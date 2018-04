Vodafone postihl velký výpadek, zákazníci neměli signál

O nefungujících službách Vodafonu informovali čtenáři redakci Mobil.iDNES.cz zhruba kolem úterního poledne. Uživatelé také upozorňovali na technické problémy prostřednictvím sociálních sítí. Mobilní telefony se nemohli přihlásit do sítě na různých místech v České republice.

"Zákazníkům, kteří měli kolem poledne problém s přihlášením do sítě, doporučujeme nyní telefon restartovat. V tuto chvíli by mělo být přihlášení do sítě a služby opět funkční. Příčiny, které potíže se signálem způsobily, nyní analyzujeme. Všem, které dnešní komplikace postihly, se velice omlouváme,“ sdělila redakci Mobil.iDNES.cz Adéla Konopková z tiskového oddělení Vodafonu.