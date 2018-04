Vodafone zvažuje koupi britského T-Mobilu, tvrdí zahraniční média

Britský mobilní operátor Vodafone Group Plc. uvažuje o nabídce na koupi britské divize T-Mobile UK. A to i přesto, že by případné spojení mohly zastavit regulační úřady. Uvedl to list Financial Times s odvoláním na své zdroje.