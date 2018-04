Voláme na číslo 112

Na lince 112 se mohou vyskytnou problémy, stejně jako na jiné lince, včetně problému tupé obsluhy. V takovém případě můžete využít ještě standardní číslo 158, případně 155 nebo 150, v závislosti na situaci, která vás k volání vede.

Vyzkoušeli jsme i radu jedno z čtenářů: "Funguje to když před čísla pohotovostních linek vyťukáte místní předvolbu, např.:Frýdek-Místek - 0658 158". Bohužel, při redakčních pokusech se takto spojení navázat nepodařilo.

Žádnou předvolbou si tedy nemůžete zajistit, že vaše volání bude směřovat na místně nejbližší centrum. Hovor půjde tam, kam se dostane nejsnadněji. Pokud narazíte na nevlídnost a neochotu, můžete samozřejmě zkusit cestu dodatečné stížnosti, ale můžete se také dozvědět následující:

"Mimochodem argument, ze neni problem dohledat takovy hovor ....Hmmmm, nebudme naivni. Po autonehode jsem posilal stiznost na policii a ejhle prislo od nich vyjadreni, ze zrovna v tu chvili ono nahravaci zarizeni nefungovalo, takze nebylo co prokazovat ... A tim cely pripad byl u konce."

Tísňové volání směřuje na regionální policejní centrály i proto, že na policejní tísňové linky směřuje nejvíc hlášení. Na druhou stranu, právě tento fakt může být příčinou nepříjemných zážitků, které jejich obsluha některým z vás způsobila.

Doufejme, že nová organizace zajištění tísňového volání 112, která se připravuje, odstraní i tyto problémy. Návrh řešení totiž počítá i se školením (dokonce i jazykovým) potřebného personálu i s převedením provozu linky na jinou službu než je Policie.

O tom, jak by měl být zajištěn v budoucnu provoz tísňové linky, vás budeme informovat ještě tento týden. Dnes již přidáváme jen vaše zkušenosti - můžete si při jejich čtení ověřit, že lidé mohou mít i opačnou zkušenost než je ta vaše. Mimochodem, autor článku měl dosud také jen dobré zkušenosti, vyjma některých příliš dlouhých čekání na to, až na něj dojde řada.

"rad bych se s Vami podelil o svou zkusenost s tisnovou linkou (nevolal jsem sice 112, ale 158...): Jsem z Prostejova, kde se mi stala dopravni nehoda (ja v*l zastavil na cervenou, ale ten za mnou ne ;-), po vytoceni 158 z mobilu ET jsem se sice dovolal na Policii, ale do Prahy ;-), nicmene jsem byl prekvapen velmi vlidnym "zachazenim" a okamzite me prepojili, tentokrat do Brna a odtud opet bez reci jiz do meho mesta (Prostejov), kde jsem se dohodl a policejni hlidka byla na miste behem asi 5-ti minut po havarii (bylo to bez zraneni, takze nebylo v podstate kam spechat...) Pozn. velmi me prekvapilo chovani policistu na lince 158, kde me beze slova a bez premlouvani okamzite prepojovali kam jsem potreboval. (stalo se asi pred rokem...) Podobny problem se mi vyskytnul jeste v Brne, ale tam jsem se po vytoceni 158 dovolal primo na Polici v Brne." "Musím říct, že mám s voláním na 112ku lepší zkušenost. Za bílého dne jsem byl napadel nějakým mladíkem. Vytáhl jsem telefon a vytočil 112. Telefon několikrát zazvonil, pak se ozvala hláška, že musím chvíli čekat, ale asi po dvaceti (nekonečných) vteřinách se mi přihlásil operační důstojník, který se mně hned na začátku zeptal, ze kterého okresu volám. Tam mě okamžitě přepojil a dále vše probíhalo hladce a hlavně rychle. Jedniným slabým místem tedy bylo první čekání." "Musim dat pisateli za pravdu (předchozího článku, pozn. red.), ze to nekdy opravdu neni jednoduche. Podobna situace se mi stala o prazdninach, kdyz nam na diskotece zacal behat muz s nozem a ohrozoval ostatni navstevniky. Proto nezbyvalo nez volat policii. Nasledovalo volani na 112 kde to poprve nikdo nezvedl.Na druhy pokus se mi podarilo dovolat, ale z hlasu na druhe strane bylo poznat ze volam asi nevhod. Ale i presto jsem byl prepojen na sluzebnu v Chomutove, pro zmenu to zase nikdo nebral tam. To uz jsem zacal pomalu videt rude a chtel jsem sveho mobila zahodit. No ale presto jsem zkusil jeste jeden pokus. Pan na 112 v Usti nad Labem si asi myslel, ze jsem blazen, ale prepojil me. I v Chomutově mi to zvedli. Policie dorazila na misto cca. za 25.minut. Mezitim vsak vytrznika zklatil alkohol a usnul kdesi pred diskotekou. I presto jsem policistum podekovali za snahu. Podle meho nazoru si myslim, ze kdyby byl pevny telefon tak volani rovnou na 158 by bylo rychlejsi nez prutahy se 112. Proto nechapu proc centrala automaticky nevyhodnoti polohu mobilu podle pripojeni na BTS a neprepoji na mistni tisnova cisla 150,158 ci 155. Myslim si ze takhle by to bylo rychlejsi. JIz si presne nevzpominam, kdy se tento pribeh odehraval, ale bylo to nekdy o letnich prazdninach 1999 na Nechranicke prehrade u Chomutova a volani probihalo asi ve 2.hodiny rano. Dale si myslim, ze spousta uzivatelu mobilnich telefonu nevi jak ho pouzit v krizovych situacich, nestavaji se tak casto. Pamatuji si, ze i ja sam sem se obaval te chvile, kdy budu potrebovat tisnove volani, jelikoz jsem nevedel co se bude dit."

