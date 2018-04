Vodafone sráží cenu neomezeného tarifu na 375 korun. Má to ale háček

Nabídka platí pro běžné zákazníky i firmy, v druhém případě ale stojí tarif Business Red+ 1 999 korun měsíčně. Cena vždy platí s úvazkem na 24 měsíců. V případě soukromých osob má nabídka omezení, že třetí a čtvrtý neomezený tarif mohou mít jen zákazníci mladší 18 let nebo naopak starší 60 let. I z toho je patrné, že operátor cílí na rodiny. U firemních zákazníků toto omezení neplatí.

Všechny čtyři tarify za 1 499 nebo u firemních za 1 999 korun měsíčně mají stejné vlastnosti. Obsahují neomezená volání a SMS v rámci České republiky. S daty je to složitější, zde je asi největší háček celé nabídky. Data jsou sdílená a rozděluje je správce skupiny. U rodinného tarifu jsou k dispozici 2 GB dat, u firemního tarifu 3 GB dat. Další data lze dokupovat, maximálně ale do limitu 8 GB měsíčně. Firemní tarif navíc v ceně přináší možnost využívat tarif i v zahraničí, v ceně jsou tři použití služby Vodafone Roaming na den pro každou SIM, celkem tedy 12 využití. Nabídka se ovšem vztahuje jen na vybrané země.

V rámci této nabídky mají tarify Red+ a Business Red+ poněkud jiné vlastnosti než jejich standardní jmenovci a liší se i cena. Standardní tarif Vodafone Red Plus i Vodafone Business Red Plus stojí shodně 999 korun (s úvazkem) a vedle neomezeného volání a SMS obsahuje 4 GB dat a 1 000 minut volání do zahraničí. Zákazníky by mohlo značení tarifů trochu mást, tarify označené slovem Plus jsou původní, nové jsou se znaménkem +.

Aktualizováno: Vodafone původní tarif Red Plus přejmenuje na Red Super.

Podobnou nabídku připravil už loni v létě T-Mobile (více zde). Princip je podobný, k vybraným tarifům si zákazníci mohou pořídit až pět doplňkových neomezených tarifů za 449 korun měsíčně. Opět se zde kalkuluje se sdílením dat v rozmezí 1,5 až 3 GB dat, záleží na typu základního tarifu.

Nabídka Vodafonu je levnější než u T-Mobile. Při čtyřech tarifech vyjde u T-Mobile jeden minimálně na 524 korun (u maximálně možných šesti tarifů je cena za jeden 499 korun), to pokud za mateřský tarif zvolíme ten nejlevnější za 749 Kč a k němu připočteme tři za 449 korun. V tomto případě pak má skupina k dispozici 1,5 GB dat, tedy méně než u Vodafonu.

U vyšších tarifů T-Mobile za 999 a 1 499 korun jsou pak náklady na jeden tarif ještě vyšší při větším balíčku sdílených dat. I tak je ale služba dražší i než nabídka Vodafonu pro firemní zákazníky se stejným objemem 3 GB sdílených dat. U čtyř SIM vyjde u T-Mobile jeden tarif minimálně na 586 korun, u Vodafone to je rovných 500 korun.

Nová nabídka Vodafone je cenově rozhodně zajímavá, v rámci volání a SMS u veřejných tarifů v podstatě bezkonkurenční. Problém může nastat u datového limitu. Pro jednu SIM jsou 2 či 3 GB dat u běžného uživatele dostatečné. Jenže pro čtyři SIM to už zdaleka tak slavné není. To si každý zájemce musí propočítat individuálně.

Kromě nových neomezených tarifů představil operátor také vylepšený tarif pro připojení k internetu v domácnosti i na chalupě. Tarif Připojení bez kabelu+ oproti standardnímu tarifu nabídne dvojnásobnou přenosovou rychlost. Stahování dosahuje rychlosti až 8 Mbps a nahrávání až 4 Mbps.

Za vylepšený tarif si však Vodafone řekne o 50 až 100 korun měsíčně více. Nové i stále zákazníky totiž Připojení bez kabelu+ vyjde na 449 korun měsíčně. Za standardní tarif s přenosovou rychlostí 4/2 Mbps zaplatí noví zákazníci 399 korun, stávající pak jen 349 Kč.

Aktualizováno o informace k tarifu Připojení bez kabelu+.