Vodafone získal nejvíce cen Asociace GSM v Cannes

Letošní udělování cen Asociace GSM na výročním kongresu v Cannes by se klidně mohlo jmenovat Vodafone live show. Přesně takový pocit si totiž museli odnést návštěvníci slavnostního večera, kde služba Vodafone live! získala dvě ceny, šéf Vodafone obdržel zvláštní cenu předsedy Asociace a navíc byl oceněný mobil, který je spojený právě s Vodafone a službou live!.

Vodafone live!

Vodafone live! je společný název pro nabídku multimediálních služeb, založených především na zprávách MMS. Jde o databázi obrázků, zvuků, MMS, dále pak Vodafone live! nabízí informační, e-mailové a především zábavní služby (jde prakticky o totéž, o co se snaží RadioMobil s T-zones). Vodafone se daří vše nabízet právě pod značkou live!, cože především britské publicisty vede k přirovnávání Vodafone k NTT DoCoMo a live! k i-mode.

Tomuto velmi oblíbenému portálu a službě Vodafone náleží ocenění nejlepší bezdrátová aplikace nebo služba pro spotřebitelský trh a nejlepší televizní a rozhlasová reklama. V prvním případě vedl porotce k udělení ceny fakt, že Vodafone live! v tuto chvíli skutečně pod jednou značkou nabízí většinu dostupných multimediálních, interaktivních a informačních služeb v sítích GSM (s výjimkou videopřenosů).

Reklamy na Vodafone live! jsou výborně hodnoceny, protože byly srozumitelné i běžným spotřebitelům, kteří nemají ani ponětí o nových technologiích. Vodafone totiž ukazoval využití live! na praktických příkladech ze života. V uvažování porotců hrál jistě roli i fakt, že Vodafone se podařilo demonstrovat možnosti využití multimediálních služeb běžným uživatelům a naznačil tak cestu, kudy se ubírat v propagování sítí třetí generace. Také skutečnost, že operátoři po celé Evropě kopírují reklamy Vodafone, ovlivnila udělení ceny.

Při hodnocení celkové kampaně (nejen televizních a rozhlasových spotů) získal cenu chilský operátor Entel (konkrétně jde o cenu za nejlepší marketingovou kampaň). Ocenění náleží kampani na komunikaci prostřednictvím textových zpráv, která není v amerických sítích obvyklá. Kampaň zašla až tak daleko, že najatí pracovníci operátora chodili i do barů a na diskotéky vysvětlovat potenciálním uživatelům, k čemu jim mohou být textové zprávy. Výsledek se dostavil – již po třech měsících znalo 80 % cílové skupiny (lidé mezi 14 – 34 lety) službu a tržby z těchto zákazníků vzrostly o 71 %.

Opět Vodafone – umí si vybrat šéfa i mobily

Oceněnní Chrise Genta, šéfa Vodafone, lze jistě chápat i jako cenu za účast. V loňském roce byl sice Vodafone z celosvětového hlediska nejlepší, ale přesto i na této firmě utkvělo smítko účetních skandálů a i ti, kdo obor nesledují intenzivně, jistě zaznamenali jistou stagnaci. Rok 2001 byl zkrátka pro Vodafone lepší. Jenže letos se po odchodech šéfů velkých firem a problémech jiných operátorů nedalo moc vybírat…

Logické a srozumitelné je ocenění mobilu Sharp GX10, který začal v Británii prodávat právě Vodafone. Tento mobil je úzce svázaný se službou live! a prakticky díky němu se služba rozběhla. Porotci dali přednost GX10 před technologicky pokročilejším Orange SPV především díky tomu, že Sharp je určený pro širší skupinu zákazníků, kterým nabízí mnohem jednodušší a bezproblémovější využití nabízených služeb. Zato SPV je i přes technologický náskok a větší možnosti přece jenom složitější a pro uživatele méně srozumitelný. A navíc pro něj Orange nenabízí typické využití (to, že je to smartphone, nestačí), jako Vodafone pro Sharp GX10.

Jak levně pokrýt ostrovy

Ocenění za nejlepší infrastrukturu nebo síťové řešení si z Cannes odváží kanadská společnost Globecomm Systems. První místo si zasloužila za vybudování mobilní sítě na ostrovech království Tonga (informace v angličtině, české informace se nám nepodařilo najít). Na 133 ostrovech (+36 neobydlených) v jižním Tichomoří žije přibližně 100 tisíc obyvatel.

Místní mobilní operátor tak musel vyřešit problém, jak navrhnout na ostrovech síť tak, aby nebyla přehnaně drahá (z investičního i provozního hlediska) a aby fungovala. Jako největší překážkou konvenčního návrhu se ukázala hlavní ústředna (MSC). Na uspokojení potřeb všech obyvatel ostrova by totiž stačila jenom jedna – jenomže přístup k ní z každého pokrytého ostrova by byl velmi drahý, a navíc by se zřejmě nepodařilo zajistit kvalitu spojení. O nákupu více ústředen se samozřejmě neuvažovalo – síť by byla velmi předražená.

