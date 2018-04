Vlajkový tablet s ostrou konkurencí. Recenze Vodafone Smart Tab II 10

Vodafone pro tento rok změnil dodavatele hardwaru a po loňském ZTE se výroby ujalo Lenovo (respektive upravilo model IdeaPad S2110). Použité plasty a kvalita konkurence jsou nyní znatelně lepší. Snad jen rámeček okolo displeje mohl být menší, čímž by se ještě zmenšily rozměry. Oproti prvnímu modelu uvnitř tepe daleko lepší dvou jádrový procesor s taktem 1,5 GHz a paměť RAM se zastavila na 1 GB. Tablet je opravdu rychlý a zvládá i některé graficky náročnější hry.

Rozlišení desetipalcového displeje je tradičních 1280 × 800 pixelů a po stránce pozorovacích úhlů nemáme nejmenší výtky. Jemností rozlišení však neohromí a na výkony jako u modelu Nexus 10 (rozlišení 2560 × 1600 pixelů) si budeme muset nechat zajít chuť. Prakticky stejné rozlišení nabízí ve shodné cenové hladině i starší iPad 2.

Plusy a mínusy Proč koupit? slot na SIM kartu a podpora 3G

kvalitní konstrukce

HDMI konektor

svižná práce v systému Proč nekoupit? vyšší cena

pomalejší nabíjení

horší fotoaparát Kdy? V prodeji Za kolik? 8 977 Kč s DPH

Operační systém Android je pouze ve verzi 4.0.3, která je více než rok stará, ale nabízí všechny podstatné funkce. Na brzký či vůbec nějaký update na vyšší verzi bychom příliš nespoléhali.

Je potřeba pochválit funkční výbavu, která zahrnuje HDMI konektor a slot na SIM kartu. Bohužel i tak Smart Tab II ztrácí na lépe vybavené tablety s například daleko lepšími procesory Tegra 3. Jeho pravá konkurence je navíc spíše v nižší cenové hladině, než je současných devět tisíc korun za Smart Tab II.

Vzhled a konstrukce: příjemný střízlík

Po stránce konstrukce si na příliš věcí stěžovat nemůžeme. Ani při pevnějším sevření v ruce plasty nikde nevržou a malé bublinky na zadní straně částečně brání vyklouznutí. Rámeček okolo displeje by však mohl být užší, čímž by se o něco zmenšily jinak příznivé rozměry 260 × 178 × 8,7 mm. Je to nejspíše daň za tloušťku pod jeden centimetr. Hmotnost činí 580 gramů, což je v segmentu desetipalcových tabletů průměr.

Na bočních stranách naleznete HDMI konektor, 3,5mm jack, dvojici reproduktorů a pod drobnou záslepkou slot pro SIM kartu, která slouží pouze pro datové přenosy. Tradiční telefonní modul, který je obsažen například v Huawei MediaPad, bohužel Smart Tab nenabízí. Stejně tak se musíte smířit s vnitřní pamětí o velikosti 16 GB, z níž je pro uživatele přístupno zhruba 12 GB, protože slot na paměťové karty bohužel chybí.

Výhodou a současně i prokletím je nabíjení přes tradiční microUSB konektor, což umožňuje doplňování energie klidně i přes tradiční malou mobilní nabíječku, ale na druhé straně se prodlužuje doba nabíjení. Počítejte s tím, že v nabíječce stráví tablet klidně i čtyři hodiny.

Klíčovou výhodou se mohla stát odnímatelná hardwarová klávesnice, na kterou jsou již na těle tabletu připraveny konektory. Bohužel u nás není běžně dostupná, a Vodafone se tak připravuje o velkou konkurenční výhodu. V základním balení kromě nabíječky a stručného návodu nic jiného nenajdete.

Operační systém: pár rudých aplikací

Vodafone vzhled operačního systému Android prakticky neupravoval a kromě několika předinstalovaných aplikací a úvodní obrazovky nejsou v systému po této nadnárodní firmě žádné stopy.

