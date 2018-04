Vodafone začne půjčovat na dobré slovo. Za půjčku chce pět korun

Operátor nechce za půjčku žádné záruky. Půjčuje na dobré slovo všem zákazníkům, kteří splní dvě podmínky. Předplacená karta musí být aktivována alespoň tři měsíce a historicky musela být dobita celkově částkou minimálně 500 korun.

Operátor půjčku nabídne automaticky vždy, když kredit na předplacené kartě klesne pod 50 korun a zákazník vytočí číslo. Nabídku lze samozřejmě odmítnout, nebo naopak si ji vyžádat přes SMS (KPZ 50 na číslo 7700), případně později od 21. listopadu i přes Samoobsluhu.

Výpůjčka je vždy jednorázová a zákazník ji automaticky splatí při prvním následujícím dobití kreditu. Zaplatí za to pět korun, které se z dobíjeného kreditu strhnou spolu s půjčenou padesátikorunou. Po vyrovnání dluhu Vodafone půjčí padesátikorunu na kredit znovu, opět až účet na předplacené kartě klesne pod 50 korun.

Půjčování peněz na kredit Vodafone již delší dobu nabízí v zahraničí a protože je tato služba úspěšná, tak ji připravil i v České republice. Ale ani u nás to není úplná novinka. O2 začalo půjčovat kredit již v roce 2010, ale je to jen 30 korun (více zde). Při dobití a splacení dluhu do týdne O2 nechce nic navíc, při pozdějším splacení si účtuje taktéž pět korun. Podmínkou je šest měsíců aktivní karta a historicky dobitá částkou alespoň 200 korun.

Služeb, které umožňovaly nouzově komunikovat z předplacené karty bez kreditu, bylo více. V roce 2006 Vodafone spustil službu SOS SMS, kde pomocí speciálního kódu šlo zaslat přednastavenou SMS na zvolené telefonní číslo (více zde). Později Vodafone službu upravil pod názvem Ozvi se SMS (více zde).