Vojáci budou volat s Eurotelem

Podle současné smlouvy armáda platí za služby mobilnímu operátorovi kolem osmi milionů korun měsíčně, nová dohoda náklady sníží na zhruba 3,5 milionu korun, uvedl mluvčí.

Eurotel doporučila meziresortní komise, v níž zasedli zástupci ministerstev obrany, informatiky a průmyslu a obchodu. Operátorových služeb využívá vojsko již sedm let, uzavřená smlouva bude platit do roku 2008 s možností prodloužení do roku 2011. - více zde...

Do výběrového řízení na zakázku v hodnotě kolem 380 milionů korun se vedle Eurotelu přihlásil také T-Mobile. "Nabídka společnosti T-Mobile by znamenala podobné náklady, jaké jsme vynakládali dosud," tvrdí Čírtek. Třetí mobilní operátor na českém trhu, Oskar, se soutěže nezúčastnil.

Náklady tvoří pronájem přístrojů a služby spojené s jejich používáním. Armáda v rámci zakázky požaduje devětadevadesátiprocentní pokrytí České republiky, což je však podle odborníků na telekomunikace nereálné. Zda nová dohoda s Eurotelem tuto podmínku splní, zatím ministerstvo neuvedlo.