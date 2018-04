Konečně pořádná sleva. Vodafone zlevňuje roamingová data dvaatřicetkrát

Roaming v rámci Evropské unie už téměř měsíc nemusíme řešit, od 15. června platí pravidlo, že se po celé unii účtuje jak ve vlastní zemi. Ovšem mimo unijní prostor je situace dramaticky odlišná, takže třeba ve Švýcarsku, v Černé Hoře nebo na Ukrajině stojí roaming vysoké částky (více zde).

Konkrétně u Vodafonu v roamingové zóně 2, kam patří výše uvedené země a třeba i Turecko, Tunisko, Čína nebo USA, stojí minuta odchozího hovoru 30,52 Kč, minuta příchozího je za 17,81 Kč, jedna SMS stojí 9,68 Kč a 1 MB dat aktuálně vyjde na 252,08 Kč.

Jenže od 27. července Vodafone výrazně snižuje cenu dat, 1 MB po tomto datu v roamingové zóně 2 vyjde na 7,70 Kč. To je víc jak 32x nižší částka než nyní. Seznam zemí v druhé zóně najdete na konci článku. Státy, které zde nejsou a nepatří do Evropské unie, spadají u Vodafonu do třetí roamingové zóny. Tam se ceny nemění a 1 MB dat vyjde na 300 Kč.

Vodafone slibuje, že do konce roku přesune ze zóny 3 do zóny 2 některé další země. „V druhé polovině tohoto roku budeme navíc i přesouvat některé země ze zóny 3 do výhodnější zóny 2. V zóně 3 zůstanou ty země, které mají opravdu extrémní velkoobchodní podmínky. Do zóny 2 bychom rádi umístili maximální možný počet zemí. Věřím, že tyto změny naše zákazníky potěší a zjednoduší jim cestování po celém světě,“ říká Petr Dvořák, viceprezident pro nefiremní zákazníky.

Ještě nižší ceny dat umožňuje u Vodafonu roamingový balíček Roaming na den pro zónu svět. Ten stojí na den 199 korun a obsahuje 100 MB dat (teoreticky tak 1 MB vyjde na necelé dvě koruny) a další služby čerpají zákazníci podle svého domácího tarifu. Takže s neomezeným tarifem lze volat a esemeskovat neomezeně.

Země patřící do druhé roamingové zóny: Albánie, Americké Panenské ostrovy, Andorra, Anguilla, Antigua a Barbuda, Aruba, Austrálie, Bahamy, Barbados, Bělorusko, Bermudské ostrovy, Bonaire, Bosna a Hercegovina, Britské Panenské ostrovy, Černá Hora, Čína, Curacao, Dominika, Dominikánská republika, Egypt, Faerské ostrovy, Grenada, Grónsko, Guam, Haiti, Indie, Izrael, Jamajka, Japonsko, Jihoafrická republika, Kajmanské ostrovy, Kanada, Korejská republika, Kosovo, Makedonie, Maroko, Mexiko, Moldávie, Montserrat, Nizozemské Antily, Nový Zéland, Palestina, Portoriko, Samoa, Singapur, Srbsko, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincenc a Grenadiny, Švýcarsko, Trinidad a Tobago, Tunisko, Turecko, Turks&Caicos, Ukrajina, USA, Vietnam, Západní Samoa