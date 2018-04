Vodafone spojil první hovor v síti třetí generace

Britský Vodafone oznámil, že se mu podařilo uskutečnit první hovor v rámci jeho testovací sítě třetí generace. Ta sestává ze třiceti základnových stanic a je umístěna v údolí Temže, západně od Londýna. Technici Vodafonu jsou nadšení, stejně tak hlavní představitelé této společnosti. Konkurence, jakož i odborníci, jsou však spíše skeptičtí.

Spojení hovoru v síti 3G je sice zajímavé, nicméně jde pouze o obyčejný hlasový hovor, který je běžně možný i v dnešních sítích GSM. Hlavní předností a doménou sítí třetí generace je rychlý přenos dat. Ten se chystá předvést další z britských operátorů BT Cellnet v polovině května. Tou dobou už by měla být spuštěna první 3G síť na světě fungující v Japonsku.

Obě zmiňované britské společnosti počítají s tím, že svou síť spustí nejpozději v polovině příštího roku, přičemž Cellnet odhaduje již květen, zatímco Vodafone si prý počká až na červen. Podle vyjádření zástupců Vodafonu bude v té době nabízen dostatek duálních telefonů, fungujících nejen v nové síti, ale i ve starém GSM, pochopitelně s podporou přenosu dat přes GPRS (General Packet Radio Service).

Síť, na níž Vodafone testuje tyto první hovory, staví Ericsson. V případě terminálů je již nyní výběr širší a BT Cellnet se nechal slyšet, že při svém testování bude používat několik přístrojů, jistě však nové videotelefony určené přímo pro sítě 3G.

Podle Vodafonu velká událost, podle ostatních zajímavý pokus. Ať tak či tak, jde o předzvěst nové honičky evropských operátorů, podobnou, jaká se rozpoutala kolem GPRS. V celé Evropě i v jednotlivých zemích se jednotliví provozovatelé mobilních sítí předhánějí, kdo první provede spojení, kdo první začne ostře testovat, kdo první spustí službu komerčně atd. A tak asi jediné, čemu lze věřit, je to, že máloco bude tak rychlé, jak to všichni slibují. Ale nebojte se, nakonec to přeci jen přijde. V České republice si však ještě budeme muset počkat. Jistě nás víc potěší plně funkční GPRS ve všech sítích, než hrátky s třetí generací.