Vodafone stlačil neomezené volání s internetem pod tisíc korun

Všichni noví i stávající zákazníci si mohou balíček za akční cenu aktivovat až do 30. září letošního roku. Za měsíční paušál 947 korun získají vedle neomezeného volání do vlastní sítě také internet v mobilu a 400 volných minut do ostatních tuzemských sítí.

Nabídka platí pro zákazníky, kteří mají, nebo si do konce září aktivují Tarif na míru (přečtěte si více o tarifech Vodafonu).

Za normálních okolností vyjde balíček neomezeného volání do vlastní sítě na tisíc korun, mobilní připojení k internetu pak na 315 korun.

Balíček se zdá velmi výhodným. Je však nutné upozornit na skutečnost, že neomezené volání do vlastní sítě se aplikuje až po provolání oněch 400 volných minut.

O tom, že Vodafone chystá obdobný balíček, se spekuluje několik dnů. Redakce Mobil.cz o přípravě nové nabídky neomezeného volání a mobilního internetu informovala již na konci července. - čtěte Tajné: Vodafone chystá neomezené volání s internetem pod tisícovku