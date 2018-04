Vodafone uvedl neomezený tarif. Je výhodnější než u konkurence

Balíček neomezeného volání do všech sítí, neomezených SMS do všech sítí a FUP 3 GB nemá žádné další "háčky". Nemělo by jít o časově omezenou akci, není potřeba žádný úvazek ani splnění jiné podmínky.

Při aktivaci tarifu na eShopu se službou Po svém, tedy službou, kterou si můžete aktivovat k novým Tarifům na míru a která předpokládá správu tarifu přes internet, stojí neomezený tarif 2 785 korun včetně DPH. Při běžné aktivaci na prodejně nebo na zákaznické lince je jeho cena 3 094 korun. To je pořád výhodnější než kterýkoliv obdobný tarif konkurence.

U O2 je dražší už jen samostatné neomezené volání. Tarif O2 Neon XXL vyjde na 3 900 korun, při aktivaci v e-shopu na 3 120 Kč na první rok. Obdobně u T-Mobilu je dražší už neomezené volání, a to za 3 990 Kč. Cena v e-shopu je sice nižší, vyjde na 2 793 Kč, ale bez SMS a internetu.