut, SMS a dat operátor Three.

V cenové hladině 1 200 korun už u Tesco Mobile můžeme mít zcela neomezený tarif, Vodafone nabízí neomezené SMS a Three neomezená data.

V Polsku je pro spotřebitele se 400 korunami výhodný Orange, zatímco Aster je zhruba srovnatelný s námi.

O 800 korun výše je situace podobná. Ani v Polsku nedosáhneme za 1 200 korun na žádné neomezené jednotky.

Slovensku bychom v nižší cenové hladině měli závidět zvláště možnost poskládat si lákavý koktejl volných jednotek za dobré ceny v tarifu Podla seba slovenského T-Mobilu, nebo tarif Fér, který nabídne neomezená data.

Ve vyšší cenové hladině drží tito operátoři krok s námi, až na jednu maličkost: za stejnou cenu nabízí navíc velmi solidní data.

srovnání ČR Slovensko

Co se týče Rakouska, počty minut jsou za 400 mnohem vyšší, tarify ale nabízí málo nebo žádné zprávy. Rakouský T-Mobile ale nabízí navíc 1000 minut do vlastní sítě zdarma.

V hladině 1 200 korun už Rakousko vítězí na celé čáře, byť nenabízí data, nebo jen minimum.