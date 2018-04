Vodafone opravdu ušetří zákazníkům peníze. A v zahraničí nikterak malé

Vodafone spustil dvě nové metody telefonování, volání přes LTE sítě (VoLTE) je v podstatě povinnou službou, jelikož se z něj postupně stane celosvětový standard. Ale druhá novinka, volání přes wi-fi, zatím tak rozšířená není a to i přesto, že ji od prosince loňského roku mohou využívat vybraní zákazníci konkurenčního operátora T-Mobile.

U T-Mobile mohou službu využít jen majitelé telefonů Samsung Galaxy S6 (i edge) a iPhonů řady 6, 6s, SE, 5s a 5c. Navíc musí jít o přístroje s firmwarem pro operátora, tedy typicky zakoupené v jeho distribuční síti. Telefonování přes wi-fi tak může u T-Mobilu používat jen malé množství zákazníků. A pro ně navíc služba v podstatě znamená, že si mohou zavolat tam, kde má operátor špatný signál.

U Vodafonu tomu bude podstatně jinak. Volání přes wi-fi totiž funguje nejen na modelech S6 a S6 edge z distribuce Vodafonu, zprovoznit se dá i na téměř všech ostatních androidích smartphonech. Podmínkou je Android 4.0 a vyšší. U zmíněných samsungů stačí službu nastavit v menu telefonu, pro ostatní přístroje je nutné stáhnout z Google Play aplikaci Vodafone Wi-Fi volání, která službu zprovozní. Nový způsob telefonování je také potřeba si aktivovat ve Vodafone samoobsluze.

U operátora půjde tuto novinku využít i jinak, než k telefonování z míst s mizerným signálem. Sám operátor uvádí, že službu půjde používat i v zahraničí, což konkurenční T-Mobile neumožňuje. Uživatel pak i za hovor v zahraničí zaplatí stejně, jako kdyby telefonoval doma ve své síti. V EU to možná při současných regulovaných cenách už tak důležité není, ale wi-fi volání dovede ušetřit spousty peněz při telefonování ze zemí, kde EU tarif neplatí. Nestává se často, aby operátor přinesl zdarma službu, která reálně ušetří zákazníkům peníze.

I u Vodafonu třeba v rámci World Roamingu stojí například minuta odchozího hovoru z USA 30,52 koruny, z některých zemí dokonce až 61,01 koruny. S wi-fi voláním se stačí připojit na wi-fi síť v hotelu nebo třeba v restauraci a rázem je hovor účtován jako hovor domácí, tedy za běžnou cenu dle tarifu zákazníka.

Co se telefonování přes LTE týče, to si rovněž musí zákazník aktivovat v samoobsluze Můj Vodafone. Zatím služba podle všeho funguje jen s telefony Samsung Galaxy S6 a S6 edge, další by měly v budoucnu přibývat. Jistotou v tomto případě opět bude přístroj zakoupený v distribuci operátora.