Vodafone zaútočil na T-Mobile. Kamarády teď můžete mít kdekoliv

Zvýhodnění volání do vlastní sítě se postupně ukazuje jako nepříliš zajímavé. Jen málokdo si totiž vybírá přátele podle toho, jakou síť používají. Zřejmě i proto se Vodafone rozhodl nabídnout novou variantu velmi populární služby Kamarádi - čtěte: Máte čtyři kamarády? Tak to jim můžete psát a volat skoro zadarmo!. Do skupiny si lze přidat jakékoli české mobilní číslo. Už nemusí být jen ze sítě Vodafone.

Bez omezení za vyšší paušál

Služba funguje na stejném principu jako původní Kamarádi. Uživatel si tedy vybere jedno až čtyři telefonní čísla, a na ta může neomezeně volat a posílat SMS. Maximální délka hovoru je i v tomto případě omezena na 60 minut, ale číslo lze vytočit opakovaně. Oproti původní variantě jsou noví Kamarádi ze všech sítí zhruba dvojnásobně dražší. Paušál se pohybuje mezi 375 a 485 korunami. Spolu s nejlevnějším tarifem Nabito 119 tak lze pořídit neomezené volání za 494 až 604 korun.

Pro aktivaci služby do 11. listopadu poskytuje Vodafone slevu 50 procent na tři měsíce provozu.

Kamarádi ze všech sítí* Kamarádi ze všech sítí + Nabito 119 Kamarádi 1 číslo 375 Kč 494 Kč 175 Kč 2 čísla 425 Kč 544 Kč 225 Kč 3 čísla 460 Kč 579 Kč 260 Kč 4 čísla 485 Kč 604 Kč 285 Kč * při aktivaci do 11. 11. 2009 sleva 50 % na 3 měsíce

Vodafone se tak pouští do poněkud nebezpečných vod. Konkurenční T-Mobile totiž nedávno podobnou službu Přátele síť nesíť zrušil - čtěte: T-Mobile ruší tarif Přátelé síť nesíť… Je tedy otázka, jak dlouho nová služba přežije u Vodafone. Na rozdíl od volání ve vlastní síti, které je pro operátora prakticky bez rizika, volání a SMS do cizích sítí s sebou nese náklady v podobě tzv. terminačních poplatků. To jsou poplatky za hovor, které platí operátor, v jehož síti hovor začíná, operátorovi, do jehož sítě hovor směřuje. Stejný princip platí i pro SMS. Volání za paušál do cizích sítí se tak operátorovi vyplatí jen v případě, že zvýšené množství odchozích hovorů do cizí sítě přinese i zvýšený objem příchozích hovorů do vlastní sítě.

Prozvánění pořád v kurzu

Podobně jako Kamarádi fungují i Kamarádi ze všech sítí pouze jednosměrně. To znamená, že zdarma (přesněji za paušál) může volat jen ten, kdo paušál platí. Samozřejmě lze využít prozvonění. Tím se obě verze Kamarádů liší od tarifu T-Mobile Rodina - čtěte: Nové tarify T-Mobilu: volání na pět čísel zdarma a nevýhodná tarifikace. Tento tarif nabízí za vyšší paušál (750 Kč) vzájemné volání všemi směry, tedy mezi všemi čísly ve skupině.

V tiskové zprávě se neuvádí bližší informace o budoucnosti původních Kamarádů. Tiskový mluvčí Vodafone Miroslav Čepický ale redakci Mobil.cz potvrdil, že by v nabídce operátora měly zůstat obě varianty. Tedy levnější pro volání ve vlastní síti, i dražší pro volání do všech sítí.