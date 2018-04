Vodafone spouští LTE na třech místech. Zatím jen na venkově

Do 17. prosince 2013 plánuje Vodafone spustit LTE v dalších lokalitách, a to ve Středočeském kraji, na jihu Plzeňského kraje a v oblasti severních Čech. Další lokality přibudou ještě do Vánoc.

Pokrývání méně obydlených oblastí technologií LTE a měst sítí 3G je součástí služby Turbo Internet, kterou operátor představil v říjnu. Do konce příštího roku chce pokrýt téměř celou ČR. Teoretická rychlost datových přenosů je až 20 Mbit/s. Za nižší rychlosti než pro LTE standardních 100 až 150 Mbit/s může malá šířka využitého pásma.

"Když jsme koncem října představovali Turbo Internet, slíbili jsme, že pokrytí rychlým mobilním internetem posílíme v prvních oblastech České republiky ještě v prosinci tohoto roku. Naším cílem bylo spustit LTE na frekvenci 900 MHz přibližně na 65 vysílačích. Své sliby plníme a do konce roku 2013 bude na technologii LTE vysílat téměř 300 základnových stanic," uvedla viceprezidentka pro technologie Tanja Richterová.

Plány na budování sítě LTE podle Richterové podpořil i výsledek nedávné aukce kmitočtů, kde Vodafone získal potřebné frekvence v pásmech 800, 1 800 a 2 600 MHz za 3,1 miliardy korun. Příští rok plánuje operátor největší investice v poměru k příjmům ve své historii.

Vodafone zároveň nabídne promo slevu 2 000 korun na nákup mobilních telefonů a tabletů, které LTE v pásmu 900 MHz podporují. Zákazník si však musí zařízení koupit na splátky a mít minimální měsíční platby 690 korun.