Vojáci se už nemusí bát mobilních telefonů

Již několikrát Mobil server psal o rušičkách mobilních telefonů. Nyní jsme zaznamenali prodej dalšího takového zařízení a tak by se snad naše armáda mohla přestat obávat mobilních telefonů. Vůbec strach, nejen našich armádních činitelů ze zneužití mobilních telefonů pro zpravodajské účely, je při existenci rušiček signálu GSM poněkud bizarním jevem. Prostory určené pro tajné porady je přece velmi snadné izolovat právě tímto způsobem. Odpadla by tak nejen nutnost kontrolovat vypnutí telefonů, ale v kombinaci s dalšími bezpečnostními prvky by se zvýšila celkově konspirativnost štábních zasedání.

Na druhou stranu, proč by k takovému kroku měly armády sahat, když mohou vydat prostý rozkaz stejně, jako to učinila naše armáda. Mobilní telefony pak nemají ve vojenských prostorech a prostorách co dělat a jeden z požadavků bezpečnosti je rázem splněn. Je sice potom složitější sehnat v rozlehlých kasárenských areálech konkrétního důstojníka, ale s poselstvím se dá vždy vyslat nějaký vojín.

RM 320

Podívejme se nyní na další rušičku, která se objevila na našem trhu. Jmenuje se RM 302 a na trh ji uvedla pardubická společnost Retia.

RM 302 se napájí 12V prostřednictvím transformátoru a příkon je 10W. Rozměry 100x200x50 mm předurčují přístroj k diskrétnímu nasazení, stejně jako jeho bezobslužný provoz. Hmotnost 350g zaručuje spolu s rozměry snadnou instalaci prakticky kdekoli.

Prostor v němž rušička znemožní provoz mobilních telefonů má průměr zhruba 10 m. Jeho rozlohu však může ovlivňovat vzdálenost BTS umístěných v okolí. Retia však pamatuje i na tyto případy a poskytuje zájemcům i poradenství, spojené s měřením signálu v místě plánovaného nasazení rušičky.

Mobilní telefony v rušeném místě se nemohou spojit se základnovými stanicemi sítě, takže "vyhlédavají síť" a pro příchozí hovory se samozřejmě tváří jako telefony "dočasně nedostupné" (pokud jejich majitelé nemají hlasovou schránku).

Porovnání velikosti rušičky a druhdy populárního telefonu Siemens S6 vyznívá pro RM 302 více než příznivě.

Nyní se však dostáváme k problémovému místu. Homologační proces na RM 302 teprve probíhá a zařízení tak není homologováno. Jeho uživatel, nikoli prodejce, se tak vystavuje případnému postihu ze strany Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ). I přes tuto skutečnost, na niž údajně prodejce zákazníky upozorňuje, se již prodala několik desítek rušiček.

Homologace rušiček GSM se zřejmě za chvíli stane zajímavým tématem na článek. Naše redakce v současné době neví o žádné přístroji tohoto typu, který by homologaci měl. Do té doby se však možná jejich výrobci či prodejci umoudří a nechají si své výrobky schválit.

Je asi málo pravděpodobné, že by se RM 302 za 23000 korun bez DPH stala hitem v pohostinství. Navíc jsme si již většinou zvykli na volání z baru do baru, které je někdy téměř nenahraditelné. Budeme se však asi stále častěji setkávat s rušičkami (snad i homologovanými) v bankách a nemocnicích a jejich instalaci lze očekávat také v lepších kinech nebo v menších divadlech.