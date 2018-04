Vodopád je Oskarova nová talkshow na Primě

V září představí televize Prima interaktivní show Vodopád Tomáše Hanáka. Námět pochází od Oskara, který se podílí i na produkci celého pořadu. Tato večerní talkshow najde své místo ve vysílání vždy jednou týdně ve večerních hodinách.

„Pořad je určen široké cílové skupině a věříme, že osloví ve větší míře i mladší diváky. Vodopád Tomáše Hanáka bude talkshow, která má všechny předpoklady stát se atraktivní součástí podzimního vysílání,“ říká ředitel programu Prima TV Miloš Zahradník.

Vodopád by měl být do jisté míry také interaktivní, jeho pravidelnou součástí bude divácká MMS a SMS soutěž. Na obrazovce uvidíte „makrodetail“ jako třeba stonásobně zvětšenou křupku, abyste pak mohli do příštího vysílání hádat pomocí textovek, co na fotografii vlastně bylo. Kromě toho budete moci posílat své vlastní „makrodetaily“.

„Důvod, proč Oskar produkuje televizní show je prostý. Mobily jsou stále více o zábavě a životním stylu, než jen o komunikaci. Vyzváněcí tóny, mp3, multimediální zprávy dnes poskytují mobilní operátoři zcela automaticky. My chceme jít ještě dál,“ dodává Igor Přerovský z Oskar Mobilu.

Poté co T-Mobile obsadil na Primě hudební hitparádu, je Oskar druhým operátorem, který chce oslovit nové zákazníky jinak než klasickou televizní reklamou.