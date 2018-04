Vodafone všem vypálil rybník. Tak výhodný smartphone jinde nekoupíte

Vodafone se s vlastními smartphony snaží. Již nedávno představený Smart Prime 6 má výborný poměr výkonu a ceny, novinka mířící o třídu či spíš dvě výš je na tom ještě výrazně lépe. Jmenuje se Smart Ultra 6 a v podstatě jediné, co lze telefonu vytknout, je nevýrazný design, plastové tělo a logo Vodafonu na krytu, což se každému nemusí líbit. Poměr výkonu a ceny je ovšem bezkonkurenční.

Vodafone si samozřejmě smartphony nevyrábí. Předchozí modely včetně Smart Prime 6 pro operátora produkuje TCL (u nás známý se značkou Alcatel). Novinka Smart Ultra 6 je od jiného výrobce, produkuje ji čínské ZTE. To se v podstatě z českého trhu stáhlo, s Vodafonem a Smart Ultra 6 ale může udělat na trhu terno.

Podstatná je cena novinky. Stojí 4 977 korun. Za to dostanete 5,5palcový full HD displej (1 920 x 1 080 pixelů), plnou podporu LTE (včetně specifické frekvence 900 MHz, kterou používá Vodafone), má osmijádrový procesor Qualcomm Snapdragon 615 a 2 GB operační paměti. Uživatelská paměť má kapacitu 16 GB, telefon má slot na paměťovky, a to až do velikosti 128 GB.

Telefon má 13Mpix hlavní fotoaparát s autofokusem a přisvětlovací diodou. Přední snímač má rozlišení 5 Mpix. Baterie se solidní kapacitou 3 000 mAh by měla zajistit bezproblémovou denní výdrž. V telefonu je čistý Android ve verzi 5.0.1. Dále je ve výbavě obvyklá sestava funkcí včetně GPS, wi-fi, Bluetooth ve verzi 4.0 a rádio.

Výše uvedená výbava v kombinaci s cenou je na trhu naprosto bezkonkurenční. Full HD displej sice pár mobilů, především importovaných z Číny, má, ale zase jim chybí LTE. Buď absolutně, nebo minimálně v plnohodnotné podobě se všemi pásmy, které se v Česku používají. Nejlevnější stejně vybavení konkurenti stojí minimálně o 1 000 ale spíš o 2 000 korun a více.

Pokud vám tedy nebude vadit nevýrazný design a logo Vodafonu na krytu (což asi moc nevadí, operátor tvrdí, že 15 procent z prodaných mobilů jsou tyto), tak lepší nabídku na trhu nenajdete.

Navíc operátor pro věrné zákazníky (minimálně půl roku u operátora a včasné placení faktur) připravil ještě výhodnější nabídku. Telefon bude v prodeji na splátky. V tom případě zákazník zaplatí korunu a pak 24x 150 korun. Přístroj tak celkově vyjde na 3 601 Kč. Podmínkou je ale úvazek na dva roky.

Smart Ultra 6 se začne prodávat prvního července.