Vodafone vánoční volba: Vezmete si 10 GB dat, nebo je darujte

Vodafone se o letošních Vánocích rozhodl v zákaznících probudit dobro, aktuální kampaní podporuje umění obdarovat potřebné. Pro zákazníky si sice připravil tradiční dárek, ale zároveň je staví před volbu, jak s ním naloží. Letošní vánoční dárek Vodafonu má podobu 10 GB mobilních dat.

Vybrat dárek je možné v období od 15. listopadu do 31. prosince. Po jeho rozbalení bude každý zákazník operátora stát před rozhodnutím, zda jej využije sám, anebo ho daruje vozíčkářům, kterým mobilní připojení usnadňuje každodenní pohyb po městech.

„Doba, ve které žijeme, na nás všechny klade vysoké nároky a my musíme obstát. Prostor na přemýšlení o druhých a jejich potřebách nám v podstatě nezbývá. Soustředíme se tak na sebe, i když tušíme, že pomoc druhým je potřeba. V tomto kontextu jsme se proto zamýšleli nad tím, jak by měla vypadat naše vánoční nabídka,“ vysvětluje záměr letošní kampaně viceprezident pro nefiremní zákazníky Vodafonu Petr Dvořák.

Při volbě darovat dárek dále potřebným se do takzvané „datové peněženky“ připíše 10 GB dat. Každých dvanáct takových darování pak zajistí 10 GB dat měsíčně na celý rok zdarma pro jednoho vozíčkáře. Pokud se zákazník rozhodne dárek si ponechat, pak získá fakticky až 20 GB dat. Platný je totiž na aktuální a následující zúčtovací období.

Kromě zákazníků Vodafonu se dárci mohou stát i zákazníci konkurenčních operátorů, a to opět výhradně prostřednictvím mobilní aplikace Můj Vodafone, kterou si musejí stáhnout do svých zařízení. Od 15. ledna 2017 pak bude Vodafone nashromážděná data v takzvané „datové peněžence“ distribuovat mezi registrované vozíčkáře. Registrovat se mohou od 1. prosince do 31. prosince na webu operátora, kde je k nahlédnutí i aktuální objem darovaných dat.

Vánoční kampaň Vodafonu doprovází televizní spot režiséra Vojtěcha Kotka. V něm kromě známé „rodiny“ v podání Jiřího Vyorálka, Lucie Žáčkové, Štěpána Mikoláška a Agáty Zimové účinkuje v roli vozíčkářky, které se zaběhne pes, herečka Kristýna Mandousová a také Jakub Hais coby její otec. Sám zvířecí protagonista jménem Žofík měl podle zástupců operátora pohnutý osud, ve zhruba dvou letech ho totiž původní majitelé vyhodili nedaleko Plzně z auta a ujeli.

Také O2 se v letošní vánoční nabídce zaměřuje na data. Dárek v podobě až 30 GB dat (tři měsíce po 10 GB) však získají jen zákazníci s tarify s více než 1,5 GB dat, tedy s tarify s neomezeným voláním. Pro ostatní zákazníky pak operátor připravil dárek v podobě neomezeného volání zdarma. O dárky nepřijdou ani zákazníci s ADSL internetem či O2 TV, přichystány jsou i akční ceny vybraných smartphonů či dvou routerů TP Link (více zde). T-Mobile pak zákazníkům v rámci vánoční kampaně nabízí druhý smartphone zdarma, podmínkou je však uzavření nového či prodloužení stávajícího úvazku (více se dočtete zde).