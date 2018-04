Vodafone umrtví kartu ještě v době platnosti. Dobití kreditu nepomůže

Operátor v internetové samoobsluze uvádí dva termíny. První je datum, do kdy musíte svůj kredit dobít, aby nedošlo k jeho vypršení. Druhé je datum, do kdy je platná SIM karta. Potíž je ovšem v tom, že v tento nejzazší termín od vás sice Vodafone platbu přijme, ale peníze na účet vaší karty už nepřevede a může kartu zrušit.

Je ale jasné, že toto je pro zákazníky matoucí. Pokud je uvedeno "platnost karty do", samozřejmě se zákazník domnívá, že karta platí ještě celý uvedený den. Ne tak Vodafone. "Zákazníci mají na dobití kreditu třináct měsíců a kartu jim rušíme nejdříve poslední den této lhůty," uvedl Mirek Čepický z Vodafonu.

Účtenka dokazuje včasné dobití služby.

"Vodafone si prostě vezme peníze za dobíjení a kartu stejně zruší. Ne každý si schová účtenku a podá reklamaci. Volání na informační linku každého brzy unaví, navíc po vás chtějí osobní údaje i přes to, že služba předplacené karty by měla být anonymní. Podání stížnosti u ČTÚ může být zpoplatněno, takže si to každý rozmyslí," uvedl čtenář.

"Abychom předešli podobným nejasnostem do budoucna, doplníme do Samoobsluhy informaci o možném zrušení karty už v průběhu posledního dne třináctiměsíční lhůty. Zákazníkům, kteří se snažili dobíjet kartu ještě poslední den, můžeme případně jejich číslo obnovit. Zároveň s tím jim vrátíme i částku, kterou neúspěšně dobíjeli, a také jim můžeme poskytnout kredit navíc jako kompenzaci za nepříjemnosti. Je to možné u čísel, u nichž zákazník po dobu platnosti karty uvedl své údaje a zároveň je k tomu třeba i doklad o dobíjení kreditu," uvedl Čepický.

Proč však chce Vodafone zákazníky složitě kompenzovat a peníze vracet, místo aby kartu rušil vždy až den po lhůtě uvedené v Samoobsluze, tak, jak by to bylo logické (kdekoliv jinde znamená poslední den lhůty skutečně poslední den, kdy mohu něco vykonat, aniž by hrozilo nebezpečí nějaké penalizace), to už jsme se nedozvěděli.

SMS přijít nemusí

Sporný je i moment s upozorňovací SMS. Náš čtenář podle svých slov žádné takové upozornění neobdržel.

"Na podmínky dobíjení kreditu ale upozorňujeme jak ve všeobecných obchodních podmínkách, tak na webu Vodafonu i na internetové Samoobsluze. Velmi často totiž nelze doručit SMS na čísla, která jsou dlouhodobě vypnutá," uvedla k občas problematickému doručování zpráv Alžběta Weinfurtová z Vodafonu.

Čtenář tak přišel o peníze, tarif i kartu, a to i přesto, že ve lhůtě 13 měsíců kredit dobil, i když v poslední den. Podle vyjádření Miroslava Čepického výše ale může peníze i číslo dostat zpět.

O něco lépe na tom je další čtenář. U něj už v minulosti pochybení Vodafone uznal, kartu znovu aktivoval, připsal na ni kredit 1 000 korun jako omluvu za pochybení a navíc nabídl zvýhodněný nákup telefonu.

Dobijte si tedy svou předplacenku minimálně dvousetkorunovým kreditem včas a veďte v patrnosti, že den konce platnosti karty je ve skutečnosti dnem, kdy už karta může být zrušena. Pokud máte pocit, že vám karta byla zrušena neoprávněně, může se vyplatit i stížnost.