Globecomm proto vyvinul serverovou platformu obsahující ústřednu i všechny potřebné registry. Na každém ostrově je pak tento server, který prostřednictvím brány komunikuje s ostatními ostrovy. Subsystém základnových stanic je tak řízen na každém ostrově zvlášť a pro hovory na ostrově není potřebné komunikovat se zařízením na jiném ostrově. Řízení sítě je tak distribuované. Tím se podařilo ušetřit velké náklady a síť může ekonomicky fungovat. Asociace kromě technologického řešení ocenila i to, že díky platformě Globecommu je možné pokrývat i teritoria, kde se to až dosud nevyplácelo.

Budou mobilní aplikace hitem budoucnosti?

Cestující zaměstnanci firem potřebují mít neustále přehled o příchozích e-mailech a k tomu může posloužit produkt Commtag Duality Always-on Mail, který Asociace ocenila jako nejlepší aplikaci nebo službu pro firemní trh. Aplikace Duality spuštěná na mobilním zařízení je prostřednictvím GPRS neustále v kontaktu s firemním intranetem. Když přijde nový e-mail, serverová část jej přepošle do klientské aplikace.

Pokud se spojení rozpadne nebo není síť GPRS k dispozici, iniciuje server klasické datové spojení a e-mail přepošle. Duality zajistí, že všechny operace s e-mailem (odpověď, smazání, přeposlání) zaznamená i server, takže synchronizace probíhá v reálném čase již při činnosti a bez toho, že by se o to musel uživatel nějak starat.

Nejlepším vývojářem mobilních aplikací se stala britská 3G Lab. Ocenění není za konkrétní produkt; porotci ale velmi pozitivně hodnotili to, že 3G Lab je ve vývoji nových aplikací hodně aktivní a zákazníci z řad operátorů vyjadřovali spokojenost. Vývojářské firmy z celé Evropy by se při příležitosti ocenění 3G Lab měly zřejmě zamyslet. Nikoliv nad tím, proč tato firma cenu dostala, ale mělo by je varovat, že mezi ostatními nominovanými je po jedné japonské a irské a dvou dalších britských vývojářských firmách. Zdá se, že vývoji aplikací se na britských ostrovech (Irové prominou) zkrátka daří.

Mobily pomáhají…

Vedle cen za technologické inovace jsou velmi sledované i ty za pomoc v krizových situacích. Cenu za nejlepší použití mobilní komunikace pro obecně prospěšnou činnost získal britský policejní sbor ve West Middlands (druhý největší ve Velké Británii, pokrývá 2,3 milionu obyvatel). Ve spolupráci s irskou firmou Xiam vybudovali policisté systém založený na textových zprávách, který umožňuje obyvatelům požádat o pomoc právě prostřednictvím textovek. To je velmi užitečné pro neslyšící nebo němé osoby, které si nemohou zavolat pomoc prostřednictvím klasického hovoru – ať už z pevného nebo mobilního telefonu.

Textové zprávy mohou používat pouze zaregistrovaní uživatelé. To kvůli tomu, aby nemohlo docházet ke zneužívání služby z anonymních předplacených karet. Každá obdržená textová zpráva je centrálním routerem odeslána už ve formě e-mailu na policejní stanici, která je podle databáze nejblíže místu bydliště odesílatele (nepředpokládá se, že by o pomoc žádali jinde než z domova, na cestách mají totiž postižení obvykle průvodce). Policejní stanice pak opět textovou zprávou informuje odesílatele o tom, kdy přibližně dorazí pomoc.

Za nejlepší použití mobilní komunikace v krizové situaci ocenila Asociace operátora MTN ze Srí Lanky. Ten spolu se zdravotními zařízení uskutečnil kampaň za dárcovství krve. Zájemcům se umožnil registrovat prostřednictvím textových zpráv. A stejnou formou poté posílal i výzvy dárcům k odběru. Celý projekt k ocenění doporučila i Světová zdravotnická organizace (WHO). Srí Lanka je totiž vedle ozbrojeného konfliktu se separatisty často i obětí epidemií a má velké množství dopravních nehod, přičemž dárců krve bylo až do spuštění projektů málo. Situace zřejmě není ideální ani v tuto chvíli, ale projekt situaci výrazně zlepšil.

Mezi nominovanými v této kategorii byl i Český Mobil se svým projektem Oskavalír (projekt na obnovu škol poškozených povodněmi; ve spolupráci s nadací Člověk v tísni).