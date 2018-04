Volali jsme přes UMTS

Když se má bohatá firma čím pochlubit, dá si na tom záležet. Když k tomu ještě jde o masově oblíbené mobilní komunikace, můžete se připravit na pěknou show. A když jde o největší firmu svého oboru v Německu, spolehněte se, že všechno bude perfektně klapat.

Přesně tak to chodí u stánku Deutsche Telekomu na berlínském výstavišti, kde právě probíhá IFA (Internationale Funkausstellung). Výraz „stánek“ je přitom zavádějící; ve skutečnosti jde o dvě podlaží o celkové rozloze kolem osmi set metrů čtverečních, na nichž firma předvádí, co bude umět ve více či méně blízké budoucnosti a co všechno nabízí už teď. O celkovém rozsahu veletrhu pak svědčí nejlépe skutečnost, že tento „stánek“ zabírá jen asi třetinu jedné z obrovských hal, jichž je na výstavišti německé metropole dohromady šestadvacet.

Vystavující T-Mobile je přitom pouze jednou ze čtyř hlavních odnoží - nebo strategických pilířů, jak tvrdí firemní terminologie - gigantického Deutsche Telekomu. (Tuto firmu jsme zvolili k podrobnějšímu popisu především proto, že na sebe upoutává pozornost obratně načasovaným dnešním ohlášením svých hospodářských výsledků za první polovinu roku.)

Veletržní paláce a plavecké stadiony

Celý areál působí dojmem, jako by nějaký zlomyslný architekt vedle sebe poskládal desítky mamutích betonových kvádrů a občas mezi ně bez zjevného úmyslu vložil pražský Veletržní palác nebo vypuštěný podolský plavecký bazén. Nevlídný zevnějšek však skrývá výkvět fantazie světových telekomunikačních špiček - a je se na co dívat.

K největším hitům samozřejmě patří nově představený NEC, který dovede komunikovat po tolik diskutované síti třetí generace. Autora článku se zmocnil pocit nezaslouženého privilegia, když držel v ruce přístroj, o jehož technických vlastnostech, dostupnosti a užitečnosti se vedou spory od Japonska až po český vládní kabinet.(Jak už to při podobných příležitostech bývá, při hovoru nebyl ve srovnání s běžným mobilem znát žádný velký rozdíl.)

Tenhle bonbónek od firmy NEC je ale jen jedním z mnoha taháků, které čekají na zhruba 30 000 návštěvníků denně v sekci „Více inovace pro vás“ (nebo v „německém“ originále „More Innovations 4U“). Tam najdete i napohled obyčejný organizér, který za vás pomocí funkce TeleHome doma zhasíná světla a zkontroluje, jestli je všechno v pořádku, zatímco vy jste vzdáleni tisíce kilometrů. Nebo narazíte na počítač, který vás vtáhne do světa virtuální reality a který vy přitom ovládáte doslova mrknutím oka. „Připadá vám to za vlasy přitažené? Dnes jsou ještě brýle, které vstup do virtuální reality umožňují, trochu těžké,“ říká Andreas Bläse z Deutsche Telekomu. „Počkejte ale, za pět let budou vypadat jako kterékoli brýle proti slunci.“

Některé nápady mohou obtížně hledat využití

V sekci „More Fun 4U“, („Více zábavy pro vás“) se zase tvůrci z T-Mobile mohli přetrhnout, aby svým zákazníkům ulehčili - podržte se - zábavu. Najdete tady především projekty, které kombinují funkce multimediálního komputeru, videopřehrávače a digitální televize. Určeny jsou z laikova pohledu především pro lidi, kteří potřebují posílat e-maily, procházet internetové stránky, sledovat vývoj na burze, dívat se na poslední filmový hit a utkání svého oblíbeného sportovního klubu; to všechno pokud možno najednou, vleže na posteli, přičemž nejrazantnějším pohybem má být stisknutí tlačítka dálkového ovladače. „Musíme být připraveni na to, že budeme nuceni nabízet přístup pro co největším množství platforem,“ říká Bläse. Proto ze sebe firma doslova chrlí další technologické zázraky, které mají zanedlouho hýbat světem.

Jestli se záměr strefit se do ducha doby, která ještě nenastala, zdařil vždy, není dosud jasné. Některé z projektů se při zběžném pohledu ocitají již z definice ve slepé uličce; takovým dojmem působí například pevný telefon se zabudovaným displejem pro WAP, který tak umožňuje využívat všech nevýhod pevné linky a zároveň dosud nepříliš úspěšného typu datového spojení. Obrazovka projektu „T-Vision“, který kombinuje snad veškerá dosud vynalezená elektronická zařízení (a jistě i některá, která ještě světlo světa nespatřila), zeje z poloviny prázdnotou. „Nepodařilo se nám sehnat potřebné aplikace,“ krčí rameny hosteska Judith, která „T-Vision“ představuje. Není také zcela jasné, jak by fungovala „Multimedia Car Platform“ z futuristické sekce expozice. Zhruba jedenáctipalcový multimediální displej umístěný na palubní desce hypotetického typu BMW by jistě skýtal řidiči mnohá potěšení; co je to však platné, dokud řidič musí řídit a na obyčejný telefon musí mít skoro všude na světě hands-free)?

Ale dívá se na to opravdu pěkně.