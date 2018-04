Vodafone začne vykupovat staré mobily, ale jen protiúčtem

Seznam telefonů, které bude ochoten vzít protiúčtem, operátor neuvádí, stejně jako přibližné ceny. Ale jelikož Vodafone přístroje vykupuje ve spolupráci se společností Mobilní pohotovost, můžete se zhruba zorientovat podle podmínek výkupu u této firmy (odkaz zde).

Odkupovaný přístroj bude muset být funkční a některé opravdu staré modely také nejsou do tohoto programu zařazeny. Do budoucna Vodafone plánuje pro zákazníky na webu spustit aplikaci, kde si budou moci sami orientačně zjistit cenu svého telefonu. Do té doby zákazníkovi zdarma zjistí cenu telefonu v prodejnách Vodafonu.

Podle mluvčí Markéty Kuklové bude operátor telefony vykupovat ve všech svých prodejnách. "Výhodou je, že tímto způsobem může zákazník prodat i více telefonů, výslednou částku může použít na nákup jednoho, či více nových přístrojů na téže prodejně," podotkla.