"Chtel bych trochu reagovat na clanek na Mobil serveru. Zaujal mne predevsim proto, ze se prispevek odehral nedaleko - v Liberci. Ja sam jsem z Jablonce nad Nisou a mel jsem take moznost vyzkouset mobilni telefon pri volani policie ( tocil jsem primo 158). V usti n. Labem mi telefon zvedli ihned a bez problemu mne prepojili do Jablonce. Muj kolega ktery take zde jednou volal mel mensi problemy - chvili trvalo nez na druhe strane zvedli telefon ( ted jiz nepovim jestli to bylo v Usti nabo Jablonci), ale potom bylo vse bez problemu. Z toho byc si tipnul, ze problem nebude v technice ale v lidech ( jako vetsinou)."

"Před několika dny jsem se stal svědkem dopravní nehody (do našeho autobusu narazilo osobní auto, jehož řidič dostal na zmrzlé vozovce smyk). Naštěstí se mu ani nám nic nestalo, jen jeho vozidlo utrpělo nárazem značnou škodu. Chtěl jsem tedy přivolat Policii, aby případ zaznamenala a my jsme mohli pokračovat v cestě. Po vytočení čísla 158 se ozvalo "Dovolali jste se na Policii Ostrava" nebo tak nějak a pak už nic. Nechal jsem telefon zazvonit asi 50x. Mezitím však již u nás zastavilo auto policistů v civilu, kteří přivolali vysílačkou kolegy (prý když nejsou v uniformě, nemohou vyšetřovat dopravní nehodu!!). Celé se to odehrálo kolem 16. hodiny. Kdyby byla situace vážnější a došlo ke zraněním, bylo by asi jednodužší pro pomoc utíkat, než telefonovat."

"V roce 1997 jsem mel mensi dopravni nehodu (tukly blatnik) u Karl. Varu. Po zavolani na 112 se ozvala policie Plzen, ktera mne velmi ochotne prepojila na nehodovku KV. Letos kolega tukl blatnik take. V Teplicich. Po zavolani na 112 se ozvala policie Usti nad L. Znovu mne bez problemu prepojili na nehodovku v Teplicich. Takze ja jsem s 112 velmi spokojen."

