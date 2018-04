Vodafone: Velký šéf Sarin zůstává

Generálním ředitelem britského mobilního operátora Vodafone Group byl opět jmenován Arun Sarin, ačkoli proti jeho znovuzvolení hlasovalo zhruba deset procent akcionářů. Oznámila to dnes firma, která působí rovněž v České republice.Sarin se dostal pod tlak ze strany některých investorů, protože jasněji nevysvětlil, jak se firma plánuje vypořádat se zpomalujícím růstem na klíčových evropských trzích, píše agentura Reuters.Společnosti Vodafone přibylo v prvním čtvrtletí finančního roku 4,5 milionu nových klientů. Počet zákazníků se tak ke 30. červnu vyšplhal na 186,8 milionu. Nejmenší český mobilní operátor Vodafone CR, bývalý Oskar, zvýšil od dubna do května počet zákazníků o 49.000. V pololetí tak obsluhoval víc než 2,263 milionu klientů.Vodafone tento týden potvrdil svou předpověď pro celý rok. Firma očekává, že růst tržeb se bude pohybovat v rozmezí od pěti do 6,5 procenta, ale provozní zisková marže by měla být ve srovnání s předešlým rokem asi o jeden procentní bod nižší.