Voipex – internetová telefonie bez paušálu

Vystačíte jen s internetovou přípojkou. Takových služeb je na českém trhu celá řada, jenže Voipex je zajímavý nejenom svojí internetovitostí a cenami, ale také možností volání do celé řady sítí zdarma.

Služba Voipex nabízí příchozí telefonní číslo a vybrat si jej můžete dokonce z určitého rozsahu zdarma (podle svého kraje). Neplatí se žádný aktivační ani instalační poplatek, pouze je třeba si dopředu nakoupit kredit a telefonování se platí právě formou kreditu. Kredit je platný po dobu šesti měsíců.

Pokud si na počátku zakoupíte kredit za 1200 Kč, dostanete USB sluchátko a kredit 1000 Kč, pokud investujete 3500 Kč, dostanete hardware telefon pracující samostatně i bez spuštěného počítače a kredit na volání 3000 Kč. Samozřejmě si můžete vybrat i varianty čistě finanční pro navýšení kreditu, bez těchto přístrojů.

Volání je levnější

Nyní k cenám telefonování. Jsou dosti jednoduché. Za volání v rámci ČR na pevnou telefonní linku zaplatíte 1,19 Kč s DPH (1 Kč bez DPH), volání na český mobil vyjde na 5,40 Kč za minutu (4,50 Kč s DPH). Do většiny evropských destinací a řady zámořských (USA, Čína atd) lze volat za 2,38 Kč (2 Kč bez DPH).

Kromě toho lze volat do řady VoIP sítí zdarma – kromě volání na čísla v síti Voipexu stojí za zmínku zdarma volání do sítě společnosti Mattes AD 802.VOX, z těch světových pak Free World Dialup Jeffa Pulvera nebo SIPproject Gizmo. Do sítí největších českých vyloženě VoIP provozovatelů Fayn ani Softphone nelze zatím volat zdarma – Fayn používá jiný protokol a Softphone momentálně řeší zcela jiné problémy.

IPEX ale říká, že je připraven peering mezi jednotlivými VoIP sítěmi dále podporovat a rozšiřovat, takže se třeba dočkáme i dalších poskytovatelů. Dlužno také podotknout, že tato forma zdarma peerignu je určitým nadstandardem k tomu, co u SIP služeb funguje běžně – uživatele SIP služeb lze volat zdarma zadáním celé jeho SIP adresy do VoIP klienta nebo telefonu. Vzhledem k tomu, že SIP adresa má tvar telefonní_číslo@voipex.cz, píše se na telefonech špatně a volání přes pouhé telefonní číslo je jednodušší, dobré ale je, že tato možnost tu je.

Počítač nemusíte zapínat

Asi nejzajímavější volbou je nákup telefonu Grandstream spolu s VoIP službou. Majitelé pevných linek jsou tak oprostěni od nutnosti zapínat počítač kvůli vyřízení telefonního hovoru, telefon může být zapojen stále a fungovat vlastně stejně, jako klasický pevný telefon.

Drobnou změnou oproti analogovému přístroji je, že Grandstream lze spravovat přes webové rozhraní a lze na něm mít přiřazeno více telefonních čísel. Telefon se připojuje do sítě ethernetovým kabelem a je nastavený tak, že si sám zjistí přes DHCP aktuální adresy a stáhne si svoji konfiguraci i váš zákaznický profil po internetu. Vy můžete ihned volat.

Svůj účet můžete nastavovat a spravovat rovněž přes webové rozhraní, tamtéž můžete navýšit i kredit na telefonování. Pro vyzkoušení služby je zde možnost zřídit si plnohodnotnou službu s kreditem 50 Kč pomocí PR SMS objednávky za 50 Kč. Můžete si tak vyzkoušet, zda vaše internetová přípojka má dostatečnou kvalitu pro VoIP službu, vyhnete se tím zbytečným nepříjemným překvapením. Testovací účet je platný dva týdny.

Tato služba je zajímavá pro všechny, kdo chtějí levně telefonovat zejména do zahraniční nebo na pevné linky a přitom nepoužívají ADSL nebo nemusí mít z jiného důvodu pevnou telefonní linku, ale přitom by se jim hodilo telefonní číslo pro příchozí hovory.