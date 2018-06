I levné telefony od operátora ctí módní trendy a mají solidní výbavu

Telefony Vodafone Smart byly dlouho synonymem skvělého poměru cena/výkon a některé modely mohly zaujmout i náročnější uživatele. Ale už vloni se operátor nepustil u své řady do vyšších tříd a zůstal jen u levnějších přístrojů, letošní novinky pak tento trend potvrzují. A také potvrzují to, že v nižší třídě se už bohužel s cenou moc vymyslet nedá, novinky jménem Smart N9 a Smart N9 lite nad konkurencí nijak moc navrch nemají.

To však neznamená, že to nejsou zajímavé stroje. Za pozornost určitě stojí, už třeba díky tomu, že ctí některé módní trendy – především mají displeje s moderním poměrem stran 18:9.

Vodafone Smart N9 je vybavenější z dvojice, uživatelům nabídne 5,5palcový displej se zaoblenými rohy a rozlišením 1 440 x 720 pixelů, 2 GB RAM, 16 GB vnitřní paměti a 2 GB RAM. Foťák má rozlišení 13 megapixelů, čelní pak 8 megapixelů, nechybí tu čtečka otisků prstů. Telefon běží na operačním systému Android Oreo a prodávat se bude v černé a stříbrné barvě za 3 577 korun.

Model Smart N9 lite je pak opravdu základním telefonem, i jeho displej má ale poměr stran 18:9 a podle všeho i zaoblení v rozích. Přístroj má 16 GB vnitřní paměti a jen 1 GB RAM, ale běží na operačním systému Android Oreo Go Edition, tedy na odlehčené verzi Androidu. Foťáky mají rozlišení 8 a 5 megapixelů, úhlopříčka displeje je 5,34 palce a operátor zatím neuvádí rozlišení: bude to ovšem nejspíš 480 x 960 pixelů. Tato novinka vyjde na 2 477 korun.

Sourozenci

Usuzujeme tak z toho, že oba modely Smart N9 mají ve světové produkci své jasné sourozence. Operátor to sice neuvádí, ale výrobcem je s nejvyšší pravděpodobností (již poněkolikáté) čínská společnost TCL, která vyrábí mimo jiné i chytré telefony se značkou Alcatel. A právě dva levné Alcately se modelům podobají jako vejce vejci: levnější Smart N9 lite je jen mírně pozměněný Alcatel 1x (přidává třeba to zaoblení rohů displeje), dražší Smart N9 pak jako by z oka vypadl modelu Alcatel 3.

Sourozencům v podstatě odpovídají i ceny. Alcatel 3 totiž u nás oficiálně stojí 3 490 korun, model 1x u nás zatím oficiálně dostupný není, ale jeho cena jinde opět odpovídá částce zhruba 2 500 korun. Výhodou operátorských verzí je široká dostupnost (od července) a také to, že je operátor nabídne zákazníkům i na splátky, těm věrným navíc s nějakou slevou.

Nabitá konkurence

Novinky to ovšem na trhu ani tak nebudou mít jednoduché. Konkurence je čím dál více, v kategorii levných smartphonů se snaží ambiciózní čínské značky (třeba Xiaomi a Meizu), ale také tradiční značky, jako třeba Nokia. Její nové modely 1, 2.1 nebo 3.1 s cenami od 2 500 do 4 000 korun mohou být novinkám velkými soupeři. Za 4 000 korun koupíte i u Vodafonu nový Huawei Y6 Prime rovněž s moderními parametry a 3 GB RAM, čtečkou a velkým 5,7palcovým displejem. Značka Honor brzy nabídne modely 7a, 7c a 7s.

Celkově je ve třídě od dvou do čtyř tisíc korun velmi nabito a nové operátorské modely nijak zásadně výbavou a vlastnostmi nevybočují ze zajetých kolejí. Výhodu ale samozřejmě mají v podpoře, které se budou v nabídce operátora těšit - ten je totiž jistě bude zákazníkům aktivně nabízet, a tak je prodejní úspěch v podstatě jistotou.