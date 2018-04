Vodafone bude virtuální operátor T-Mobilu. Od podzimu v USA

Návrat Vodafonu do USA je podle analytika Williama Ho ze společnosti 556 Ventures naplánován na podzim roku 2015. Nadnárodní operátor se sídlem ve Velké Británii má svým zákazníkům nabízet služby skrze síť americké pobočky T-Mobile. Ta byla a nadále je přímým konkurentem Verizonu, ve kterém Vodafone donedávna vlastnil významný podíl.

Vodafone by měl pomocí služeb, které od T-Mobilu nakoupí, obhospodařovávat především mezinárodní firemní klientelu. V rámci svého řešení One Net by mohl firmám nabízet výhodný roaming v USA i dalších zemích Severní i Jižní Ameriky. Otázkou je, zda by Vodafone oslovoval i domácí americkou firemní klientelu.

Dodnes si totiž operátor v USA některé zákazníky ponechal – obsluhuje 400 mezinárodních zákazníků, kteří mají sídlo v USA a také 500 dalších firem, které sice sídlí v jiné zemi, ale v USA působí také. Zdroje ovšem nezmiňují, jaké sítě tito zákazníci využívají, dá se ovšem předpokládat, že jde o zákazníky, kteří fungují v síti Verizonu, jsou ovšem klienty Vodafonu.