Vodafone měl výpadek. Nedalo se dovolat po celé republice

Telefony během výpadku sice hlásily, že jsou přihlášené do sítě, ale nešlo z nich volat ani se na ně dovolat. "Od 8:40 došlo ke snížení kapacity příchozích hovorů do sítě Vodafone. Mezi 9:00 a 9:50 příchozí hovory do naší sítě nefungovaly vůbec," sdělil redakci Mobil.cz Miroslav Čepický, tiskový mluvčí Vodafonu.

Nedostupná byla i přetížená infolinka operátora. Problém hlásili uživatelé například v Praze, Jihlavě, ve východních Čechách a na Zlínsku. Po desáté hodině již některá čísla začala opět fungovat a krátce před jedenáctou hlásil operátor plnou funkčnost.

"Odchozí hovory do jiných sítí probíhají celou dobu bez komplikací. Zákazníci, kteří se mezi 8:40 a 9:50 přemístili na delší vzdálenost, mohli zaznamenat potíže i s datovými a SMS službami. Kapacitu sítě stále navyšujeme, zákazníci už by měli komplikace zaznamenat jen v minimální míře. Pokud u někoho přetrvávají, doporučujeme vypnout a zapnout telefon. Všem, kteří potíže zaznamenali, se velice omlouváme," doplnil Čepický.