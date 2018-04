Vodafone slíbil zlevnit volání z ciziny o 40 %

Vodafone tak reaguje na tlak Evropské komise. Zástupci operátora přitom ještě před několika dny argumentovali v Evropském parlamentu, že snaha komise roamingové poplatky regulovat je nerozumná. Podle britských expertů lze čekat, že rozhodnutí vyvolá v Evropě cenovou válku.

Vodafone tvrdí, že průměrná cena mezinárodního hovoru z Evropy pro jeho klienty se sníží ze 61 pence za minutu (24 korun) na méně než 38 pencí. Rozhodnutí se podle firmy dotkne na 30 milionů jejích klientů, kteří každý rok cestují po Evropské unii.

Vodafone nebude jediný

Podle britského listu The Times se k podobnému kroku rozhodl také další operátor T-Mobile, který rovněž působí i v ČR. Podle deníku chce T-Mobile zavést cenu 55 pencí za minutu nejen pro EU, ale také pro volání z USA či Kanady. To by rovněž znamenalo snížení průměrné ceny o až 54 procent.

Zlevnění roamingu ohlásil i O2, britský operátor ve službách španělské Telefóniky. -více zde

Ministryně informatiky Dana Bérová pro ČTK uvedla, že krok Vodafonu je dobrou zprávou; zvlášť v době, kdy Česko zpracovává stanovisko k návrhu EK. V něm komisařka Viviane Redingová prosazuje vyrovnání cen roamingu v rámci jednotlivých zemí, tak zrušení poplatků, které lidé v zahraničí platí za příchozí hovory.

"Je vidět, že trh funguje," poznamenala dále ministryně Bérová. Dodala však, že by bylo lepší, kdyby se ceny roamingu snížily výlučně tržně, bez nutnosti regulačních zásahů.

Vodafone nabízí i spolupráci

Vodafone dnes dále oznámil, že od letošního října nabídne vzájemnou dohodu jakémukoliv evropskému operátorovi na velkoobchodní roamingovou cenu, která nepřesáhne 0,45 eura za minutu hovoru. "Tím podpoří trvalý pokles koncových cen i pro zákazníky využívající jiné operátory," doplnil mluvčí Vodafone Czech Republic Jakub Hrabovský. Čeští zákazníci Vodafone mají od února přístup k 15procentnímu levnějšímu roamingovému odchozímu volání.

Ředitel Vodafone Arun Sarin připustil, že jde o reakci na tlak Evropské komise a Evropského parlamentu. Firma ale donedávna argumentovala, že se ani EK ani parlament nemají vměšovat do působení trhu, který sám dospěje ke správné ceně. Komisařka Redingová ovšem nynější ceny označila za přemrštěné. Dobrovolné snížení cen je krok, který operátoři dlouhodobě slibují a kterým mimo jiné chtějí regulací zabránit.

Podle zjištění EK jsou nynější tarify nejen vysoké, ale mezi zeměmi i jednotlivými operátory se diametrálně liší, a lidé tak mohou být nemile překvapeni, jaké účty jim přijdou za telefonování na dovolené či služební cestě. Nejlevnější tarif komise objevila mezi Finskem a Švédskem, a to 0,20 eura (asi šest korun) za čtyřminutový hovor. Naopak nejdražší je mezi Maltou a Lotyšskem, a to 12,70 eura za stejně krátký hovor.