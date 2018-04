Všichni dohromady. Vodafone, T-Mobile i O2 jednají o sdílení sítí

10:39 , aktualizováno 10:39

Všichni tři čeští mobilní operátoři by mohli alespoň do určité míry vzájemně sdílet mobilní sítě, a to jak nové LTE, tak i 3G a GSM sítě. Firmy T-Mobile, O2 a Vodafone dnes potvrdily, že o této možnosti diskutují.