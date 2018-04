Vodafone představuje vánoční předplacenku jako seriál. Teď srazil cenu

První nástřel vánoční předplacenky s názvem Karta bez limitu představil Vodafone 7. listopadu. Hlavní výhodou byla hodinová tarifikace při volání do vlastní sítě. Hovor dlouhý maximálně hodinu vychází na této kartě na sedm korun.

Téměř měsíc po uvedení karty však operátor její parametry mění. Hodinová sazba zůstává, ale výrazně se mění tarifikace pro volání do ostatních sítí. Z původních sedmi korun za minutu, což je opravdu vysoká částka, zlevnil Vodafone na 2,50 za minutu.

Jako obvykle to má háček, ale tentokrát snesitelný. Cena platí od 1. prosince do konce ledna. Po tomto datu se cena za minutu hovoru do cizích sítí zvyšuje na 3,50 koruny, což je však stále solidní částka. Jde zhruba o polovinu ceny, kterou mají jiné předplacené karty Vodafonu. Výhodné volání v rámci sítě pak na kartě platí napořád. Podmínkou je pořízení karty do konce ledna, opět je to tedy jen časově omezená nabídka.

Je jasné, že Vodafone snížením ceny reaguje na vánoční akci T-Mobile, na ceny volání na předplacenkách O2 a také na tarif předplacené karty BLESKmobil. Výhodou Vodafonu je, že ceny nepodmiňuje minimálním dobitím, předplacenka funguje na standardním principu desetiměsíční životnosti kreditu.

Posledním, alespoň prozatím, vánočním zvýhodněním Vodafonu je snížení sazby volání na standardní Divoké kartě (taktéž předplacenka) do vlastní sítě na 1,50 Kč, tedy na polovinu běžné sazby. Cena ovšem platí jen v prosinci a jen o víkendech. Sleva je všem zákazníkům aktivována automaticky.