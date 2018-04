Vodafone zpříjemní mobilní internet – ceny zatím tají

Zákazníci Vodafonu se nebudou muset od 6. listopadu starat o to, jestli si budou z mobilu prohlížet WAP stránky, nebo běžné internetové. Vodafone totiž na svoji WAP bránu nasadí novou technologii, která běžné internetové stránky zmenší a přeformátuje tak, aby se daly bez problémů přečíst na malých displejích mobilních telefonů. Ceny ale oznámí až za týden.

Server přitom dokáže identifikovat typ telefonu, který zákazník používá, a přizpůsobit stránky skutečnému rozlišení jeho displeje. Při přístupu k internetu z mobilního telefonu tak už bude možné navštívit libovolnou stránku na internetu, aniž by ji musel její provozovatel pro prohlížení z mobilu upravovat.

Aby vše fungovalo, musí zákazník pouze využívat pro přístup ke stránkám přístupový bod (APN) data.vodafone.cz nebo wap. Tento přístupový bod používali až dosud zákazníci hlavně pro přístup k WAP stránkám, zejména k portálu Vodafone Live! Další podmínkou je, aby telefon odpovídal specifikaci WAP 2.0, což drtivá většina dnes prodávaných telefonů splňuje. Výhodou pro zákazníky bude, že do svého telefonu nebudou muset nic instalovat ani si přenastavovat připojení, vše by mělo od 6. listopadu fungovat automaticky.

Díky kompresi se navíc přenáší výrazně menší množství dat, například úvodní stránka našeho portálu iDNES.cz se z obvyklých 600 až 800 kB zmenší zhruba na 300 kB. Stránka je tak načtena rychleji než při použití standardního přístupu. A co teprve, kdyby Vodafone nabídl nějakou rychlejší variantu připojení k internetu než EDGE! Menší objem dat a zmenšené obrázky navíc znamenají i menší zatížení procesoru v telefonu. Rychlejší by tak měl být i samotný pohyb po stránce.

Orientaci na stránce usnadňuje funkce náhledu, která zobrazí celou internetovou stránku a označí na ní jednotlivé sekce. Uživatel pak může pouhým výběrem sekce nebo stiskem příslušné číslice na mobilním telefonu přejít přímo na konkrétní část stránky. I na komplikovaných stránkách se tak dá orientovat velmi snadno.

Podle zástupců Vodafonu by si měl systém poradit s drtivou většinou internetových stránek. Problémem by neměly být ani stránky tvořené obrázky či Flash animacemi. Takovou stránku server automaticky převede na obrázek či animovaný gif a veškeré aktivní odkazy umístí pod obrázek tak, aby se daly korektně využívat. V případě zabezpečeného připojení (HTTPS) server stránku nezpracovává a předá ji do telefonu přímo.

V současné době běží systém ve zkušebním provozu a ve Vodafonu působí speciální tým, který se snaží ověřit korektní fungování technologie na nejoblíbenějších stránkách českého internetu. Jak upozornil David Duroň, marketingový ředitel pro nefiremní zákazníky Vodafonu, tým bude ve své činnosti pokračovat i po ostrém startu. Pokud provozovatel stránek zjistí, že jeho web není zobrazován korektně, může sám Vodafone kontaktovat a domluvit se na nápravě.

Pro formátování stránek používá Vodafone v podstatě velmi podobný princip, který mobilní uživatelé znají již z aplikace Opera Mini. Ta nabízí možnost komprese přenosu s podobnou efektivitou jako Vodafone a nechybí jí ani funkce náhledu. Operu Mini si lze stáhnout zdarma ve verzi pro většinu telefonů na trhu (stahujte zde). Výhodou Opery Mini je možnost používat pro přístup ke stránkám jako přístupový bod internet, na němž jsou ceny datových přenosů přece jen přijatelnější.

Na druhou stranu, podle vyjádření zástupců Vodafonu na dnešním setkání s novináři společně s uvedením nové technologie do provozu představí operátor i novou cenovou politiku přístupu k internetu z mobilního telefonu. Možná se tedy dočkáme i nějakého přijatelnějšího cenového modelu než platby 7 Kč za den.