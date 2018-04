Vodafone to rozjíždí i v Japonsku

Prostředky půjdou do posílení sítě a zlepšení mobilních služeb třetí generace (3G), uvedli zástupci Vodafone KK. Skupina Vodafone podniká i v České republice.

Podnik je třetím největším mobilním operátorem v Japonsku. Ve fiskálním roce do března 2006 chce postavit 5400 základních stanic, které přenášejí signál a tvoří síť. Vodafone se v Japonsku snaží dohnat rivaly NTT DoCoMo Inc. a KDDI Corp., kteří do zlepšení kvality svých sítí investují také.

Japonský trh s mobilními telekomunikacemi je téměř nasycen. Mobilní telefon vlastní zhruba 70 procent Japonců. Operátoři ale pokračují v modernizaci sítí třetí generace, protože díky nim spotřebitelům umožní posílat data včetně videa a hudby.

"Načasování je důležité, protože se předpokládá, že konkurence v příštím roce ještě zesílí," uvedl mluvčí Vodafonu. Japonská vláda minulý týden oznámila, že na trh služeb pro mobilní telefony vpustí další tři operátory.

V samotném dubnu Vodafone v Japonsku ztratil téměř 40 tisíc zákazníků, což byl čtvrtý měsíc poklesu za sebou. Letos proto mají japonské kapitálové výdaje Vodafonu dosáhnout 260 miliard jenů, tedy 2,4 miliardy dolarů. V minulém fiskálním roce to bylo 167 miliard jenů, napsala agentura Reuters.