Vodafone zdarma nadělí zákazníkům zajímavé aplikace i internet na den

Zajímavým vánočním dárkem je nabídka internetu v mobilu na den zdarma. Od 4. listopadu až do konce ledna se zákazníci mohou "připojit k síti" a operátorovi nic neplatit. Nabídka platí, pokud se připojíte vždy v pátek, v sobotu nebo v neděli, a to na následujících čtyřiadvacet hodin. Pokud se tedy připojíte například v neděli večer, internet zdarma na den bude platný až do pondělního večera.

Neomezený tarif Vodafonu za 1 490 korun Přečtěte si více o vánoční nabídce Vodafonu a neomezeném tarifu.

Pokud již zákazník má aktivovaný internet v mobilu, i pro něj je připravena nadílka. FUP limit mu bude zvýšen na dvojnásobek, tedy v závislosti na typu datového tarifu ze 150 na 300 MB, z 600 MB na 1,2 GB a ze 3 GB na 6 GB. Zvýšený limit bude platit podle slov zástupců operátora do konce ledna. Není ale vyloučeno, že operátor v případě zájmu zákazníků nabídku prodlouží.

Aplikace Need for Speed i The Sims zdarma

Druhým vánočním dárkem je aplikace Velikonoční ošatka. Jejím prostřednictvím bude každý den až do konce ledna odkryta aplikace, za kterou nemusíte zaplatit. Vodafone slibuje i takové trháky, jako je hra Need for Speed či The Sims. K dispozici by však měly být i praktické a užitečné nástroje pro mobilní telefon.

Program operátora si mohou stáhnout uživatelé operačního systému Google Android v Android Marketu, uživatelé iPhonů v App Store a uživatelé dotykových symbianových nokií v Ovi Store.