Naopak chválíme snahu tablet vybavit hned ze začátku například správcem souborů, čtečkou kancelářských dokumentů nebo třeba aplikací pro předpověď počasí. Předinstalované hry jsou však pouze demoverze.

Smart Tab je příjemný rychlík a během používání si jistě nebudete stěžovat na delší prodlevy. Tento fakt má na svědomí především dvoujádrový procesor Qualcomm Snapdragon S4 s taktem 1,5 GHz a 1 GB operační paměti. Ty úplně nejlepší hry si však většinou nezahrajete, protože většinou vyžadují klidně i čtyřjádrový procesor Tegra 3. Operační systém je pouze ve verzi 4.0.3 a je otázkou, jestli se někdy dočká aktualizace.

Displej a výdrž baterie: pomalejší jízda

Z hlediska displeje je na tom Smart Tab II podobně jako většina konkurence. I ona se zatím uchyluje k rozlišení 1280 × 800 pixelů, což pro běžné používání bohatě stačí. Objevují se však první kousky s Full HD rozlišením (1920 × 1080) nebo dokonce ještě vyšším. TFT LCD displej se nemusí stydět ani po stránce pozorovacích úhlů nebo sytosti barev. Již o něco hůře si však poradí s přímým slunečním světlem.

Výdrž baterie se tradičně odvíjí od způsobu používání tabletu a při plném nasazení může být akumulátor vysátý již během sedmi hodin. Pokud budete tablet používat na občasné brouzdání po internetu nebo krátké čtení knížek, dočkáte se klidně i několikadenní výdrže. V porovnání s konkurencí to není žádný zázrak ani propadák. V úvodu již bylo zmíněno dobíjení přes tradiční microUSB konektor, které přináší především úskalí v podobě pomalejšího dobíjení.

Funkce: omezená paměť

Slot na paměťové karty bude chybět především hráčům nebo filmovým fanouškům. Naopak se nezapomnělo na běžné vymoženosti, jako je GPS, wi-fi nebo podpora sítí třetí generace včetně technologie HSPA. V systému je rovněž předinstalovaná klávesnice TouchPal, která nahrazuje tradiční systémovou klávesnici a umožňuje psaní v režimu swype. Pro případné zájemce je ke stažení zdarma na Play Storu.

Fotografie z integrovaného fotoaparátu s rozlišením 5 megapixelů a přisvětlovací diodou nejsou žádným zázrakem a obsahují spoustu šumu i za dobrých světelných podmínek. Neexcelují ani po stránce ostrosti a výraznosti barev. Celkově se tak fotoaparát řadí do horšího průměru a na nic jiného než občasné ilustrační snímky ho nejspíše nepoužijete.

Konkurence: příliš silní protivníci

Asi největší konkurencí pro Smart Tab je především model Nexus 7 od Asusu, který má sice menší úhlopříčku displeje, ale disponuje lepším rozlišením, výkonnějším procesorem a minimálně na další rok vždy nejnovější verzí operačního systému Android. Přitom se dá sehnat zhruba o tři tisíce levněji.

Podobně je na tom Acer Iconia Tab A700 s Full HD displejem, sedmipalcový Samsung Galaxy Tab 2 nebo již starší Huawei Medipad, který se brzy dočká nástupce ve verzi Lite.

Možností volby je více než dost a v kategorii tabletů je stále ostřejší konkurence. I velmi laciná zařízení již překvapí funkční výbavou. Otázkou je, nakolik hledíte na značku, nebo jak je pro vás důležité zpracování především po stránce konstrukce.

Vodafone Smart Tab II 10 za svoji cenu zkrátka nenabízí žádnou výhodu, po které byste museli skočit a ještě si připlatit. Pokud byste náhodou zatoužili po klávesnici u tabletu, zkuste se poohlédnout po starším Tranformer Padu TF300T od Asusu, který s výkonnější Tegrou 3, 32 GB pamětí a dokovací stanicí s klávesnicí vyjde na zhruba 12 tisíc korun.