Dvě mapy Vodafone Turbo Internetu ukazují odlišné pokrytí

„Není už to trochu přitažený za vlasy?“ dotazuje se v aktuální kampani Vodafonu starší dáma. „Je… Ale je to krásný,“ reaguje druhá z dam. Tento dialog by přitom mohl být vytržen z úst zákazníků, kteří srovnají mapy pokrytí Turbo Internetem. Ty totiž operátor na svých webových stránkách prezentuje hned dvě: standardní mapu pokrytí a mapu z vánoční kampaně.

Ta druhá vypadá sice krásně, avšak pouze na první pohled. Podle ohlasů zákazníků je totiž v některých lokalitách nadhodnocená, a to i přesto, že Vodafone na pokrytí Česka 4G sítí opravdu zapracoval. De facto se mu daří držet loňský slib, že do konce letošního roku pokryje LTE signálem celou Českou republiku (více čtěte zde).

Na redakci Mobil.iDNES.cz se obrátil čtenář, který si však v souvislosti s bezplatnou službou Data nad rámec balíčku (více o vánoční nabídce Vodafonu se dočtete zde) všiml nesrovnalosti ve vánoční mapě v okolí města Jevíčko. Právě zde by totiž podle ní měl být zákazníkům operátora k dispozici Turbo Internet. Podle čtenáře se však lze připojit pouze přes EDGE s rychlostí okolo 0,08 Mbps.

Pokrytí Jevíčka a blízkého okolí Turbo Internetem - mapa z vánoční kampaně Pokrytí Jevíčka a blízkého okolí Turbo Internetem Pokrytí Jevíčka a blízkého okolí sítěmi 2G a 3G

Sami jsme si poté ověřili, že dvě mapy pokrytí Turbo Internetem jsou v některých lokalitách opravdu rozdílné. V té z vánoční kampaně se uživatelé z Jevíčka a jeho okolí dozvědí, že mají k dispozici LTE. Nicméně ve standardní mapě, na níž je i barevně rozlišena maximální dosažitelná rychlost připojení v dané lokalitě, není po pokrytí 4G či 3G ani památka. Zájemci o rychlá data z okolí Jevíčka se v ní dozvědí, že tato lokalita bude pokryta do tří měsíců.

Na rychlá data mohou zapomenout například i uživatelé z okolí Boskovic či Blanska. Mapa avizující 95% pokrytí populace se pořádně červená i mezi Vyškovem a Bučovicemi. Ve všech případech však při pohledu na standardní mapu není v těchto lokalitách Turbo Internet k dispozici, podle mapy 2G a 3G sítí je k dispozici pouze EDGE.

A zdaleka se to netýká jen Moravy. Například severovýchodně od Vimperka by si měli zákazníci Vodafonu podle mapy z vánoční kampaně užívat rychlých dat, nicméně ta standardní je vrací do reality. Obyvatelé tamních obcí se podle mapy pokrytí 2G a 3G sítěmi musí opět spokojit pouze s EDGE základní rychlosti.

Mapa pokrytí Turbo Internetem z vánoční kampaně Mapa pokrytí Turbo Internetem Mapa pokrytí sítěmi 2G a 3G

Zatímco na standardní mapě operátor informuje o stavu k 31. říjnu letošního roku, u mapy z vánoční kampaně takový údaj schází. Mapa je tedy pravděpodobně průběžně aktualizovaná nezávisle na té standardní, což potvrdila i mluvčí Vodafonu Markéta Kuklová. Mapa prý zobrazuje stav pokrytí včetně plánu na listopad, což by poté vysvětlovalo zkušenosti zákazníků.

„Plán zprovoznění vysílačů může být ovlivněn spoustou skutečností: počasím, technickými podmínkami a podobně. Tyto skutečnosti se samozřejmě snažíme minimalizovat,“ dodala Kuklová s tím, že nejlépe si uživatel pokrytí včetně dostupné rychlosti ověří na standardní mapě. Obě mapy by měly být v průběhu prvního prosincového týdne aktualizovány.

Mluvčí operátora Markéta Kuklová dodává: „Omlouváme se, že došlo k nesrovnalostem v informacích uvedených na mapách pokrytí a děláme kroky aby data byla publikována více přehledně. V následujících dnech dojde ke sjednocení a zpřehlednění dat uvedených na našem webu.“

Pokud víte o dalších v článku neuvedených lokalitách, v nichž je mapa Turbo Internetu z vánoční kampaně v rozporu s realitou, dejte nám vědět v diskuzi.