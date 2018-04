VoiceGo! - ovládejte své PocketPC hlasem!

Znáte to. Cestujete autobusem či tramvají, v jedné ruce držíte své PDA, na kterém čtete svou oblíbenou knihu, druhou rukou se držíte madla. Chcete se dozvědět co nového ve světě, ale jaksi nemáte volné ruce, abyste spustili Mazingo. V takových situacích Vám může pomoci VoiceGo! Stačí vyslovit hlasový povel a máte po starostech.

Autorem aplikace VoiceGo! je společnost PDAwin, autor aplikací TV Remote Controller, Globe, či mnou již recenzovaný Battery Monitor. Jak již vyplynulo z krátké předmluvy, VoiceGo! je aplikace sloužící ke spouštění aplikací hlasovými povely. Podobných aplikací je samozřejmě více, snad nejznámější je VoiCErun, který na mne však ani zdaleka nezapůsobil tak jako VoiceGO!

Pojďme se nyní podívat na samotné provedení aplikace. VoiceGO! oplývá jednoduchým ovládáním, většina nejdůležitějších ovládacích prvků je soustředěna na hlavní obrazovce, zbývající nastavení naleznete v menu. Po svém spuštění Vás přivítá hlavní okno aplikace VoiceGO, jehož značnou část tvoří seznam aplikací nainstalovaných na Vašem PocketPC. Jedná se o tabulku, v níž kromě názvu dané aplikace naleznete také informace o přiřazeném hlasovém povelu či o umístění aplikace. Zbytek hlavního okna vyplňují tři tlačítka. První z nich, "Run application", spustí aplikaci, kterou jste sami označili v seznamu. Další dvě tlačítka již zastávají mnohem důležitější funkce - tlačítko "Assign command" slouží k přiřazení povelu Vámi vybrané aplikaci, tlačítko "Unlink command" pak provede akci opačnou - zruší přiřazení povelu k aplikaci. Vlastní vytváření povelů se děje pomocí příkazu "Create/Modify voice commands" (menu VoiceGo!=>Voice commands=>Create/Modify voice Commands). Po vykonání zmiňovaného příkazu se zobrazí dialogové okno "Voice Commands", pomocí kterého můžete přidávat, nahrazovat či mazat již naučené hlasové povely. Máte také možnost již existující povel otestovat. Nový povel přidáte ukázáním na tlačítko "Add". Poté jste dotázáni na název povelu a můžete začít s jeho učením. Aplikace Vás požádá, abyste třikrát (pokud možno z různých úhlů či dokonce v jiném zvukovém prostředí) zopakovali Vámi požadovaný příkaz. Po každém z úspěšně zaznamenaných opakování budete informováni v malém stavovém proužku uprostřed dialogového okna. Ihned po naučení nového příkazu Vám jej doporučuji otestovat (nejlepší výsledky rozpoznávání mají povely s bodovým ohodnocením vyšším než devět bodů) a případně jej ihned nahrát znovu. Úspěšně naučený příkaz můžete ihned přiřadit některé z aplikací v seznamu.

Aplikace je schopna se naučit celkem 25 povelů. Nelíbí se mi sice, že je počet povelů omezen, na druhou stranu je to pro běžného uživatele přeci jen dostatečný počet a vyšší množství povelů by zajisté snížilo rychlost a úspěšnost jejich rozpoznávání.

A jaké jsou mé zkušenosti s VoiceGo! v reálném provozu? Mám-li být upřímný - jsou to pocity smíšené, mám-li se však jednoznačně přiklonit k některé ze stran, udělala na mne aplikace VoiceGo! dojem vcelku kladný. Mezi největší plus bezesporu patří fakt že aplikace stále vyčkává Vašeho příkazu (tuto vlastnost lze vypnout pomocí menu VoiceGO!=>Voice Commands=>Stop Listening). Pokud se obáváte o výdrž svých akumulátorů, mohu Vás uklidnit - během testování jsem nezaznamenal významný nárůst spotřeby energie.

Problémy však nastávají, pokud se dostanete na místo s větším počtem hovořících osob. Zde jako by se VoiceGo vyloženě snažilo rozpoznat nějaký povel a reaguje i na slova, která nemají s žádným naučeným povelem nic společného. A zde se právě dostáváme k jádru problému. Hodně totiž záleží na prostředí, ve kterém se PocketPC při vyslovení povelu nachází. Zatímco v poměrně tichém prostředí mé pracovny jsem dosahoval poměrně vysoké úrovně úspěšnosti rozpoznaných příkazů - a to i ze vzdálenosti několika metrů od na stole ležícího PocketPC, stačilo přejít do vedlejší místnosti se zapnutou televizí a počet rozpoznaných příkazů rapidně klesal. Problémy s přechodem mezi prostředími však trpí většina podobně zaměřených aplikací a oproti aplikaci VoiCErun, která mnohdy nerozpoznala naučený povel ani v případě, kdy jsem svého iPAQa držel téměř u úst, je aplikace VoiceGo! v rozpoznávání téměř dokonalá. VoiceGo! jsem testoval i v prostředcích městské hromadné dopravy a byl jsem mnohdy mile překvapen jejími výsledky - očekával jsem, že například v autobuse se vzhledem k hluku bude počet správně rozpoznaných povelů blížit nule, stačí však přiložit PocketPC blíže k ústům a důrazně vyslovit hlasový povel. V tramvaji či v Metru je pak již množství správně rozpoznaných příkazů poměrně vysoké.

Při učení povelů jsem se držel tipů navrhovaných autory - je lepší používat delší (nejlépe víceslovné) příkazy, namluvit každý pokus z jiného úhlu či v jiném prostředí.



Závěr:

Po řádném uvážení jejích kladů a záporů mám z aplikace VoiceGo! celkem kladný dojem. Je sice citlivá na prostředí, ve kterém hlasový povel vyslovujete, to je ale neduh všech podobně zaměřených aplikací. Narozdíl od aplikace VoiCErun však VoiceGo! nabízí nesrovnatelně vyšší úspěšnost při rozpoznávání povelů, navíc zde nemusíte mačkat žádné tlačítko aby započalo rozpoznávání - aplikace jednoduše na Váš příkaz čeká. VoiceGo! nabízí poměrně vysokou úspěšnost rozpoznávání i v hlučnějším prostředí a bude se Vám tedy hodit na cestách, kdy místo tápání perem po displeji jednoduše vyslovíte jediný hlasový povel. VoiceGo! však bohužel slouží pouze ke spouštění aplikací a k plnohodnotnému správci úloh tak má poměrně daleko - ocenil bych povel pro ukončení právě spuštěné aplikace, povely funkčně odpovídající směrovému tlačítku a povely pro pohyb nahoru a dolů. Pak by již nebyl problém ovládat většinu aplikací pouze hlasem. Třeba se podobných funkcí dočkáme v příštích verzích. To, co však aplikace umí, zvládá téměř na výbornou a zajímavá je i cena - $9.95 je za aplikaci těchto kvalit více než přijatelné! VoiceGo! Vám mohu jen vřele doporučit!