"Mobilní telefon používám již řadu let. Od zavedení GSM ve Zlíně používám EuroTel i Paegas. Na tísňovou linku 112 jsem ze Zlína volal několikrát. Dovolal jsem se (u ET i Paeg) na tísňovou linku Policie Brno. Zde mi při prvním volání a mém dotazu, co mám dělat, abych se dovolal do Zlína, bylo řečeno, že Policie má možnost toto moje volání přepojit na svoje oddělení se stálou službou podle potřeby. Byl jsem tedy přepojen do Zlína, kde jsem vyřídil svůj tísňový hovor. Od té doby jsem na tuto linku volal asi 5-7 krát a vždy (!!!!) jsem byl bez problémů i bez dalších dotazů rychle přepojen. Tedy můj dík za vzornou práci Policie Brno!!!!! Bohužel při volání 156 se dostanu též do Brna (ze Zlína) a přepojit prý (asi opravdu) nelze!!! Dle Policie Brno mohu číslo 112 využít i při volání Hasičů nebo MP nebo Záchranky. Přepojili by mě prý na nejbližší oddělení policie se stálou službou (např ve Zlíně) a tam by si to už mezi sebou předali pomocí vysílaček. Tolik k mojim zkušenostem se 112."

"Velmi me prekvapil clanek o tom co se odehrava po zavolani na linku 112 respektive 158 z mobilniho telefonu. Musim konstatovat, ze mi pripada spise jako vymysl nez holy fakt. Relativne casto jsem se dostal do situace,ze jsem z mobilniho telefonu a zrovna v okrese Liberec vytacel 155 tedy zachranou sluzbu. Vetsinou jsem vzhledem k okolnostem potreboval leteckou zachranku Liberec, ktera ma ovsem prime cislo nestandardni a tedy spatne zapamatovatelne. Samozrejme,ze se vzdy dovolate na reg.centrum Usti n.L.,ale byl jsem po svem pozadavku vzdy! okamzite spojen s pozadovanym cislem,bez jedineho prutahu ci jakehokoliv dotazu. Myslim,ze problem je spise v informovanosti uzivatelu MT o tom kam se v pripade nouze dovolaji a v tom, ze po prihlaseni jineho centra nez jejich mistniho neumeji spravne formulovat svoje pozadavky na prepojeni hovoru a jsou prekvapeni tim kam se vlastne dovolali."

"take bych se rad podelil o jednu zkusenost. Je to uz par mesicu, dlouho jsem se snazil donutit k tomu, abych napsal na RadioMobil stiznost, ale bylo leto a tak to nejak zapadlo. Skoda. Tentokrat se nejednalo o bandu opilcu, ale zrejme o epilepticky zachvat, coz uz je o neco vaznejsi. Kdyz nekolikere vytaceni linky 155 nevedlo k uspechu, rozhodl jsem se zkusit linku 112. Vytukal jsem cislo, muj telefon rozpoznal, ze chci volat v tisni (zrejme na rozdil od operatorky "na druhe strane dratu"), a tak jsem to rychle odklepnul a volam. Dovolal jsem se. Kdyz jsem se snazil rychle, strucne a vystizne popsat situaci, presne tak, jak nas to ucili ve skole, prerusila me operatorka s tim, at si zavolam na 155 - dobra rada nad zlato. Rekl jsem ji, ze jsem se zkratka nedovolal a ze bych opravdu potreboval zavolat sanitku, nacez mi bylo sdeleno, ze ji stejne nezavola. Nasledne hovor povesila. Situaci nastesti vyresil kolemjedouci ridic s EuroTelem - "uz jedou". Kdyz jsem se uklidnil, zavolal jsem si na operatora, 4603. Postezoval jsem si a dostal zaludnou odpoved - pry jsem se te operatorky mel zeptat, kdo to je, odkud je a proc mi ji nechce zavolat - dobre tema na konverzaci, kdyz jde o zivot. Proto bych rad podporil Vasi vyzvu, aby si podobne postizeni zapisovali kdy a odkud se hovor uskutecnil, a nejenom proto, ze prazdniny jsou jeste daleko, nevahali, sedli k pocitaci a pridali svoji trosku do mlyna. Po precteni tohoto clanku me opet mrzi, ze jsem ji tam neprihodil take.

U posledního příspěvku nám není jasné, zda si náš čtenář nemyslel, že 112 provozují operátoři sítí mobilních telefonů. Ti odpovědnost za jeho obsluhu opravdu nenesou.